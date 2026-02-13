Carl Hoefkens onder druk: 'Als je vriendin morgen je eieren bakt...'

Hij wordt door veel supporters nog gewaardeerd, maar toch zal Carl Hoefkens betere prestaties moeten neerzetten om zeker te blijven van zijn baan bij NAC Breda. Met 16 punten uit 22 wedstrijden staat NAC momenteel onderaan de Eredivisie. Daar kan zaterdag verandering in komen, want dan wacht de uitwedstrijd tegen nummer zeventien Heracles Almelo. Hoefkens is zich bewust van het grote belang daarvan.

Van alle clubs uit de Eredivisie wacht NAC het langst op een overwinning. Sinds 1 november (1-0 tegen Go Ahead Eagles) werd er niet meer gewonnen, een reeks die nu al elf wedstrijden duurt. Toch ziet Hoefkens aanknopingspunten. “De resultaten zijn er niet, maar ik voel wel vertrouwen in elkaar. Als het slecht gaat, kan je het ook verliezen. Maar hier is dat nog niet gebeurd”, wordt de trainer op een persconferentie geciteerd door Voetbal International.

“Voor mij is het daarom zo'n grote frustratie dat het laatste puzzelstuk niet gelegd wordt. Daar zijn veel factoren voor, maar alles wat wij kunnen doen, wordt gedaan. Er is ook niet heel veel lood om mee te schieten. Dat is wel een feit”, erkent Hoefkens, die het degradatiespook ziet waren. “Vanaf het moment dat ik hier ben, deel ik die zorg al. Er hangt al langer dan dit seizoen een zorg boven de club. Dus dat is normaal. Mijn taak is om mijn koelte te bewaken, rustig te blijven en de juiste dingen te blijven doen. Dat lukt me prima, denk ik. Het frustrerende is dat de resultaten ontbreken. Dat is super, super en écht superfrustrerend.”

Er staat dan ook flinke druk op duel met Heracles, dat op dit moment een punt meer heeft. “Absoluut, En dat moet ook. Jongens, kom hé, topsport. Ik denk niet: als we zaterdag verliezen, is het gevaarlijk voor mezelf. Dat is nutteloze energie. Ik weet wat wij kunnen, ik ga er ook vanuit dat we daar resultaat gaan neerzetten. That's it. Wat daarna gebeurt? Daar houd ik geen rekening mee. Maar natuurlijk: in het grote verhaal weet je dat je resultaten moet halen. Dat is het allerbelangrijkste binnen de voetbalwereld uiteindelijk.”

De directie en spelers scharen zich voorlopig achter Hoefkens, maar hij weet dat vertrouwen 'niet eindeloos' is. “Maar in de manier hoe Peter (directeur Peter Maas, red.) en ik samenwerken, hopelijk nog jaren, voelt het altijd positief. Het hoeft van mij ook niet uitgesproken te worden. Als je vriendin morgen je eieren bakt, zegt ze wellicht niet dat ze je vertrouwt. Maar als ze de avond ervoor heeft gezegd: ‘Ik vertrouw je’, maar ze 's nachts spoorloos is, wat is zo'n uitspraak dan waard?”