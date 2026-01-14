Live voetbal 1

AZ vernedert Ajax in achtste finale KNVB Beker: 6-0

AZ AJax
Foto: © Imago
15 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
14 januari 2026, 22:50

Ajax is voor het tweede jaar op rij in de achtste finales van de KNVB Beker uitgeschakeld door AZ. De Amsterdammers werden deze keer gigantisch vernederd door de Alkmaarders en incasseerden een 6-0 (!) nederlaag. Troy Parrott was met een hattrick de grote man aan AZ-zijde, Ajax eindigde het duel met tien man door een directe rode kaart voor voormalig AZ-speler Owen Wijndal.

AZ-trainer Maarten Martens koos voor dezelfde elf namen die afgelopen weekend te sterk waren voor FC Volendam 91-0). Bij Ajax stelde Fred Grim twee nieuwe namen op ten opzichte van de zege bij Telstar (2-3). Youri Baas hield aan dat duel een lichte blessure over en werd vervangen door Josip Sutalo. Anton Gaaei verloor zijn basisplaats als rechtsback, zijn positie werd overgenomen door Lucas Rosa, die tegen Telstar nog aan de andere kant stond. Daardoor mocht ook Wijndal aan de aftrap verschijnen.

Artikel gaat verder onder video

AZ opende sterk en dwong Ajax-keeper Vítezslav Jaros in de openingsfase tot twee reddingen. Beide schoten, van Sven Mijnans en Kees Smit, wist de Liverpool-huurling niet klemvast te pakken. Troy Parrott reageerde bij het tweede schot het meest attent en tikte uit de rebound de 1-0 binnen. Zo had AZ al na drie minuten een voorsprong te pakken. AZ pakte daarna niet echt door, maar Ajax stelde er maar weinig tegenover. Alleen Oscar Gloukh dwong Rome-Jayden Owusu-Oduro tot een redding, met een schot van afstand. Nadat Jaros ook een schot van Peer Koopmeiners niet had weten te klemmen, maar AZ deze keer niets met de rebound kon, was het na een dik halfuur spelen alsnog 2-0. Owusu-Oduro stond aan de basis met een verre trap. Parrott ging erachteraan, omdat Sutalo halfhartig ingreep kon de Ierse spits diagonaal zijn tweede van de avond binnen schieten. Op slag van rust werd het nóg erger voor Ajax, toen Peer Koopmeiners van een meter of twintig uithaalde en Jaros met een droge knal passeerde: 3-0.

Grim deed in de rust een poging iets van een kentering teweeg te brengen met een dubbele wissel. Davy Klaassen en Mika Godts bleven achter in de kleedkamer, in hun plaatsen mochten Rayane Bounida en Raúl Moro het in de tweede helft laten zien. De wissels sorteerden niet het beoogde effect: nog geen minuut na de hervatting lag ook de vierde AZ-treffer in het net. Kees Smit kreeg de bal met wat geluk mee na een matige aanname van Gloukh en vond de verre hoek achter Jaros: 4-0. Parrott kreeg tien minuten later een aardige kans om zijn hattrick te voltooien, maar schoot van dichtbij over.

Ajax kwam 25 minuten voor tijd met een man minder te staan. Voormalig AZ-speler Wijndal, die de hele avond werd uitgefloten door de Alkmaarse supporters, kwam onbesuisd in bij de liggende Wouter Goes en dat kwam de linksback op direct rood te staan van scheidsrechter Bas Nijhuis. In ondertal incasseerden de Amsterdammers vervolgens ook nog een vijfde treffer. Die leek van de voet van invaller Matej Sin te gaan komen, maar die raakte de paal. De bal belandde daardoor voor de voeten van Parrott, voor wie het een koud kunstje was om zijn hattrick alsnog te volmaken: 5-0. Het feest voor de AZ-supporters werd

Nick Viergever van FC Utrecht

Viergever loopt helemaal leeg over laatkomer Rodríguez na uitschakeling

  • Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
Ron Jans van FC Utrecht

Jans straft laatkomers Murkin en Rodríguez met reserverol, onbegrip bij Van Polen

  • Gisteren, 20:47
  • Gisteren, 20:47
PSV-trainer Peter Bosz

Peter Bosz heeft beslissing genomen over toekomst bij PSV

  • Gisteren, 15:06
  • Gisteren, 15:06
the furyan
103 Reacties
48 Dagen lid
143 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

6! 6! 6!

21
755 Reacties
69 Dagen lid
1.760 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@the furyan 6-0 blijft toch een mooie uitslag! Ik krijg er mooie herinneringen van.

the furyan
103 Reacties
48 Dagen lid
143 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@frankdeg Ik zag de wedstrijd somber in....... voor AJAX

the furyan
103 Reacties
48 Dagen lid
143 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

6! 6! 6! valt relatief mee .... hahahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahaha

jerommeke1973
312 Reacties
1.205 Dagen lid
943 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

FORZA AZ ALKMAAR!!!! Wat een heerlijke overwinning. Ajax vernederd!!!!

the furyan
103 Reacties
48 Dagen lid
143 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@jerommeke compleet vernederd weggetikt overmeesterd jullie hebben voetballes gegeven.

FrankdeG
611 Reacties
59 Dagen lid
1.816 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@jerommeke, Jij als groot AZ fan gefeliciteerd met de overwinning. Nu alle energie op de competitie en het momentum pakken om de 2e plaats te pakken en CL in te gaan.

FrankdeG
611 Reacties
59 Dagen lid
1.816 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Uitschakeling kan gebeuren in de achtste finale van de beker tegen een sterk AZ. Sommige clubs komen minder ver. Ik denk dat de spelers vooral hun energie willen richten op de competitie waar de 2e plaats voor het grijpen ligt. Neemt niet weg dat het niet best was. Club zit in een transitiefase en ik heb alle vertrouwen dat het goed gaat komen met de godenzonen op termijn.

the furyan
103 Reacties
48 Dagen lid
143 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@frankdeg vernederd afgetroefd compleet overklast het lachertje van de dag wederom een historische nederlaag in de reeks van vele historische nederlagen van de afgelopen jaren . een nieuw historisch dieptepunt bereikt . het lek is niet boven compleet weggespeeld niet 1 doelpunt gemaakt wijndal die het somber zag en de wedstrijd niet wilde afmaken . En de rest van de selectie leken helemaal de weg kwijt duels werden die gewonnen het baltempo werdt compleet gedicteerd door Az en die heeft op een koude woensdag avond laten zien dat ze op elk front jullie compleet gebroken hebben.

21
755 Reacties
69 Dagen lid
1.760 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Wat een heerlijk tussendoortje. Ik gun het AZ ook, in mijn ogen de meest stabiele club uit Noord-Holland. Van harte gegund, wie weet binnenkort een mooie finale in de Kuip!

VARcheck
126 Reacties
201 Dagen lid
54 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Effectief AZ declAZeert zeer matig Ajax!

EttoE
52 Reacties
324 Dagen lid
90 Likes
EttoE
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit krijg je met drie matige verdedigers in de opstelling, waarvan een zonder wedstrijdritme, en een onrustige keeper. En een rechtsvoor die continu uit positie loopt en geen voorzet kan geven. Een linksvoor die geen voorzetten wíl geven. Weer was Youri Baas breekbaar, net als vorig seizoen, en weer donderde het hele elftal in elkaar zonder hem.

FrankdeG
611 Reacties
59 Dagen lid
1.816 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@EttoE, is niet fijn voor de ajax fans, maar het kan gebeuren. De beker levert niks op. Beter om energie te steken in de competitie waar het momentum is om de 2e plaats te bereiken en weer CL in te gaan. Dat is meer waardevol van een beker.

dilima1966
3.036 Reacties
947 Dagen lid
16.098 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het was weer verschrikkelijk als een. Zak aardappelen gespeelt ajax ze zijn weer waker uit de droom stuntalo niet om aan te zien die stuntalo gewoon gratis weg geven zo nog een paar spelers echt schandalig slecht

Jagerman
12 Reacties
24 Dagen lid
8 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heb genoten van AZ. Ajax staat weer met beide benen op de grond.

the furyan
103 Reacties
48 Dagen lid
143 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

6! 6! 6!

21
755 Reacties
69 Dagen lid
1.760 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@the furyan 6-0 blijft toch een mooie uitslag! Ik krijg er mooie herinneringen van.

the furyan
103 Reacties
48 Dagen lid
143 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@frankdeg Ik zag de wedstrijd somber in....... voor AJAX

the furyan
103 Reacties
48 Dagen lid
143 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

6! 6! 6! valt relatief mee .... hahahahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahaha

jerommeke1973
312 Reacties
1.205 Dagen lid
943 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

FORZA AZ ALKMAAR!!!! Wat een heerlijke overwinning. Ajax vernederd!!!!

the furyan
103 Reacties
48 Dagen lid
143 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@jerommeke compleet vernederd weggetikt overmeesterd jullie hebben voetballes gegeven.

FrankdeG
611 Reacties
59 Dagen lid
1.816 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@jerommeke, Jij als groot AZ fan gefeliciteerd met de overwinning. Nu alle energie op de competitie en het momentum pakken om de 2e plaats te pakken en CL in te gaan.

FrankdeG
611 Reacties
59 Dagen lid
1.816 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Uitschakeling kan gebeuren in de achtste finale van de beker tegen een sterk AZ. Sommige clubs komen minder ver. Ik denk dat de spelers vooral hun energie willen richten op de competitie waar de 2e plaats voor het grijpen ligt. Neemt niet weg dat het niet best was. Club zit in een transitiefase en ik heb alle vertrouwen dat het goed gaat komen met de godenzonen op termijn.

the furyan
103 Reacties
48 Dagen lid
143 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

@frankdeg vernederd afgetroefd compleet overklast het lachertje van de dag wederom een historische nederlaag in de reeks van vele historische nederlagen van de afgelopen jaren . een nieuw historisch dieptepunt bereikt . het lek is niet boven compleet weggespeeld niet 1 doelpunt gemaakt wijndal die het somber zag en de wedstrijd niet wilde afmaken . En de rest van de selectie leken helemaal de weg kwijt duels werden die gewonnen het baltempo werdt compleet gedicteerd door Az en die heeft op een koude woensdag avond laten zien dat ze op elk front jullie compleet gebroken hebben.

21
755 Reacties
69 Dagen lid
1.760 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Wat een heerlijk tussendoortje. Ik gun het AZ ook, in mijn ogen de meest stabiele club uit Noord-Holland. Van harte gegund, wie weet binnenkort een mooie finale in de Kuip!

VARcheck
126 Reacties
201 Dagen lid
54 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Effectief AZ declAZeert zeer matig Ajax!

EttoE
52 Reacties
324 Dagen lid
90 Likes
EttoE
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit krijg je met drie matige verdedigers in de opstelling, waarvan een zonder wedstrijdritme, en een onrustige keeper. En een rechtsvoor die continu uit positie loopt en geen voorzet kan geven. Een linksvoor die geen voorzetten wíl geven. Weer was Youri Baas breekbaar, net als vorig seizoen, en weer donderde het hele elftal in elkaar zonder hem.

FrankdeG
611 Reacties
59 Dagen lid
1.816 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@EttoE, is niet fijn voor de ajax fans, maar het kan gebeuren. De beker levert niks op. Beter om energie te steken in de competitie waar het momentum is om de 2e plaats te bereiken en weer CL in te gaan. Dat is meer waardevol van een beker.

dilima1966
3.036 Reacties
947 Dagen lid
16.098 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het was weer verschrikkelijk als een. Zak aardappelen gespeelt ajax ze zijn weer waker uit de droom stuntalo niet om aan te zien die stuntalo gewoon gratis weg geven zo nog een paar spelers echt schandalig slecht

Jagerman
12 Reacties
24 Dagen lid
8 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heb genoten van AZ. Ajax staat weer met beide benen op de grond.

AZ - Ajax

AZ
6 - 0
Ajax
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Troy Parrott

Troy Parrott
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 23 jaar (4 feb. 2002)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
12
9
2024/2025
AZ
30
14
2023/2024
Excelsior
25
10
2023/2024
Tottenham
0
0

