Live voetbal

'Ajax vond salariseisen van Raheem Sterling te gortig'

Raheem Sterling in de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
13 februari 2026, 13:48

Ajax zag zelf af van de mogelijke komst van Raheem Sterling, zo schrijft VoetbalPrimeur vrijdag. De Amsterdammers vreesden dat 'de baten niet tegen de lasten zouden opwegen', weet journalist Dennie van Laar. Donderdag verbond Sterling zich tot het einde van het seizoen aan Feyenoord.

Ajax had vraagtekens bij de fitheid van Sterling, wiens laatste officiële wedstrijd dateert van 25 mei 2025. Daarnaast zou hij met een contract tot het einde van het seizoen zo'n 2 à 2,5 miljoen euro verdienen. "Een snelle rekensom leert dat de Engelsman zomaar 250.000 euro per duel had kunnen kosten. Dat vonden ze in de Johan Cruijff Arena te gortig", zo klinkt het. Daarmee is niet per se gezegd dat Feyenoord dit salaris aan Sterling betaalt.

Wat zeggen Feyenoord en Sterling?

Feyenoord meldde zelf dat Sterling op de radar stond 'bij vele grote clubs uit heel Europa'. Voglens de BBC waren achttien clubs in de markt, waaronder grote clubs als Juventus, Napoli en West Ham United. Dat Sterling voor Feyenoord kiest heeft volgens hemzelf voor een belangrijk deel te maken met de aanwezigheid van trainer Robin van Persie en het goede gevoel dat hij overhield aan gesprekken met de trainer en directeur Dennis te Kloese.

“Door mijn transfervrije status had ik voor het eerst sinds lange tijd de kans om goed doordacht de volgende stap in mijn loopbaan te zetten”, liet Sterling weten op de website van zijn nieuwe club. “Ik heb daarvoor de tijd genomen en met meerdere clubs en hun hoofdtrainers gesproken. Dit om goed te begrijpen welke rol ze voor mij voor ogen hadden en er zeker van te zijn dat ik bij een nieuwe club echt een meerwaarde kan zijn. Na zeer uitvoerig met Dennis en met Robin te hebben gesproken, ben ik ervan overtuigd dat Feyenoord de plek is waar ik gelukkig zal zijn en ook een waardevol lid van de selectie."

Sterling is nog in afwachting van zijn werkvergunning. Vrijdagmiddag geeft Robin van Persie een voorbeschouwende persconferentie over de thuiswedstrijd van Go Ahead Eagles en zal wellicht meer duidelijk worden over de termijn waarop hij Sterling verwacht te kunnen inzetten. De Engelsman heeft vermoedelijk wat tijd nodig om wedstrijdfit te worden.

➡️ Meer over de transfer van Raheem Sterling

Wordt Raheem Sterling een succes bij Feyenoord?

Laden...
2216 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raheem Sterling

Duizelingwekkende cijfers: het salaris dat Feyenoord-aanwinst Sterling achterlaat

  • Gisteren, 18:29
  • Gisteren, 18:29
  • 6
Raheem Sterling Chelsea

Feyenoord stunt met komst Raheem Sterling: 'Dit is natuurlijk fantastisch'

  • Gisteren, 17:35
  • Gisteren, 17:35
  • 11
John Heitinga en Thomas Frank op de bank bij Tottenham Hotspur - West Ham United

Deense krant brengt Thomas Frank in verband met Ajax

  • Gisteren, 13:59
  • Gisteren, 13:59
  • 6
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6
2021/2022
Man City
30
13

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
22
19
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36
6
Twente
22
12
34

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel