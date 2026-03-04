De spelers van NEC zijn door het dolle heen na het bereiken van de KNVB Bekerfinale ten koste van PSV. De ploeg van Dick Schreuder won dinsdagavond op sensationele wijze van de aanstaande landskampioen, waardoor de eerste bekerwinst in de clubgeschiedenis dichterbij komt. schaalt de wedstrijd even hoog in als het bereiken van de Conference League-finale met Feyenoord.

NEC en PSV maakten er dinsdagavond een memorabele avond van in De Goffert. Nadat Linssen zijn ploeg al snel op voorsprong had gebracht, rechtte PSV de rug en stond het na twintig minuten alweer 1-2 via goals van Ismael Saibari en Dennis Man. Vervolgens kwam NEC steeds beter in het spel en maakte Eli Dasa vlak voor rust gelijk. Basar Önal kroonde zich in de tweede helft uiteindelijk tot matchwinner, wat zorgde voor een vreugde-explosie in Nijmegen en omstreken.

“Deze wedstrijd komt bij mij op nummer één of twee te staan”, sprak Linssen na afloop op de persconferentie over het winnen van de halve finale. Opvallend is dat de ervaren aanvaller eerder in zijn carrière met Feyenoord de finale van de Conference League bereikte. De Rotterdammers haalden in 2022 de eindstrijd na winst op Olympique Marseille. Linssen maakte in dat duel minuten als invaller.

“Ik heb met Feyenoord de Conference League-finale gehaald. Dat was heel speciaal, maar de bekerfinale met NEC bereiken is dat ook”, zegt hij eerlijk. De Nijmegenaren zien woensdagavond wie de tegenstander wordt in de bekerfinale. AZ en Telstar vechten om het laatste plekje.