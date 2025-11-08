De NOS heeft zich niet bepaald populair gemaakt bij spelers én supporters van Ajax. De publieke omroep ging een dag na het ontslag van John Heitinga op zoek naar reacties van spelers, en deed dat op de parkeerplaats van het trainingscomplex. Vooral was daar niet van gediend.

Wegens dramatische prestaties werd Heitinga afgelopen donderdag de laan uitgestuurd bij Ajax. De 0-3-nederlaag in de Champions League bleek fataal voor de oefenmeester, die slechts 129 dagen aan het roer stond in Amsterdam. De NOS probeerde daags na het ontslag reacties te verzamelen van spelers die het complex verlieten.

Artikel gaat verder onder video

Terwijl de Ajacieden met hun auto’s vertrokken, stelde een verslaggever vragen als: “Hoe is de stemming bij Ajax?” en “Weet je al wie de nieuwe trainer wordt?” Josip Sutalo bleef rustig: “Alles is goed. Ik weet niet wie het wordt, we zullen zien.” Ook Ko Itakura gaf kort antwoord: “Ik weet het niet.”

Davy Klaassen wordt gevraagd naar de training onder interim-coach Fred Grim: “Ja, was prima. Lekker getraind”, zegt de aanvoerder kalm. Hoewel de meeste spelers rustig bleven, kon Gaaei zich niet beheersen: “Waarom doe je dit? Waarom?”, snauwde de Deense rechtsback van Ajax zichtbaar gefrustreerd. Ook Remko Pasveer had geen trek in de media en weigerde te reageren.

In de reacties op sociale media krijgt de houding van Gaaei en Pasveer juist veel bijval. Onder de NOS-post prijzen fans het tweetal: "Gaaei goede reactie, Pasveer legend!"