heeft zijn contract bij Arsenal FC verlengd tot medio 2031. De 24-jarige aanvaller gaat volgens onder meer de BBC zo’n 340.000 euro per week verdienen en behoort daarmee tot de absolute grootverdieners in Noord-Londen. De club bevestigde de nieuwe verbintenis via de officiële kanalen.

Hint na doelpunt

Opvallend genoeg leek Saka woensdagavond al vooruit te lopen op het nieuws. In het competitieduel met Wolverhampton Wanderers maakte hij een doelpunt en vierde dat met een gebaar alsof hij een contract ondertekende. De beelden daarvan gingen snel rond op sociale media en zorgden direct voor speculatie over een nieuwe deal. Arsenal verspeelde in dat duel echter ook dure punten in de titelstrijd.

Vertrouwen voor de toekomst

Met zijn nieuwe contract onderstreept Arsenal het vertrouwen in de Engels international. Saka is al jaren een vaste waarde en groeide uit tot een van de belangrijkste spelers van de ploeg. Zijn vorige contract liep nog tot 2027, maar de club wilde geen enkel risico nemen en legde hem daarom langdurig vast.

De verlenging past in het beleid van Arsenal om de kern van het elftal bij elkaar te houden. Met Saka als boegbeeld hopen de Londenaren de komende jaren mee te blijven doen om de prijzen, zowel in de competitie als in Europa.