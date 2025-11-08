Sander Duits, hoofdtrainer van RKC Waalwijk, denkt dat Fred Grim de ideale man is om Ajax terug op de rit te krijgen. De voormalig middenvelder zette onder de interim-trainer van de Amsterdammers zijn eerste stappen in het trainersvak en spreekt tegenover NOS over zijn (positieve) ervaringen met hem: “Je weet precies wat je aan Fred hebt.”

Duits en Grim werkten ruim drie jaar samen bij RKC, tussen 2019 en 2021. “Fred geeft duidelijkheid en structuur. Hij is heel uitgesproken, zegt waar het op staat, maar doet dat met respect. Je weet precies wat je aan hem hebt”, opent Duits over de zestigjarige oefenmeester. “Hij lette overal op en zag alles. Fred liet de trainingen vooral aan zijn assistenten over, bekeek het van een afstandje en stapte in als het moest. Echt een manager.”

‘Alles bij RKC werd verbeterd’

Grim liet RKC niet alleen beter voetballen op het veld: “Het was in Waalwijk altijd een beetje 'het moet hier vooral gezellig zijn', maar Fred zorgde voor een duidelijke structuur en professionalisering binnen de club. Strakke weekindeling, ontbijt of lunch, alles werd verbeterd”, vertelt Duits.

NOS stelt dat er op het gebied van regelmaat en duidelijkheid veel progressie valt te boeken bij Ajax. “Als Ajax dat op dit moment nodig heeft, dan weet ik zeker dat ze aan Fred een goede zullen hebben”, zegt Duits.

Na het ontslag van John Heitinga van afgelopen donderdag is Grim aangesteld als interim-trainer van de Amsterdammers. Grim was in zijn loopbaan eerder trainer van onder meer Willem II, RKC en FC Emmen. Ook zat hij drie wedstrijden op de bank als interim-trainer van het Nederlands elftal.