Roda JC heeft 42 stadionverboden opgelegd na het vuurwerkincident tijdens het duel met ADO Den Haag op 6 februari 2026. Bij de aftrap staken supporters al binnen 13 seconden vuurwerk af, waardoor de wedstrijd tijdelijk stilgelegd werd. De club maakte de maatregelen bekend via de officiële site en X en wil zo herhaling voorkomen.

Terugblik op het incident

Het duel tegen ADO werd volledig overschaduwd door het vuurwerk. Het gevaar voor spelers, staf en andere supporters was groot, waardoor de wedstrijd even stilgelegd werd. Uiteindelijk kon er verder gespeeld worden, maar het incident veroorzaakte veel commotie en overschaduwde het sportieve verloop van de wedstrijd. Roda JC verloor het duel, maar de focus ligt vooral op veiligheid en het aanpakken van de verantwoordelijken.

Maatregelen

Na onderzoek in samenwerking met politie, gemeente en KNVB heeft Roda JC besloten om 42 supporters een tijdelijk stadionverbod op te leggen. Ook blijft het uitvak voor de eerstvolgende uitwedstrijd gesloten. De club benadrukt dat de maatregelen gericht zijn op de daders en dat gewone supporters niet de dupe mogen worden van het gedrag van enkelen.

Roda JC werkt actief samen met de autoriteiten om verdere incidenten te voorkomen en een veilige omgeving voor alle fans te garanderen. Met deze maatregelen wil de club een duidelijk signaal afgeven dat gevaarlijk gedrag in en rond het stadion niet wordt getolereerd.