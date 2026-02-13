Mark-Jan Fledderus wijst vier sterren in de Eredivisie aan: 'Daar geniet ik van'

Mark-Jan Fledderus speelde als voetballer zijn gehele carrière in Nederland, maar nu ligt zijn focus op het Italiaanse voetbal. Hij is sinds 2023 werkzaam als strategisch adviseur van Como. In een interview met FCUpdate vertelt Fledderus over zijn werk bij Como en over de indruk die hij nu van de Eredivisie heeft.

"Ik zie niet zo heel veel wedstrijden in de Eredivisie en dat komt ook echt omdat mijn prioriteit is om de Italiaanse competitie te volgen, om te weten wat daar speelt bij de verschillende clubs”, legt hij uit. “Naast dat ik heel veel spelers bekijk en analyseer en daarmee ook heel veel wedstrijden kijk, analyseer ik nu ook heel veel trainers van andere clubs om daar een goed beeld bij te hebben. Dus ik kijk heel erg veel voetbal, maar niet met een biertje met vrienden. Af en toe kijk ik wel eens naar de Eredivisie op een zondagmiddag als ik thuis ben. Dan zie ik wel eens een helftje of één of twee wedstrijden."

De 43-jarige Fledderus speelde in Nederland voor sc Heerenveen, Telstar, FC Groningen, Heracles Almelo en Roda JC Kerkrade. Later bekleedde hij technische functies bij Heracles, Groningen en de Eredivisie CV. Als hij eraan toekomt, probeert hij nog Nederlands voetbal te zien. "Ik vind Ismael Saibari een mooie speler om naar te kijken. De passing van Joey Veerman is natuurlijk uniek en is soms genieten. Sergiño Dest is een back die bijzondere dingen kan doen. Met Luciano Valente heb ik natuurlijk gewerkt in Groningen, die zie ik soms splijtende passes geven vanuit het middenveld. Daar kan ik wel van genieten."

Fledderus over Heracles Almelo

Voor Heracles speelde Fledderus verreweg de meeste wedstrijden: 155 stuks. De club staat momenteel voorlaatste in de Eredivisie. "Heracles heeft een moeilijk jaar”, weet Fledderus, die zag dat de clubleiding al vroeg in het seizoen ingreep door de trainer te ontslaan. “Met Bas Sibum heb ik in de jeugd bij FC Emmen gespeeld en later bij Heracles Almelo, dus die ken ik heel goed. Jammer dat het niet succesvol is geweest bij Heracles, alhoewel iedereen hartstikke positief over hem was, wat ik ook wel begreep. Dat is sneu en dat is vervelend, alleen gaat het soms zo in het voetbal als de resultaten niet goed zijn."

"Ik hoop natuurlijk dat ze erin blijven, maar zoals het er nu uitziet zal dat niet makkelijk worden. Ik moet ook zeggen: op dit moment zit het niet echt mee. Ik heb toevallig van het weekend gezien dat Zeefuik twee keer de bal tegen de binnenkant van de paal schoot. Daarna schoot Chery hem binnen via de paal”, verwijst Fledderus naar de 4-1 nederlaag van Heracles tegen NEC. “Het lijkt niet altijd helemaal mee te zitten. Ik denk dat ze wel iets beter zijn dan waar ze nu staan, als ik het zo inschat. Maar ja, ze staan waar ze staan en ze zullen aan de bak moeten."

In het interview spreekt Fledderus zich ook uit over sc Heerenveen, FC Groningen, Ajax, Feyenoord en zijn huidige club Como. Bekijk het volledige interview op YouTube.