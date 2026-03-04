Live voetbal

Bizarre beelden: Henderson moet in bedwang worden gehouden bij opstootje

Jordan Henderson
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
4 maart 2026, 10:15

Jordan Henderson is na afloop van het duel tussen Bournemouth en Brentford (0-0) negatief in het nieuws gekomen. De middenvelder, die vorig seizoen nog de aanvoerdersband droeg bij Ajax, verloor na het laatste fluitsignaal zijn zelfbeheersing en moest door zowel teamgenoten als zijn eigen trainer in bedwang worden gehouden om erger te voorkomen.

Hoewel de wedstrijd in een 0-0 gelijkspel eindigde, was de sfeer na afloop grimmig. Er ontstond een opstootje aan de zijlijn waarbij spelers en stafleden van beide clubs betrokken waren. Henderson, die in de 59e minuut naar de kant was gehaald voor Jehor Jarmolioek, speelde hierin een hoofdrol. De frustraties leken hoog opgelopen bij de routinier, al is het nog niet volledig duidelijk wat de directe aanleiding was voor de onvriendelijkheden op het veld.

Andrews moet ingrijpen bij woedende Henderson

De situatie escaleerde dinsdag dusdanig dat teamgenoten van Brentford Henderson fysiek moesten tegenhouden. Ook zijn manager, Keith Andrews, greep in om de middenvelder weg te houden bij de tegenstander. Andrews zelf was overigens ook niet gediend van de situatie; de oefenmeester ruziede na het incident nog verder met een van zijn collega’s van Bournemouth. Datzelfde gold voor diverse andere stafleden van The Bees die betrokken raakten bij de schermutselingen langs de lijn.

Woede niet gericht op Andoni Iraola

Opvallend genoeg leek de woede van Henderson en de staf van Brentford niet gericht op Andoni Iraola, de hoofdcoach van Bournemouth. Iraola probeerde juist de gemoederen te sussen en de partijen uit elkaar te halen. De pijlen van de Brentford-delegatie leken vooral gericht op de assistent-trainers van de thuisploeg, Tommy Elphick en Shaun Cooper. 

Henderson reageert nuchter op resultaat

Ondanks de verhitte taferelen op het veld, toonde Henderson zich bij TNT Sports na de wedstrijd opvallend rustig. Hij liet de ruzie onbesproken en richtte zich puur op het vertoonde spel en de puntendeling. "Ik vond het een goede wedstrijd. Misschien zijn beide teams teleurgesteld dat ze niet hebben gewonnen, maar ik denk dat een gelijkspel een eerlijk resultaat was", zo luidde de nuchtere analyse van de middenvelder.

