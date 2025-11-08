Live voetbal

Duits vol vertrouwen: 'Weet zeker dat Ajax aan Fred Grim een goede zal hebben'

Duits vol vertrouwen: ‘Weet zeker dat Ajax aan Fred Grim een goede zal hebben’
8 november 2025, 09:08

Sander Duits, hoofdtrainer van RKC Waalwijk, denkt dat Fred Grim de ideale man is om Ajax terug op de rit te krijgen. De voormalig middenvelder zette onder de interim-trainer van de Amsterdammers zijn eerste stappen in het trainersvak en spreekt tegenover NOS over zijn (positieve) ervaringen met hem: “Je weet precies wat je aan Fred hebt.”

Duits en Grim werkten ruim drie jaar samen bij RKC, tussen 2019 en 2021. “Fred geeft duidelijkheid en structuur. Hij is heel uitgesproken, zegt waar het op staat, maar doet dat met respect. Je weet precies wat je aan hem hebt”, opent Duits over de zestigjarige oefenmeester. “Hij lette overal op en zag alles. Fred liet de trainingen vooral aan zijn assistenten over, bekeek het van een afstandje en stapte in als het moest. Echt een manager.”

‘Alles bij RKC werd verbeterd’

Grim liet RKC niet alleen beter voetballen op het veld: “Het was in Waalwijk altijd een beetje 'het moet hier vooral gezellig zijn', maar Fred zorgde voor een duidelijke structuur en professionalisering binnen de club. Strakke weekindeling, ontbijt of lunch, alles werd verbeterd”, vertelt Duits.

NOS stelt dat er op het gebied van regelmaat en duidelijkheid veel progressie valt te boeken bij Ajax. “Als Ajax dat op dit moment nodig heeft, dan weet ik zeker dat ze aan Fred een goede zullen hebben”, zegt Duits.

Na het ontslag van John Heitinga van afgelopen donderdag is Grim aangesteld als interim-trainer van de Amsterdammers. Grim was in zijn loopbaan eerder trainer van onder meer Willem II, RKC en FC Emmen. Ook zat hij drie wedstrijden op de bank als interim-trainer van het Nederlands elftal.

Ik hoop persoonlijk dat het niet te lang gaat duren met Grim aan het roer. Of hij wat teweeg kan brengen is de grote vraag maar ik heb daar wel twijfels over. Als ik hem zo op foto's zie, zie ik niet iemand die uitstraling heeft en iets van controle of wat dan ook. De spelersgroep heeft behoefte aan een sterke persoonlijkheid. Iemand met overwicht. Dat zie ik bij Grim niet.

Volgens mensen binnen ajax hadden de spelers bij de komst van Grim liever dat hij hoofdtrainer werd en Heitinga een stap terug zou doen naar assistent. Spelers hadden al snel door dat Heitinga geen idee had wat hij aan het doen was als hoofdtrainer. Er kwamen zelfs geluiden vanuit de kleedkamer dat hij dit toe had gegeven aan de spelers. Dat hij elke ochtend vol zenuwen naar de club reed zonder plan. Eigenlijk sneu wat de club die jongen heeft aangedaan. Hoop dat hij er niks aan over heeft gehouden. Eigenlijk niet gek dat dus dat hij al voor de kerst ontslagen is. Verkeerde keuze van de club.

Het blijft erg raar bij onze Ajax !!

Heerlijk al die hoopvolle berichten en nu zelfs een KKD trainer die er moed in praat. Zouden grote trainers als Guardiola en Wenger ook van de trainer Fred Grim afweten? Ik denk wel dat ze Arne Slot en van Persie kennen!

