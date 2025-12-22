Job van Kempen van Het Parool denkt dat een mooie carrière kan krijgen. De zwaar bekritiseerde rechtsback van Ajax, die mag vertrekken uit Amsterdam, zou volgens de schrijver uitstekend renderen in een systeem met drie centrale verdedigers, zoals Internazionale dat hanteert met .

Van Kempen maakt de balans op na de eerste seizoenshelft van Ajax en laat zijn licht schijnen over alle hoofdrolspelers. Gaaei, die tot negentien optredens kwam, maakte volgens de journalist van Het Parool geen onuitwisbare indruk: “Het is voor Gaaei jammer dat schieten, voorzetten geven en hard langs de lijn rennen geen aparte sport is. Hij zou erin uitblinken. In voetbal blinkt Gaaei minder uit, omdat hij sommige dingen gewoon niet zo goed kan”, begint Van Kempen.

De Deen blinkt ook verdedigend niet uit, vindt de schrijver. “Gaaei dekt geregeld aan de verkeerde kant, zet een tackle in terwijl hij zijn tegenstander beter voor zich kan houden, of mist de slimheid om een duel te winnen. Een vrije man zoeken in de drukte is ook zoiets. Gaaei raakt dan geregeld het overzicht kwijt.”

‘Gaaei kan carrière als Dumfries krijgen’

Met twee doelpunten en twee assists liet Gaaei zich in de eerste seizoenshelft aanvallend wél zien. Van Kempen denkt dat de 23-jarige verdediger in dat opzicht een mooie carrière kan krijgen. “Gaaei kan een mooie carrière krijgen als hij kan spelen zoals Denzel Dumfries doet bij Internazionale, maar daarvoor is een speelwijze met drie centrale verdedigers nodig. Ajax werkt graag mee aan een transfer.”

Dumfries speelt bij Inter al jaren in een formatie met drie centrale verdedigers. Hierdoor krijgt de Nederlander de ruimte om veelvuldig op te stomen, wat resulteert in veel doelpunten en assists.