Feyenoord heeft zijn transferbeleid drastisch omgegooid. Dat concludeert Voetbal International. De Rotterdamse club zou steeds minder inzetten op gescoute, jonge talenten, maar juist kiezen voor ervaren spelers en bewuste ‘gokjes’.

De opvallende komst van Raheem Sterling past volgens clubwatcher Martijn Krabbendam perfect binnen dat nieuwe beleid. “De scouting kan net zo goed even met vakantie,” stelt Krabbendam. “Sterling is zo goed en zo bekend dat er geen rapporten meer nodig waren. Dat geldt ook voor Mats Deijl en Jeremiah St. Juste. Spelers van een totaal ander kaliber, maar hun kwaliteiten waren evenmin een geheim.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Krabbendam heeft Feyenoord het vertrouwde pad van jonge spelers kopen, ontwikkelen, presteren en verkopen voorlopig ingeruild voor een risicovollere aanpak. “Het is all-in voor de Champions League. Misschien pakt het goed uit, maar garanties zijn er niet. Als het balletje wél de goede kant op valt, kan de club zeggen dat het een juiste inschatting was.”

Toch plaatst Krabbendam duidelijke kanttekeningen bij de huidige koers. Feyenoord is nog altijd op zoek naar een nieuwe technisch directeur, terwijl het al stappen moet gaan zetten in aanloop naar volgend seizoen. Zeker met de 43 contracspelers (inclusief huurlingen) waar de club over beschikt.

“Hoe ziet de selectie eruit? Welke spelers mogen of moeten vertrekken? En welk type spelers heb je nodig om stappen te zetten? Gaat dat met het oog op de Champions League, of de Europa League? De strijd om plek twee vraagt nu alle aandacht, maar de tijd tikt ondertussen gewoon door", ziet Krabbendam.