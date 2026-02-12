De KNVB heeft de prijzenpot voor het bekertoernooi dit seizoen flink verhoogd, zo meldt Voetbal International. Door de komst van Bitvavo als nieuwe partner profiteren alle deelnemende clubs in het hoofdtoernooi van de fors gestegen bedragen. Waar de winnaar in het verleden nog 350.000 euro ontving, mag de uiteindelijke winnaar dit jaar een bedrag van een half miljoen euro bijschrijven op de rekening.

De stijging van het prijzengeld is in alle geledingen van het toernooi merkbaar. Clubs die de eerste ronde bereikten, ontvingen dit jaar 13.500 euro, terwijl dat voorheen 12.500 euro was. Voor ploegen die in de tweede ronde werden uitgeschakeld, lag een bedrag van 37.000 euro klaar, een toename ten opzichte van de 30.000 euro uit voorgaande jaren. Vanaf de achtste finales is de groei nog duidelijker zichtbaar; de deelnemers aan die ronde konden dit seizoen 70.000 euro tegemoet zien.

Vier clubs strijden om de resterende tonnen

Op dit moment maken nog vier ploegen kans op de hoofdprijs van 500.000 euro. PSV, NEC, AZ en Telstar hebben zich geplaatst voor de halve finales en zijn daardoor al verzekerd van een aanzienlijke premie. De halvefinalisten strijden begin volgende maand om een felbegeerd ticket voor de finale in De Kuip. Op dinsdag 3 maart staat het duel tussen NEC en PSV op het programma, terwijl AZ een dag later, op woensdag 4 maart, de verrassing van het toernooi Telstar ontvangt. Beide wedstrijden vangen aan om 20:00 uur.

Finalisten cashen fors in De Kuip

Voor de ploegen die de eindstrijd weten te halen, wacht een lucratieve beloning. De verliezend finalist gaat dit jaar naar huis met een bedrag van 290.000 euro, wat een flinke stap omhoog is vergeleken met de 200.000 euro van vorig seizoen. De uiteindelijke winnaar ziet de premie zelfs stijgen met ruim 42 procent naar een half miljoen euro. Ook in de eerdere fases van het knock-outtoernooi werd er al goed verdiend; zo kregen de kwartfinalisten dit jaar 110.000 euro uitgekeerd, waar dat voorheen nog 80.000 euro was.