Live voetbal

Ajax is verslagen na blessure Zinchenko: 'Iedereen liep met hem weg'

Fred Grim
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
18 februari 2026, 14:36

Het wegvallen van Oleksandr Zinchenko is een mokerslag voor Ajax. Dat stelt clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad. Volgens hem verliest de club met de Oekraïner niet alleen een goede voetballer, maar ook een ervaren kracht die een belangrijke rol speelde binnen de spelersgroep.

Afgelopen zaterdag de ervaren linksback in de basis beginnen bij Ajax, alleen al na vijf minuten was het over en sluiten. Zinchenko kwam in botsing met Dimitris Limnios en raakte geblesseerd. Er was nog hoop dat het mee zou vallen, maar maandag kwam het dramatische nieuws naar buiten dat de knieblessure nu al einde seizoen betekent voor de voormalig PSV'er. Hij moet onder andere een operatie ondergaan.

Artikel gaat verder onder video

Dat is een enorme tegenslag voor Ajax, geeft Johan Inan aan in de AD Voetbalpodcast: “Van wat ik hoorde van mensen bij Ajax: hij kwam binnen en had er echt zin in. Hij keek ontzettend uit naar het komende halfjaar en nam de jonge spelers meteen bij de hand. Ajax wilde eigenlijk een ervaren controleur halen, dat lukte niet, maar Zinchenko pakte die leidersrol direct op.”

Door de zware blessure is Zinchenko tot het einde van het seizoen uitgeschakeld. Het ligt voor de hand dat Ajax nog naar een transfervrije oplossing kijkt, al lijkt dat een lastig verhaal te worden: “Ik heb niets gehoord over een concrete vervanger,” aldus Inan. “Je kunt de transfervrije markt nog afstruinen, maar ik denk niet dat daar veel serieuze opties meer tussen zitten.”

Inan benadrukt nogmaals hoe groot het gemis is: “Voor Ajax is dit echt een mokerslag. Je komt nu toch weer bij Wijndal uit, al kan Tomiyasu – als hij meer ritme krijgt – ook op die flank uit de voeten. Maar dit is een flinke streep door de rekening. Je moet Zinchenko zien als dé belangrijkste winteraankoop van Ajax. In de eerste tien dagen voelden ze al: dit is precies wat we zochten. Iedereen liep met hem weg.”

Eindigt Ajax dit seizoen op de 2e plek in de Eredivisie?

Laden...
33 stemmen

➡️ Meer nieuws over Ajax

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
Xavi Hernandez

Clubwatcher verwacht poging van Ajax voor Xavi of Roberto Martínez

  • Gisteren, 18:09
  • Gisteren, 18:09
  • 7
SPANEC

KNVB reageert op commotie rond Sparta - NEC, geen uitstel Ajax - NEC

  • Gisteren, 10:16
  • Gisteren, 10:16
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Fortuna

Ajax
4 - 1
Fortuna Sittard
Gespeeld op 14 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Oleksandr Zinchenko

Oleksandr Zinchenko
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 29 jaar (15 dec. 1996)
Positie: V (L), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nottm Forest
5
0
2025/2026
Ajax
2
0
2024/2025
Arsenal
15
0
2023/2024
Arsenal
27
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
23
19
42
4
Ajax
23
16
42
5
Sparta
23
-7
37
6
AZ
23
2
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel