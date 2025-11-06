Live voetbal

Osimhen stapt op Pasveer af: 'Hij is oud, maar nog altijd topkeeper'

Galatasaray-spits Victor Osimhen tegen Ajax
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
6 november 2025, 10:14   Bijgewerkt: 11:06

Victor Osimhen deelt complimenten uit aan Ajax na de Champions League-wedstrijd van woensdagavond. De spits van Galatasaray licht de rol uit van doelman Remko Pasveer, die hij driemaal wist te passeren.

“Een mooie wedstrijd”, zegt de Nigeriaan voor de camera van Ziggo Sport. “Op enig moment hadden zij het momentum. Wij zijn hier vorig seizoen ook geweest in de Europa League, dus we wisten wat we hier konden verwachten.” In januari van dit jaar won Ajax met 2-1, dus Galatasaray was gewaarschuwd. “Ajax is geen makkelijke tegenstander. Ze hebben een eigen identiteit en ze spelen als een team. Ik moet Ajax complimenten geven. We wisten dat het oorlog zou worden als we hier terug zouden komen.”

“Je moet op de toppen van je kunnen wanneer je tegen Ajax speelt en zeker in dit soort stadions, met luide fans”, weet hij. “Wij waren er klaar voor en ik wil onze fans ook bedanken voor hun steun. Deze overwinning is enorm belangrijk om onze doelstelling in de Champions League te halen.”

Osimhen sloeg na een klein uur voor het eerst toe. Hij ontving een scherpe voorzet van Leroy Sané, dook op achter verdediger Josip Sutalo en kopte van dichtbij binnen. “Als ik voor het doel kom, anticipeert hij altijd. Ik moest doen alsof ik voor hem wilde komen en daarna ging ik terug om achter hem te komen. Voordat de bal kwam, kon hij niet weten waar ik was.”

Osimhen over Remko Pasveer

“Het was een moeilijk doelpunt, maar Leroy heeft dit soort passes in huis. Hij weet waar ik zal komen en legt de bal er neer. Het was een geweldige goal en een prachtige assist van Leroy”, aldus Osimhen, die later nog tweemaal Pasveer passeerde vanaf elf meter.

Toch had Osimhen vaker willen scoren: in de openingsfase stuitte hij tweemaal op de keeper. “Ik ken hem nog van de laatste keer dat we hier kwamen. Hij speelt altijd op de top van zijn kunnen. Ik dacht dat de bal er al in zat, maar zijn reflex was erg goed.”

“Ik ben na de wedstrijd naar hem toe gegaan en heb mijn respect uitgesproken richting hem. Hij is een geweldige keeper”, zegt Osimhen. “Hij is erg oud (41, red.), dat wist ik, maar hij heeft het nog altijd in zich. Hij is een goede keeper met veel kwaliteiten.”

Pasveer is oud en versleten, maar falende Heitinga blijft hem maar opstellen.

Ajax - Galatasaray

Ajax
0 - 3
Galatasaray
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Victor Osimhen

Victor Osimhen
Galatasaray
Team: Galatasaray
Leeftijd: 26 jaar (29 dec. 1998)
Positie: S
