Rafael van der Vaart zou Feyenoord-middenvelder Sem Steijn bij Ajax willen zien

Rafael van der Vaart / Sem Steijn
Foto: © Imago/realtimes
18 februari 2026, 15:14

Rafael van der Vaart zou twee spelers van Feyenoord graag bij Ajax zien spelen. Volgens de analist zouden middenvelders Luciano Valente en Sem Steijn niet misstaan in het rood-wit van de Amsterdammers.

Dat Van der Vaart bij Steijn uitkomt, is opvallend. De aanvallende middenvelder bewees vorig seizoen bij FC Twente dat hij makkelijk tot doelpunten kon komen in de Eredivisie, maar bij Feyenoord heeft hij zijn draai tot dusver niet gevonden. Steijn begon nog aardig, liep wat blessures op en is door mindere prestaties niet meer zeker van een basisplaats in De Kuip.

In de Willem & Wessel-podcast van Voetbalprimeur laat Van der Vaart weten dat hij Steijn juist bij Ajax zou willen zien, vanwege zijn neusje voor de goal: "Niet omdat ik hem zo geweldig vind, maar omdat hij doelpunten maakt. En een middenvelder die doelpunten maakt, dat is natuurlijk wel lekker."

Presentator Wessel Penning confronteert Van der Vaart vervolgens met het feit dat Steijn daar tot dusver niet in is geslaagd bij Feyenoord. Tot nu toe maakte hij zeven doelpunten in de Eredivisie. Van der Vaart denkt dat het een combinatie van verschillende factoren is dat Steijn vooralsnog niet slaagt in De Kuip: "Het is ook niet slim geweest van Robin van Persie rondom die aanvoerdersband. Al dat gezeik. En in de eerste grote wedstrijd tegen PSV zat hij ernaast. Dan krijg je ook niet het vertrouwen."

Gaat Sem Steijn nog slagen bij Feyenoord?

146 stemmen

Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  14
Steijn

Opmerkelijk: Sem Steijn valt in bij Feyenoord, maar wordt er ook weer afgehaald

  zo 15 februari, 13:48
  • 15 feb. 13:48
  20
Xavi Hernandez

Clubwatcher verwacht poging van Ajax voor Xavi of Roberto Martínez

  Gisteren, 18:09
  • Gisteren, 18:09
  7
1 reactie
dilima1966
3.234 Reacties
982 Dagen lid
16.414 Likes
dilima1966
Die Sem Steijn van fc Twente is het niet meer of dat aan het team ligt of feyenoord zelf erg jammer

PPMS
789 Reacties
1.240 Dagen lid
17 Likes
PPMS
Moet Ajax niet aan beginnen.

Feyenoord - Go Ahead

Feyenoord
1 - 0
Go Ahead Eagles
Gespeeld op 15 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
19
7
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
23
19
42
4
Ajax
23
16
42
5
Sparta
23
-7
37
6
AZ
23
2
36

Complete Stand

