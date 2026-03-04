PSV moet het de komende weken stellen zonder , zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De multifunctionele speler heeft een blessure opgelopen in de verloren halve finale tegen NEC (3-2).

PSV beleefde dinsdag een avond om snel te vergeten in de KNVB Beker. De koploper werd in Nijmegen afgetroefd door stuntploeg NEC en werd met een nederlaag terug naar huis gestuurd. Daardoor kan de ploeg van Peter Bosz de nationale dubbel vergeten.

Artikel gaat verder onder video

In de slotfase van de wedstrijd probeerde Bosz nog wat te forceren door Ryan Flamingo in te brengen, waardoor Armando Obispo voorin kon spelen als stormram. Waar Jerdy Schouten in eerste instantie de ploeg zou verlaten, moest de trainer dit plan op het laatste moment nog wijzigen. Mauro greep namelijk naar zijn hamstring en kon niet verder.

Nu blijkt dat de blessure van de Braziliaan ernstig is, waardoor hij de komende weken niet inzetbaar is, zo meldt Elfrink op X. Waar dit vervelend is voor Mauro zelf, zal het weinig impact hebben op de titelkansen van PSV. De Eindhovenaren hebben namelijk een straatlengte voorsprong op nummer twee Feyenoord in de Eredivisie, dus lijkt het een kwestie van tijd voor die prijs binnen is.