geldt als een van de grootste namen die Feyenoord de afgelopen jaren wist binnen te halen, maar in zijn jonge jaren keek hij zelf op tegen een ploeggenoot. Niemand minder dan Oussama Assaidi maakte in Liverpool indruk op de Engels international.

Sterling noemde Assaidi later zelfs, samen met Philippe Coutinho, de meest technisch begaafde spelers met wie hij ooit samen op het veld stond. Dat zegt iets, gezien de carrière die de buitenspeler daarna doormaakte bij topclubs als Manchester City.

Artikel gaat verder onder video

Assaidi, tegenwoordig 37 jaar, speelde in 2013 zes officiële wedstrijden samen met Sterling bij Liverpool. De oud-international van Marokko bewaart warme herinneringen aan die periode. “Feyenoord heeft hele goede zaken gedaan”, zegt Assaidi tegen ESPN. “Raheem is ongelofelijk snel. Zijn voorkeur is om links of rechts voorin te spelen, maar hij kan ook in de spits.”

Volgens Assaidi was Sterling destijds al een fenomeen in wording. “Hij was er al toen ik daar kwam en hij deed het fantastisch. Daarna heeft hij bij Manchester City ook nog alles gewonnen. Iedereen weet wat hij kan: ongelofelijke snelheid, gekoppeld aan goede passeeracties. Ik denk dat hij een van de snelste spelers is die ik heb gezien. Dat zegt wat in de Premier League.”

'Technische moest hij van mij leren'

Toch zat er volgens Assaidi nog ruimte voor verfijning in zijn spel. “Dat technische moest hij van mij leren. Vaak hebben spelers met zijn snelheid geen goede techniek. Hij zat er een beetje tussenin. Hij was erg snel, kon goed passeren, maar had niet dat verfijnde van een echte buitenspeler. Ondanks dat hij een van de snelste spelers was, had hij dus ook nog behoorlijk wat techniek”, memoreert Assaidi. “De meeste spelers die net zo snel zijn, vliegen over de boarding. Hij niet.”

Sterling bleek zelf gecharmeerd van de techniek van Assaidi. Op het trainingsveld werd er regelmatig geoefend. “We waren goed met elkaar, voor zover dat kan bij grote clubs. Vaak stonden we samen op het veld te pielen, trucjes te doen. Dan deed ik iets en ging hij dat vervolgens nadoen. Op die manier leerde hij trucs. Dat was altijd met Coutinho of met mij. Hij gaf ook aan dat hij gek was op mijn techniek”, zegt Assaidi.

Volgens de oud-aanvaller kan Sterling bovendien op meerdere posities van waarde zijn voor Feyenoord. “Als datgene wat ik verwacht er ook echt uit komt, heeft Feyenoord geweldige zaken gedaan. Op links hadden ze wat mij betreft ook echt iets nodig. Ze hebben daar Leo Sauer, maar ik zie Sterling ook wel in de spits spelen. Als ik zie wat Cyle Larin daar bracht, dat kan gewoon niet. Ze hebben nu vaak problemen in de spits. Sterling kan daar met zijn snelheid voor gevaar zorgen”, besluit Assaidi.