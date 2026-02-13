De sfeer binnen de selectie van Real Madrid zou momenteel allesbehalve optimaal zijn. In Turkse media gaan verhalen rond dat binnen de spelersgroep wordt buitengesloten. De scout die hem ooit ontdekte, Serhat Pekmezci, stelt zelfs dat er sprake is van pestgedrag door enkele sterspelers.

Pekmezci, voormalig hoofd scouting van Fenerbahçe, haalde Güler destijds naar de club en volgt zijn ontwikkeling nog altijd op de voet. In gesprek met Sports Digitale vertelt hij dat de jonge middenvelder het moeilijk heeft in Madrid. Volgens Pekmezci wordt hij structureel genegeerd door een deel van de selectie.

“Arda Güler wordt gepest”, zegt Pekmezci. Hij benadrukt dat de speler zelf niet bij hem heeft geklaagd. “Hij is niet naar mij toe gekomen om te klagen, maar hij wist dat dit zou kunnen gebeuren. Ik heb hem gezegd dat hij geduldig moet blijven.”

De scout schetst daarmee een zorgelijk beeld van de interne verhoudingen bij De Koninklijke. Sinds zijn overstap in 2023 kreeg Güler te maken met blessures en stevige concurrentie, waardoor hij nog geen vaste basisplaats wist te veroveren. Volgens Pekmezci ligt de oorzaak echter niet alleen op sportief vlak, maar speelt er meer binnen de kleedkamer.

Hij stelt dat een groep ervaren spelers moeite heeft met de aanwezigheid van de jonge Turk. “Er is een groep die Arda niet heeft kunnen accepteren. Dat zijn spelers met een heel groot ego”, aldus Pekmezci.

Volgens hem had het afbouwen van de carrières van Toni Kroos en Luka Modric juist ruimte moeten maken voor nieuw talent als Güler. Toch zou hij niet volledig worden opgenomen in de groep. Sportief gezien begon Güler sterk aan het seizoen met drie doelpunten in de eerste maanden. De laatste weken scoort hij minder, maar als aangever blijft hij belangrijk. In LaLiga was hij al goed voor zeven assists en in de Champions League leverde hij vier keer een beslissende pass.