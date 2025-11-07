Live voetbal

AD: Niet uit te sluiten dat Grim het seizoen afmaakt bij Ajax

John Heitinga en Fred Grim
Foto: © Imago
Fred Grim werd donderdag benoemd tot interim-trainer van Ajax, nadat John Heitinga op non-actief werd gesteld. De oud-doelman werd een maand geleden aangesteld als assistent van de voormalig Ajax-trainer en heeft het nu direct voor het zeggen. Het Algemeen Dagblad stelt dat Grim het seizoen zomaar af zou kunnen maken als interim-trainer.

Ajax is na het vertrek van Erik ten Hag in de zomer van 2022 een trainerskerkhof gebleken. In de afgelopen 3,5 jaar hebben liefst zes verschillende trainers het over zeven periodes voor het zeggen gehad in de Johan Cruijff ArenA. Met Grim komt daar nu een zevende trainer bij, als hij zondag met zijn ploeg op bezoek gaat bij FC Utrecht.

De Amsterdammers gaan nu op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, maar daar komen de nodige complicaties bij kijken. Het AD omschrijft Ajax als een ‘omgekeerde wasstraat’. “Je gaat er schoon in, maar je komt eruit in een soort drek van stront, kots en blubber.” Een van de genoemde namen is die van Ten Hag, maar gezien de bestuurlijke onrust en het gebrek aan financiële mogelijkheden is de kans aanwezig dat hij Amsterdam links laat liggen.

“Gezien alle complicaties valt niet geheel uit te sluiten dat interim-coach Fred Grim voorlopig blijft zitten”, schrijft het AD. “Ajax heeft intern eerst zóveel orde op zaken te stellen, dat een herhaling van de seizoenen 2022/23 en 2023/24 best realistisch is.” Destijds werd Alfred Schreuder begin 2023 ontslagen, waarna Heitinga het seizoen mocht afmaken. Hij kreeg echter geen vaste aanstelling. In plaats daarvan kwam Maurice Steijn, die het slechts elf duels volhield. Na twee wedstrijden onder Hedwiges Maduro nam John van ‘t Schip het over tot het einde van het seizoen. “De clubleiding hoopte daarmee tijd te winnen om in de zomer alsnog een juiste keuze te maken.”

avatar

Tuurlijk maakt Grim het seizoen af. Er is geen alternatief, niemand wilt waarschijnlijk in het huidige Ajax instappen. Logisch.

GabrielleX01
622 Reacties
1.135 Dagen lid
4.965 Likes
GabrielleX01
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat is inderdaad logisch. Als je bij voorbaat al weet dat je waarschijnlijk gaat falen of dat je vrij weinig uit dit team kan halen, dan zou het ook dom zijn om in te stappen omdat je niet wilt dat je te kijk staat als geen gefaalde hoofdcoach. Maargoed, wie weet, misschien met een beter bestuur en een extreem lange visie dat er toch iemand de uitdaging aan gaat. Maargoed, denk helaas dat je gelijk hebt.

Arena
1.323 Reacties
88 Dagen lid
3.004 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niet logisch. Onzin van de bovenste plank. Een meer ervaren trainer haalt zeker meer uit deze selectie. Feit is dat Heitinga al regelmatig de mist in ging door niet de juiste spelers op de juiste plekken te zetten. Daar begint het al mee. En idd zoals Kramer al zegt, Kroes heeft al laten weten dat Grim maar een tussenpaus is. Die gaat dus niet het seizoen afmaken.

Arena
1.323 Reacties
88 Dagen lid
3.004 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ja onze vriend 21 (eigenlijk 12) doet weer aan wishful thinking natuurlijk, maar er gaat zeer zeker weer een trainer voor Ajax komen die deze klus als een uitdaging ziet en het gaat doen. Ik maak me daar geen zorgen over. En Ajax kan wat mij betreft daar ook gewoon de tijd voor nemen om diegene te vinden. Je staat toch al op het punt dat je min of meer opnieuw begint, dus dan is dat maar zo. Overigens staat het helemaal nog niet vast of Grim het slechter gaat doen dan Heitinga. Wie weet doet hij het zelfs beter. Al die negativiteit van de richting Pernis moeten we naast ons neerleggen. Positief denken is key.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.541 Reacties
1.137 Dagen lid
18.880 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kroes had volgens mij gisteren gelijk gezegd dat Grim sowieso het seizoen niet zal afmaken.

