AZ vernedert Ajax in achtste finale KNVB Beker: 6-0

Ajax is voor het tweede jaar op rij in de achtste finales van de KNVB Beker uitgeschakeld door AZ. De Amsterdammers werden deze keer gigantisch vernederd door de Alkmaarders en incasseerden een 6-0 (!) nederlaag. was met een hattrick de grote man aan AZ-zijde, Ajax eindigde het duel met tien man door een directe rode kaart voor voormalig AZ-speler .

AZ-trainer Maarten Martens koos voor dezelfde elf namen die afgelopen weekend te sterk waren voor FC Volendam 91-0). Bij Ajax stelde Fred Grim twee nieuwe namen op ten opzichte van de zege bij Telstar (2-3). Youri Baas hield aan dat duel een lichte blessure over en werd vervangen door Josip Sutalo. Anton Gaaei verloor zijn basisplaats als rechtsback, zijn positie werd overgenomen door Lucas Rosa, die tegen Telstar nog aan de andere kant stond. Daardoor mocht ook Wijndal aan de aftrap verschijnen.

Artikel gaat verder onder video

AZ opende sterk en dwong Ajax-keeper Vítezslav Jaros in de openingsfase tot twee reddingen. Beide schoten, van Sven Mijnans en Kees Smit, wist de Liverpool-huurling niet klemvast te pakken. Troy Parrott reageerde bij het tweede schot het meest attent en tikte uit de rebound de 1-0 binnen. Zo had AZ al na drie minuten een voorsprong te pakken. AZ pakte daarna niet echt door, maar Ajax stelde er maar weinig tegenover. Alleen Oscar Gloukh dwong Rome-Jayden Owusu-Oduro tot een redding, met een schot van afstand. Nadat Jaros ook een schot van Peer Koopmeiners niet had weten te klemmen, maar AZ deze keer niets met de rebound kon, was het na een dik halfuur spelen alsnog 2-0. Owusu-Oduro stond aan de basis met een verre trap. Parrott ging erachteraan, omdat Sutalo halfhartig ingreep kon de Ierse spits diagonaal zijn tweede van de avond binnen schieten. Op slag van rust werd het nóg erger voor Ajax, toen Peer Koopmeiners van een meter of twintig uithaalde en Jaros met een droge knal passeerde: 3-0.

Grim deed in de rust een poging iets van een kentering teweeg te brengen met een dubbele wissel. Davy Klaassen en Mika Godts bleven achter in de kleedkamer, in hun plaatsen mochten Rayane Bounida en Raúl Moro het in de tweede helft laten zien. De wissels sorteerden niet het beoogde effect: nog geen minuut na de hervatting lag ook de vierde AZ-treffer in het net. Kees Smit kreeg de bal met wat geluk mee na een matige aanname van Gloukh en vond de verre hoek achter Jaros: 4-0. Parrott kreeg tien minuten later een aardige kans om zijn hattrick te voltooien, maar schoot van dichtbij over.

Ajax kwam 25 minuten voor tijd met een man minder te staan. Voormalig AZ-speler Wijndal, die de hele avond werd uitgefloten door de Alkmaarse supporters, kwam onbesuisd in bij de liggende Wouter Goes en dat kwam de linksback op direct rood te staan van scheidsrechter Bas Nijhuis. In ondertal incasseerden de Amsterdammers vervolgens ook nog een vijfde treffer. Die leek van de voet van invaller Matej Sin te gaan komen, maar die raakte de paal. De bal belandde daardoor voor de voeten van Parrott, voor wie het een koud kunstje was om zijn hattrick alsnog te volmaken: 5-0. Het feest voor de AZ-supporters werd