Live voetbal

Van der Vaart over jeugdband met Van Persie: ‘Hij was gewoon een eikel’

Van der Vaart over jeugdband met Van Persie: ‘Hij was gewoon een eikel’
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
18 februari 2026, 15:53   Bijgewerkt: 16:03

Rafael van der Vaart heeft een boekje opengedaan over zijn moeizame jeugdrelatie met Robin van Persie. In de VP’s Willem & Wessel Podcast van VoetbalPrimeur stelt de oud-middenvelder dat Van Persie vroeger ‘gewoon een eikel was’. Daarbij maakt hij duidelijk dat de verstandhouding tussen de twee inmiddels sterk is verbeterd.

“Van Persie was – zeker in de jeugdelftallen – gewoon een eikel, en hij vond mij ook niks”, begint Van der Vaart eerlijk over zijn jeugdband met de huidige trainer van Feyenoord tegenover Willem van Hanegem en Wessel Penning.

Artikel gaat verder onder video

De oud-international herinnert zich een klein akkefietje tijdens een training van Oranje Onder 18. “We waren natuurlijk ook concurrenten en ik had er al wat wedstrijden in het eerste opzitten. Op een gegeven moment zette Van Persie een tackle in en toen was het: ‘Doe eens rustig, wat moet je nou? Wat heb jij gepresteerd?’ Die attitude. We hadden best lang een moeizame relatie.”

Gelukkig verbeterde de band tussen de twee later aanzienlijk. “Het is eigenlijk steeds beter, beter en beter geworden. Nu ook: we hebben heel goed contact. Hij is ook gewoon wat veranderd. Toen waren we allemaal haantjes”, geeft Van der Vaart eerlijk toe.

‘Sneijder en Van Persie vonden elkaar ook niet zo denderend’

Ook de verstandhouding tussen Van Persie en Wesley Sneijder was niet altijd even positief. “Sneijder en Van Persie vonden elkaar ook niet zo denderend”, lacht Van der Vaart. “En ik was natuurlijk weer een vriend van Wesley, maar uiteindelijk is dat allemaal goedgekomen. En uiteindelijk: we konden heel goed met elkaar voetballen.”

➡️ Meer over Van Persie

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
Steijn

Opmerkelijk: Sem Steijn valt in bij Feyenoord, maar wordt er ook weer afgehaald

  • zo 15 februari, 13:48
  • 15 feb. 13:48
  • 20
SPANEC

KNVB reageert op commotie rond Sparta - NEC, geen uitstel Ajax - NEC

  • Gisteren, 10:16
  • Gisteren, 10:16
  • 7
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

vleermuis
577 Reacties
1.240 Dagen lid
1.580 Likes
vleermuis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

zou je dat ook gevonden hebben als van persie de wk finale had gewonnen?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

vleermuis
577 Reacties
1.240 Dagen lid
1.580 Likes
vleermuis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

zou je dat ook gevonden hebben als van persie de wk finale had gewonnen?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
23
19
42
4
Ajax
23
16
42
5
Sparta
23
-7
37

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel