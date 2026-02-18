Rafael van der Vaart heeft een boekje opengedaan over zijn moeizame jeugdrelatie met Robin van Persie. In de VP’s Willem & Wessel Podcast van VoetbalPrimeur stelt de oud-middenvelder dat Van Persie vroeger ‘gewoon een eikel was’. Daarbij maakt hij duidelijk dat de verstandhouding tussen de twee inmiddels sterk is verbeterd.

“Van Persie was – zeker in de jeugdelftallen – gewoon een eikel, en hij vond mij ook niks”, begint Van der Vaart eerlijk over zijn jeugdband met de huidige trainer van Feyenoord tegenover Willem van Hanegem en Wessel Penning.

Artikel gaat verder onder video

De oud-international herinnert zich een klein akkefietje tijdens een training van Oranje Onder 18. “We waren natuurlijk ook concurrenten en ik had er al wat wedstrijden in het eerste opzitten. Op een gegeven moment zette Van Persie een tackle in en toen was het: ‘Doe eens rustig, wat moet je nou? Wat heb jij gepresteerd?’ Die attitude. We hadden best lang een moeizame relatie.”

Gelukkig verbeterde de band tussen de twee later aanzienlijk. “Het is eigenlijk steeds beter, beter en beter geworden. Nu ook: we hebben heel goed contact. Hij is ook gewoon wat veranderd. Toen waren we allemaal haantjes”, geeft Van der Vaart eerlijk toe.

‘Sneijder en Van Persie vonden elkaar ook niet zo denderend’

Ook de verstandhouding tussen Van Persie en Wesley Sneijder was niet altijd even positief. “Sneijder en Van Persie vonden elkaar ook niet zo denderend”, lacht Van der Vaart. “En ik was natuurlijk weer een vriend van Wesley, maar uiteindelijk is dat allemaal goedgekomen. En uiteindelijk: we konden heel goed met elkaar voetballen.”