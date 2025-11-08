Live voetbal

Gefrustreerde Gaaei snauwt NOS-verslaggever af: ‘Waarom doe je dit?’

Anton Gaaei kijkt toe vanaf de Ajax-bank
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
8 november 2025, 10:07

De NOS heeft zich niet bepaald populair gemaakt bij spelers én supporters van Ajax. De publieke omroep ging een dag na het ontslag van John Heitinga op zoek naar reacties van spelers, en deed dat op de parkeerplaats van het trainingscomplex. Vooral Anton Gaaei was daar niet van gediend.

Wegens dramatische prestaties werd Heitinga afgelopen donderdag de laan uitgestuurd bij Ajax. De 0-3-nederlaag in de Champions League bleek fataal voor de oefenmeester, die slechts 129 dagen aan het roer stond in Amsterdam. De NOS probeerde daags na het ontslag reacties te verzamelen van spelers die het complex verlieten.

Terwijl de Ajacieden met hun auto’s vertrokken, stelde een verslaggever vragen als: “Hoe is de stemming bij Ajax?” en “Weet je al wie de nieuwe trainer wordt?” Josip Sutalo bleef rustig: “Alles is goed. Ik weet niet wie het wordt, we zullen zien.” Ook Ko Itakura gaf kort antwoord: “Ik weet het niet.”

Davy Klaassen wordt gevraagd naar de training onder interim-coach Fred Grim: “Ja, was prima. Lekker getraind”, zegt de aanvoerder kalm. Hoewel de meeste spelers rustig bleven, kon Gaaei zich niet beheersen: “Waarom doe je dit? Waarom?”, snauwde de Deense rechtsback van Ajax zichtbaar gefrustreerd. Ook Remko Pasveer had geen trek in de media en weigerde te reageren.

In de reacties op sociale media krijgt de houding van Gaaei en Pasveer juist veel bijval. Onder de NOS-post prijzen fans het tweetal: "Gaaei goede reactie, Pasveer legend!"

Marc Overtwix
avatar

21

avatar

ERIMIR

ERIMIR
avatar

Marc Overtwix

Marc Overtwix
avatar

FC Onkruid

FC Onkruid
avatar

Zerofkx010

Zerofkx010
avatar

21

21
avatar

Zerofkx010

Zerofkx010
avatar

ERIMIR

ERIMIR
avatar

21

21
avatar

ERIMIR

ERIMIR
3.915 Reacties
avatar

21

88 Reacties
avatar

Anton Gaaei

Anton Gaaei
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (19 nov. 2002)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
8
0
2024/2025
Ajax
25
3
2023/2024
Jong Ajax
8
0
2023/2024
Ajax
25
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19
6
Utrecht
11
5
16

