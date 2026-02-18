Rafael van der Vaart zou twee spelers van Feyenoord graag bij Ajax zien spelen. Volgens de analist zouden middenvelders Luciano Valente en niet misstaan in het rood-wit van de Amsterdammers.

Dat Van der Vaart bij Steijn uitkomt, is opvallend. De aanvallende middenvelder bewees vorig seizoen bij FC Twente dat hij makkelijk tot doelpunten kon komen in de Eredivisie, maar bij Feyenoord heeft hij zijn draai tot dusver niet gevonden. Steijn begon nog aardig, liep wat blessures op en is door mindere prestaties niet meer zeker van een basisplaats in De Kuip.

In de Willem & Wessel-podcast van Voetbalprimeur laat Van der Vaart weten dat hij Steijn juist bij Ajax zou willen zien, vanwege zijn neusje voor de goal: "Niet omdat ik hem zo geweldig vind, maar omdat hij doelpunten maakt. En een middenvelder die doelpunten maakt, dat is natuurlijk wel lekker."

Presentator Wessel Penning confronteert Van der Vaart vervolgens met het feit dat Steijn daar tot dusver niet in is geslaagd bij Feyenoord. Tot nu toe maakte hij zeven doelpunten in de Eredivisie. Van der Vaart denkt dat het een combinatie van verschillende factoren is dat Steijn vooralsnog niet slaagt in De Kuip: "Het is ook niet slim geweest van Robin van Persie rondom die aanvoerdersband. Al dat gezeik. En in de eerste grote wedstrijd tegen PSV zat hij ernaast. Dan krijg je ook niet het vertrouwen."