Live voetbal

Derksen vindt het ‘armoedig’ dat 41-jarige Pasveer een basisplaats heeft bij Ajax

Johan Derksen
Foto: © Talpa
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
7 november 2025, 12:32

Johan Derksen begrijpt absoluut niet dat Remko Pasveer nog altijd een basisplaats heeft bij Ajax. De doelman, die zaterdag zijn 42ste verjaardag viert, keerde eind oktober terug in het basiselftal van de Amsterdammers, ten koste van Liverpool-huurling Vitezslav Jaros. Derksen vindt het ‘armoedig’ dat Ajax met zo’n oude keeper speelt.

Pasveer was afgelopen seizoen onder Francesco Farioli basisspeler bij Ajax en verlengde afgelopen seizoen zijn contract met een jaar. Na de komst van Jaros, die op huurbasis overkwam van Liverpool, koos voormalig trainer John Heitinga ervoor de Tsjech zijn eerste doelman te maken. Op bezoek bij Chelsea (5-1 nederlaag) eind oktober keerde Pasveer echter weer terug onder de lat en de drie wedstrijden die volgden kreeg hij ook een basisplaats.

Artikel gaat verder onder video

Woensdagavond stond Pasveer dus tegenover de Nigeriaanse Victor Osimhen, toen Galatasaray op bezoek kwam (0-3 nederlaag). De sluitpost had enkele goede reddingen in huis, wat hem op complimenten van de topspits kwam te staan. Ook bij Vandaag Inside wordt benadrukt dat Pasveer wel een paar goede ballen pakte. “Maar ik vind het zó armoedig”, begint Derksen vervolgens. “Ajax, het grote Ajax, met een keeper van 42 die in het zesde bij de veteranen moet spelen.” Van der Gijp stelt dat hij het al armoedig vond met Piet Schrijvers. “En die was nog niet eens zo oud toen. Die was net in de dertig.”

Wilfred Genee vindt de opmerking van Derksen heel opvallend. “Dus voor keepers geldt leeftijd wel en voor tv-analisten niet?”, deelt hij een steekje uit aan de 76-jarige Derksen. De Snor antwoordt: “Wat ik doe, is een ervaringsvak. Je moet heel veel levenservaring hebben en wordt ieder jaar een stukje beter. Ik hoop dat John de Mol zich ook realiseert: ieder jaar een stukje duurder”, zegt hij met een kwinkslag. “Dus over een jaar of tien, twintig ben ik op mijn top”, gaat Derksen lachend verder. “Over tien jaar gaat het gebeuren, maar dan neem ik wel een echte presentator”, grapt hij. Genee haakt erop in dat dat een goed idee is. “Dan wil ik ook al lang niet meer. Man, man, man, nog tien jaar met jou…”

VIDEO - Johan Derksen gaat nog even door: ‘Over een jaar of tien ben ik op m’n top!’

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Stuttgart - Feyenoord René van der Gijp

Van der Gijp komt met sombere boodschap voor Ajax: ‘Heb je Feyenoord net zien spelen?

  • Gisteren, 22:40
  • Gisteren, 22:40
John Heitinga

Alex Kroes: 'Heitinga boos na ontslag bij Ajax'

  • Gisteren, 22:27
  • Gisteren, 22:27
Kieft kraakt aanstelling Heitinga en Keizer: ‘Dat is hoogmoed van Alex Kroes’

Alex Kroes geeft toelichting op ontslag Heitinga en gesprek met Ten Hag

  • Gisteren, 22:12
  • Gisteren, 22:12
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
TrotseVoetbalFan
11 Reacties
60 Dagen lid
8 Likes
TrotseVoetbalFan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Normaal trapt Derksen nogal wat open deuren in, maar ik vind hem vandaag zeer zinnige dingen zeggen

Arena
1.323 Reacties
88 Dagen lid
3.004 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Derksen begrijpt het niet? Prima hoor, dan leg ik het Derksen wel even uit. Pasveer doet het op de eerste plaats lang niet zo slecht als "men" vindt. Zeker niet voor een 41-jarige. Dat is punt 1. Bovendien heeft Pasveer de kwaliteit om de achterhoede te coachen, iets wat hij goed kan en wat die Jaros niet goed kan omdat er een taalbarrière is. Dat is dus de logische reden dat Pasveer nog de voorkeur krijgt. En uiteindelijk zal hij toch met pensioen moeten. Het is allemaal niet zo spannend.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

TrotseVoetbalFan
11 Reacties
60 Dagen lid
8 Likes
TrotseVoetbalFan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Normaal trapt Derksen nogal wat open deuren in, maar ik vind hem vandaag zeer zinnige dingen zeggen

Arena
1.323 Reacties
88 Dagen lid
3.004 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Derksen begrijpt het niet? Prima hoor, dan leg ik het Derksen wel even uit. Pasveer doet het op de eerste plaats lang niet zo slecht als "men" vindt. Zeker niet voor een 41-jarige. Dat is punt 1. Bovendien heeft Pasveer de kwaliteit om de achterhoede te coachen, iets wat hij goed kan en wat die Jaros niet goed kan omdat er een taalbarrière is. Dat is dus de logische reden dat Pasveer nog de voorkeur krijgt. En uiteindelijk zal hij toch met pensioen moeten. Het is allemaal niet zo spannend.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Remko Pasveer

Remko Pasveer
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 41 jaar (8 nov. 1983)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
2
0
2024/2025
Ajax
24
0
2023/2024
Ajax
0
0
2022/2023
Ajax
15
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19
6
Utrecht
11
5
16

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel