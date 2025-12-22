Henk Spaan ziet de opvolger van Jordan Henderson al bij Ajax rondlopen in de vorm van Youri Regeer. De columnist van Het Parool genoot van zijn optreden in de lastige uitwedstrijd bij NEC (2-2).
Het vertrek van Henderson viel de Amsterdammers in eerste instantie zwaar. De middenvelder zette de lijnen uit bij Ajax, heeft specifieke kwaliteiten en zorgde voor balans op het middenveld. James McConnell had zijn opvolger moeten worden, maar hij valt tot dusver tegen. De laatste weken is het Regeer die de nummer zes-positie invult. En dat doet hij met verve, vindt Spaan. "Regeer is bij Ajax de grootste verrassing van het eerste deel van dit seizoen", zo stelt de journalist in zijn column. "Een Valente is hij niet. Hij (Regeer, red.) speelt zonder risico’s, beschikt (nog) niet over die killer pass en dribbelend is Valente beter."
De vergelijking met Henderson past Regeer beter volgens Spaan. "Regeer is de nieuwe Henderson, met meer snelheid en diepgang." De journalist genoot van de voormalige FC Twente-speler in De Goffert. "Tegen NEC blonk hij opnieuw uit. Onder Grim speelde hij zes eredivisiewedstrijden, in totaal 530 minuten. Zijn transferwaarde is 5 miljoen", voegt Spaan nog wat statistieken toe. En als we wat dieper naar het profiel van Regeer kijken, zien we dat hij op heel veel vlakken goed scoort. Zo is hij een balbezit solide, terwijl de middenvelder defensief gezien tot de elite van de Eredivisie hoort. Vooral qua tackles, blocks en wegwerkingen blinkt Regeer uit.
Kenneth Taylor speelde daarentegen minder opvallend tegen NEC, vindt Spaan. "Hij viel in tegen NEC en deed dat zonder merkbare invloed. Er is sprake van een vertrek in de winter. Het beoogde transferbedrag schijnt 20 miljoen te zijn. Joey Veerman gaat eventueel naar Fenerbahçe: transferbedrag 20 miljoen." De columnist lijkt de genoemde bedragen niet logisch te vinden. "Toen Camavinga als 18-jarige naar Real Madrid vertrok, kreeg Rennes 30 miljoen. Hij had al een interland gespeeld. Ook Kees Smit wordt genoemd als target. Internationaal genoemde transfersom: 40 miljoen. Als AZ daarbij blijft, verkopen ze hem nooit", sluit Spaan af.
Regeer maakt inderdaad voorzichtig stappen naar een goed niveau, maar een goede concurrent op die positie is alsnog broodnodig. Met alleen Regeer kun je de tweede seizoenshelft niet in.
@Gusa, ik ben het met je eens, maar als je een man haalt voor die positie dan is het, althans dat lees ik veel, een huurdeal waarbij de aanwinst zich in de kijker wil spelen voor het WK. Dat betekent dat Regeer zal moeten banken @ Docker. Tegen NEC kwam de oude Grim terug hoor, De jonge centrale verdediger die het uitstekend had gedaan ging er weer uit.. Itakura is verdedigend op 6 goed geweest, aanvallend minder, maar daar heb je Steur, Oscar en Bounida voor. Keepers en verdedigers die trainer worden denken altijd verdedigend. Zo ook Grim, hij koos voor Rosa op links, die la eerder had bewezen" dit niet te kunnen en een aanvallend ingesteld Wijndal die de laatste weken top was haalde hij er weer uit. Aanvallers worden ook zelden een goede trainer'zij kunnen niet in het algemeen belang denken; te individualistisch (Basten en Persie bijvoorbeeld)
