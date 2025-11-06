Live voetbal

Nijhuis duidelijk over handsbal Baas: 'Absoluut geen penalty'

Scheidsrechter Bas Nijhuis met op de achtergrond de handsbal van Youri Baas bij Ajax-Galatasaray
Foto: © Imago/Ziggo Sport/Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
6 november 2025, 09:06

Ajax had volgens Bas Nijhuis 'absoluut geen penalty' tegen moeten krijgen voor de handsbal van Youri Baas in het Champions League-duel met Galatasaray. Zijn dienstdoende collega Benoît Bastien besloot echter anders en legde de bal wél op de stip, waardoor Victor Osimhen de Turkse topclub op 0-2 zette.

Osimhen opende na een klein uur spelen de score in de Johan Cruijff ArenA en kreeg nog geen tien minuten later zijn tweede goal van de avond op een presenteerblaadje aangeboden door Bastien. Een voorzet vanaf de linkerflank belandde via de knie van Baas tegen diens arm, waarna de Franse arbiter naar het scherm ging en na het zien van de beelden naar de stip wees. Osimhen gaf Remko Pasveer het nakijken en deed dat dik tien minuten voor tijd - nu na hands van invaller Gerald Alders - opnieuw, waarmee hij zijn hattrick completeerde en de eindstand op 0-3 bepaalde.

Ziggo Sport-commentator Wytse van der Goot sprak tijdens de wedstrijd al zijn grote twijfels uit over de strafschop die Bastien gaf voor het 'vergrijp' van Baas. "Het heeft er schijn van dat Baas daar de bal tegen de arm kreeg. Via zijn knie tegen zijn eigen arm", sprak de commentator bij het zien van de herhaling. "Er is een regel die zegt dat, als hij via het lichaam van de speler zelf tegen de arm komt, dat hij dan niet op de stip hoeft. En dat is wat hier gebeurt. Maar hij geeft hem wél", aldus Van der Goot.

Tijdens de nabeschouwing bij Ziggo Sport vertelt presentatrice Hélène Hendriks dat er online een flinke discussie is losgebarsten over de handsbal van Baas en de daaropvolgende straf. "Bas Nijhuis zegt: 'Absoluut geen penalty'", aldus Hendriks. Analist Youri Mulder denkt er echter anders over. "Niks met Bas Nijhuis te maken. Volgens mij is de regel, dat weet Bas niet goed genoeg, het moet een duidelijke deflection, een afketser zijn. Dat is het niet. Hij schampt misschien een beetje zijn knie, als hij hem al aanraakt."

Perez zwaar in shock: 'Ajax is nog nooit zó ver verwijderd van Ajax-voetbal'

Perez zwaar in shock: ‘Ajax is nog nooit zó ver verwijderd van Ajax-voetbal’

  • Gisteren, 23:49
  • Gisteren, 23:49
Davy Klaassen Ajax Galatasaray

Klaassen maakt verwijtend 'statement' richting de technische staf van Ajax

  • Gisteren, 23:32
  • Gisteren, 23:32
Bruggink over Ajax:

AFCA Supportersclub zegt vertrouwen in John Heitinga op: 'Dit is niet langer houdbaar'

  • Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
avatar

Beslissingen van scheidsrechters zijn aan interpretatie onderhevig helaas. Het is geen exacte wiskunde. Het is moeilijk om te constateren of iemand bewust of onbewust een arm te hoog of uit positie heeft gebracht. Hij had hem volgens mij ook niet kunnen geven. Het is gewoon het noodlot. Elke tegenstander van Ajax zal altijd roepen dat het een terechte penalty was. De aanhang zal er wel wat anders over denken. Voor de rest is het niet meer van belang.

avatar

Beslissingen van scheidsrechters zijn aan interpretatie onderhevig helaas. Het is geen exacte wiskunde. Het is moeilijk om te constateren of iemand bewust of onbewust een arm te hoog of uit positie heeft gebracht. Hij had hem volgens mij ook niet kunnen geven. Het is gewoon het noodlot. Elke tegenstander van Ajax zal altijd roepen dat het een terechte penalty was. De aanhang zal er wel wat anders over denken. Voor de rest is het niet meer van belang.

