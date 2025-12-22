Live voetbal

Gaaei vergeleken met Denzel Dumfries: ‘Hij kan een mooie carrière krijgen’

Anton Gaaei viert treffer voor Ajax
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
22 december 2025, 07:25

Job van Kempen van Het Parool denkt dat Anton Gaaei een mooie carrière kan krijgen. De zwaar bekritiseerde rechtsback van Ajax, die mag vertrekken uit Amsterdam, zou volgens de schrijver uitstekend renderen in een systeem met drie centrale verdedigers, zoals Internazionale dat hanteert met Denzel Dumfries.

Van Kempen maakt de balans op na de eerste seizoenshelft van Ajax en laat zijn licht schijnen over alle hoofdrolspelers. Gaaei, die tot negentien optredens kwam, maakte volgens de journalist van Het Parool geen onuitwisbare indruk: “Het is voor Gaaei jammer dat schieten, voorzetten geven en hard langs de lijn rennen geen aparte sport is. Hij zou erin uitblinken. In voetbal blinkt Gaaei minder uit, omdat hij sommige dingen gewoon niet zo goed kan”, begint Van Kempen.

Artikel gaat verder onder video

De Deen blinkt ook verdedigend niet uit, vindt de schrijver. “Gaaei dekt geregeld aan de verkeerde kant, zet een tackle in terwijl hij zijn tegenstander beter voor zich kan houden, of mist de slimheid om een duel te winnen. Een vrije man zoeken in de drukte is ook zoiets. Gaaei raakt dan geregeld het overzicht kwijt.”

‘Gaaei kan carrière als Dumfries krijgen’

Met twee doelpunten en twee assists liet Gaaei zich in de eerste seizoenshelft aanvallend wél zien. Van Kempen denkt dat de 23-jarige verdediger in dat opzicht een mooie carrière kan krijgen. “Gaaei kan een mooie carrière krijgen als hij kan spelen zoals Denzel Dumfries doet bij Internazionale, maar daarvoor is een speelwijze met drie centrale verdedigers nodig. Ajax werkt graag mee aan een transfer.”

Dumfries speelt bij Inter al jaren in een formatie met drie centrale verdedigers. Hierdoor krijgt de Nederlander de ruimte om veelvuldig op te stomen, wat resulteert in veel doelpunten en assists.

➡️ Meer nieuws over Gaaei

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-speler Kenneth Taylor

Vermeulen: ‘Ajax vindt het niet erg als Taylor weggaat’

  • Gisteren, 23:38
  • Gisteren, 23:38
Feyenoord-speler Quinten Timber

Quinten Timber is blij met mediastilte tijdens winterstop

  • Gisteren, 21:44
  • Gisteren, 21:44
Sami Ouaissa krijgt rood bij NEC - Ajax van Allard Lindhout

Perez en Vink begrijpen niets van rode kaart Ouaissa tegen Ajax

  • Gisteren, 21:00
  • Gisteren, 21:00
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

ERIMIR
4.197 Reacties
532 Dagen lid
39.166 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bij Ajax moet je ook kunnen verdedigen en iets met een bal kunnen. Deze eigenschappen bezit Gaaei helaas niet dus is die niet geschikt en mag wat mij betreft vertrekken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

ERIMIR
4.197 Reacties
532 Dagen lid
39.166 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bij Ajax moet je ook kunnen verdedigen en iets met een bal kunnen. Deze eigenschappen bezit Gaaei helaas niet dus is die niet geschikt en mag wat mij betreft vertrekken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Anton Gaaei

Anton Gaaei
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (19 nov. 2002)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
13
0
2024/2025
Ajax
25
3
2023/2024
Jong Ajax
8
0
2023/2024
Ajax
25
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel