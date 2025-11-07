Fred Grim werd donderdag benoemd tot interim-trainer van Ajax, nadat John Heitinga op non-actief werd gesteld. De oud-doelman werd een maand geleden aangesteld als assistent van de voormalig Ajax-trainer en heeft het nu direct voor het zeggen. Het Algemeen Dagblad stelt dat Grim het seizoen zomaar af zou kunnen maken als interim-trainer.

Ajax is na het vertrek van Erik ten Hag in de zomer van 2022 een trainerskerkhof gebleken. In de afgelopen 3,5 jaar hebben liefst zes verschillende trainers het over zeven periodes voor het zeggen gehad in de Johan Cruijff ArenA. Met Grim komt daar nu een zevende trainer bij, als hij zondag met zijn ploeg op bezoek gaat bij FC Utrecht.

De Amsterdammers gaan nu op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, maar daar komen de nodige complicaties bij kijken. Het AD omschrijft Ajax als een ‘omgekeerde wasstraat’. “Je gaat er schoon in, maar je komt eruit in een soort drek van stront, kots en blubber.” Een van de genoemde namen is die van Ten Hag, maar gezien de bestuurlijke onrust en het gebrek aan financiële mogelijkheden is de kans aanwezig dat hij Amsterdam links laat liggen.

“Gezien alle complicaties valt niet geheel uit te sluiten dat interim-coach Fred Grim voorlopig blijft zitten”, schrijft het AD. “Ajax heeft intern eerst zóveel orde op zaken te stellen, dat een herhaling van de seizoenen 2022/23 en 2023/24 best realistisch is.” Destijds werd Alfred Schreuder begin 2023 ontslagen, waarna Heitinga het seizoen mocht afmaken. Hij kreeg echter geen vaste aanstelling. In plaats daarvan kwam Maurice Steijn, die het slechts elf duels volhield. Na twee wedstrijden onder Hedwiges Maduro nam John van ‘t Schip het over tot het einde van het seizoen. “De clubleiding hoopte daarmee tijd te winnen om in de zomer alsnog een juiste keuze te maken.”