Ajax zag zelf af van de mogelijke komst van , zo schrijft VoetbalPrimeur vrijdag. De Amsterdammers vreesden dat 'de baten niet tegen de lasten zouden opwegen', weet journalist Dennie van Laar. Donderdag verbond Sterling zich tot het einde van het seizoen aan Feyenoord.

Ajax had vraagtekens bij de fitheid van Sterling, wiens laatste officiële wedstrijd dateert van 25 mei 2025. Daarnaast zou hij met een contract tot het einde van het seizoen zo'n 2 à 2,5 miljoen euro verdienen. "Een snelle rekensom leert dat de Engelsman zomaar 250.000 euro per duel had kunnen kosten. Dat vonden ze in de Johan Cruijff Arena te gortig", zo klinkt het. Daarmee is niet per se gezegd dat Feyenoord dit salaris aan Sterling betaalt.

Wat zeggen Feyenoord en Sterling?

Feyenoord meldde zelf dat Sterling op de radar stond 'bij vele grote clubs uit heel Europa'. Voglens de BBC waren achttien clubs in de markt, waaronder grote clubs als Juventus, Napoli en West Ham United. Dat Sterling voor Feyenoord kiest heeft volgens hemzelf voor een belangrijk deel te maken met de aanwezigheid van trainer Robin van Persie en het goede gevoel dat hij overhield aan gesprekken met de trainer en directeur Dennis te Kloese.

“Door mijn transfervrije status had ik voor het eerst sinds lange tijd de kans om goed doordacht de volgende stap in mijn loopbaan te zetten”, liet Sterling weten op de website van zijn nieuwe club. “Ik heb daarvoor de tijd genomen en met meerdere clubs en hun hoofdtrainers gesproken. Dit om goed te begrijpen welke rol ze voor mij voor ogen hadden en er zeker van te zijn dat ik bij een nieuwe club echt een meerwaarde kan zijn. Na zeer uitvoerig met Dennis en met Robin te hebben gesproken, ben ik ervan overtuigd dat Feyenoord de plek is waar ik gelukkig zal zijn en ook een waardevol lid van de selectie."

Sterling is nog in afwachting van zijn werkvergunning. Vrijdagmiddag geeft Robin van Persie een voorbeschouwende persconferentie over de thuiswedstrijd van Go Ahead Eagles en zal wellicht meer duidelijk worden over de termijn waarop hij Sterling verwacht te kunnen inzetten. De Engelsman heeft vermoedelijk wat tijd nodig om wedstrijdfit te worden.