Johan Derksen begrijpt absoluut niet dat nog altijd een basisplaats heeft bij Ajax. De doelman, die zaterdag zijn 42ste verjaardag viert, keerde eind oktober terug in het basiselftal van de Amsterdammers, ten koste van Liverpool-huurling Vitezslav Jaros. Derksen vindt het ‘armoedig’ dat Ajax met zo’n oude keeper speelt.

Pasveer was afgelopen seizoen onder Francesco Farioli basisspeler bij Ajax en verlengde afgelopen seizoen zijn contract met een jaar. Na de komst van Jaros, die op huurbasis overkwam van Liverpool, koos voormalig trainer John Heitinga ervoor de Tsjech zijn eerste doelman te maken. Op bezoek bij Chelsea (5-1 nederlaag) eind oktober keerde Pasveer echter weer terug onder de lat en de drie wedstrijden die volgden kreeg hij ook een basisplaats.

Woensdagavond stond Pasveer dus tegenover de Nigeriaanse Victor Osimhen, toen Galatasaray op bezoek kwam (0-3 nederlaag). De sluitpost had enkele goede reddingen in huis, wat hem op complimenten van de topspits kwam te staan. Ook bij Vandaag Inside wordt benadrukt dat Pasveer wel een paar goede ballen pakte. “Maar ik vind het zó armoedig”, begint Derksen vervolgens. “Ajax, het grote Ajax, met een keeper van 42 die in het zesde bij de veteranen moet spelen.” Van der Gijp stelt dat hij het al armoedig vond met Piet Schrijvers. “En die was nog niet eens zo oud toen. Die was net in de dertig.”

Wilfred Genee vindt de opmerking van Derksen heel opvallend. “Dus voor keepers geldt leeftijd wel en voor tv-analisten niet?”, deelt hij een steekje uit aan de 76-jarige Derksen. De Snor antwoordt: “Wat ik doe, is een ervaringsvak. Je moet heel veel levenservaring hebben en wordt ieder jaar een stukje beter. Ik hoop dat John de Mol zich ook realiseert: ieder jaar een stukje duurder”, zegt hij met een kwinkslag. “Dus over een jaar of tien, twintig ben ik op mijn top”, gaat Derksen lachend verder. “Over tien jaar gaat het gebeuren, maar dan neem ik wel een echte presentator”, grapt hij. Genee haakt erop in dat dat een goed idee is. “Dan wil ik ook al lang niet meer. Man, man, man, nog tien jaar met jou…”

VIDEO - Johan Derksen gaat nog even door: ‘Over een jaar of tien ben ik op m’n top!’