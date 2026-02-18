Het wegvallen van is een mokerslag voor Ajax. Dat stelt clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad. Volgens hem verliest de club met de Oekraïner niet alleen een goede voetballer, maar ook een ervaren kracht die een belangrijke rol speelde binnen de spelersgroep.

Afgelopen zaterdag de ervaren linksback in de basis beginnen bij Ajax, alleen al na vijf minuten was het over en sluiten. Zinchenko kwam in botsing met Dimitris Limnios en raakte geblesseerd. Er was nog hoop dat het mee zou vallen, maar maandag kwam het dramatische nieuws naar buiten dat de knieblessure nu al einde seizoen betekent voor de voormalig PSV'er. Hij moet onder andere een operatie ondergaan.

Artikel gaat verder onder video

Dat is een enorme tegenslag voor Ajax, geeft Johan Inan aan in de AD Voetbalpodcast: “Van wat ik hoorde van mensen bij Ajax: hij kwam binnen en had er echt zin in. Hij keek ontzettend uit naar het komende halfjaar en nam de jonge spelers meteen bij de hand. Ajax wilde eigenlijk een ervaren controleur halen, dat lukte niet, maar Zinchenko pakte die leidersrol direct op.”

Door de zware blessure is Zinchenko tot het einde van het seizoen uitgeschakeld. Het ligt voor de hand dat Ajax nog naar een transfervrije oplossing kijkt, al lijkt dat een lastig verhaal te worden: “Ik heb niets gehoord over een concrete vervanger,” aldus Inan. “Je kunt de transfervrije markt nog afstruinen, maar ik denk niet dat daar veel serieuze opties meer tussen zitten.”

Inan benadrukt nogmaals hoe groot het gemis is: “Voor Ajax is dit echt een mokerslag. Je komt nu toch weer bij Wijndal uit, al kan Tomiyasu – als hij meer ritme krijgt – ook op die flank uit de voeten. Maar dit is een flinke streep door de rekening. Je moet Zinchenko zien als dé belangrijkste winteraankoop van Ajax. In de eerste tien dagen voelden ze al: dit is precies wat we zochten. Iedereen liep met hem weg.”