Ajax had volgens Bas Nijhuis 'absoluut geen penalty' tegen moeten krijgen voor de handsbal van in het Champions League-duel met Galatasaray. Zijn dienstdoende collega Benoît Bastien besloot echter anders en legde de bal wél op de stip, waardoor de Turkse topclub op 0-2 zette.

Osimhen opende na een klein uur spelen de score in de Johan Cruijff ArenA en kreeg nog geen tien minuten later zijn tweede goal van de avond op een presenteerblaadje aangeboden door Bastien. Een voorzet vanaf de linkerflank belandde via de knie van Baas tegen diens arm, waarna de Franse arbiter naar het scherm ging en na het zien van de beelden naar de stip wees. Osimhen gaf Remko Pasveer het nakijken en deed dat dik tien minuten voor tijd - nu na hands van invaller Gerald Alders - opnieuw, waarmee hij zijn hattrick completeerde en de eindstand op 0-3 bepaalde.

Artikel gaat verder onder video

Ziggo Sport-commentator Wytse van der Goot sprak tijdens de wedstrijd al zijn grote twijfels uit over de strafschop die Bastien gaf voor het 'vergrijp' van Baas. "Het heeft er schijn van dat Baas daar de bal tegen de arm kreeg. Via zijn knie tegen zijn eigen arm", sprak de commentator bij het zien van de herhaling. "Er is een regel die zegt dat, als hij via het lichaam van de speler zelf tegen de arm komt, dat hij dan niet op de stip hoeft. En dat is wat hier gebeurt. Maar hij geeft hem wél", aldus Van der Goot.

Tijdens de nabeschouwing bij Ziggo Sport vertelt presentatrice Hélène Hendriks dat er online een flinke discussie is losgebarsten over de handsbal van Baas en de daaropvolgende straf. "Bas Nijhuis zegt: 'Absoluut geen penalty'", aldus Hendriks. Analist Youri Mulder denkt er echter anders over. "Niks met Bas Nijhuis te maken. Volgens mij is de regel, dat weet Bas niet goed genoeg, het moet een duidelijke deflection, een afketser zijn. Dat is het niet. Hij schampt misschien een beetje zijn knie, als hij hem al aanraakt."