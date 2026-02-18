Feyenoord wacht komende zondag een pittige klus tegen Telstar. Dat stelt Hans Kraay junior in zijn column voor Voetbal International. De voetbalanalist is enorm onder de indruk van de promovendus uit Velsen-Zuid. Tegelijk hoopt Kraay dat Feyenoord-aanwinst nog niet van de partij is.

In gesprek met Voetbal International reageert Kraay op de vraag of hij alvast een overwinning van Feyenoord op het wedstrijdformulier zou invullen. “Dat zou ik niet zomaar doen, met Feyenoord in deze fase”, waarschuwt de analist. “Ik was zondag bij Telstar-FC Twente en ben stiekem achter een kast gaan staan, achter in het zaaltje waar Anthony Correia zijn wedstrijdbespreking deed. Alles wat hij zei, klopte volledig.”

“Op zachte toon uitleggen hoe hij het in balbezit wilde hebben, op harde toon zijn jongens op de borst drukken dat hij eist dat ze vanaf de eerste minuut in de duels komen, en werkelijk: het was een fantastische eerste helft van Telstar", zag Kraay. "De spelers hebben goed geluisterd, want ze hebben Twente op basis van agressie en duelkracht volledig overrompeld.”

Geen Sterling?

Feyenoord wacht dus een pittige klus tegen de attractief spelende promovendus. Mogelijk kan winteraanwinst Raheem Sterling het verschil maken. De Engelse buitenspeler traint deze week volop mee met Feyenoord, dat de 82-voudig Engels international zo snel mogelijk wedstrijdfit wil maken.

Kraay waarschuwt echter voor een te vroeg debuut van Sterling: “Als ik Robin van Persie was, zou ik heel voorzichtig zijn, zeker gezien het feit dat Sterling het grotendeels van zijn explosiviteit moet hebben. Liever een week te laat dan een minuut te vroeg.”

Toch vindt de analist het een slimme zet van Feyenoord om Sterling naar De Kuip te halen: “Het is een soort camouflage-aankoop. Heel slim gedaan van Dennis te Kloese en Robin van Persie, want het leidt even lekker af van de hele slechte fase waarin Feyenoord zich momenteel bevindt.”