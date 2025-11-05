Klaassen maakt verwijtend 'statement' richting de technische staf van Ajax

maakt met zijn analyse na Ajax - Galatasaray (0-3) een statement richting de technische staf van de club, meent Youri Mulder. De aanvoerder stelt dat hij geen verbetering ziet in het spel van de Amsterdammers, in ieder geval niet hele wedstrijden lang.

Ajax begon afwachtend in het Champions League-duel en kreeg wat kansjes tegen. Vervolgens rechtte het de rug en werd het voor rust enkele keren gevaarlijk. Na rust waren de Amsterdammers echter niet meer bij machte om iets tegen Gala in te brengen en ging het pijnlijk met 0-3 achteruit.

De woorden van Davy Klaassen na afloop bij Ziggo Sport spreken boekdelen. "Ik denk dat de eerste helft nog vrij gelijk opgaand was. Maar in de tweede helft krijgen we snel twee goals tegen en dan is het niet goed genoeg. Ik denk dat we onze spel niet constant kunnen verbeteren. Je ziet dat we af en toe een kwartiertje, halfuurtje goed zijn, maar dat is niet genoeg."

De aanvoerder stelt dat de ploeg inconsistent is tijdens wedstrijden en daardoor afhankelijk wordt van momenten. "Er is te weinig fundament om wedstrijden echt te domineren. Vandaag speel je tegen een goed team, maar dit is ook zo tegen Telstar, Volendam, noem maar op. Dat is het meest frustrerende, denk ik." Dat Ajax vanavond in een 4-4-2-formatie speelde, speelt daar volgens Klaassen geen rol in. "Dat maakt niet uit. Maar als je je spel verbetert, dan komen de resultaten ook. Maar dat (het spel, red.) is te wisselvallig."

'Statement van Klaassen'

Mulder vindt het pijnlijke woorden van de Ajax-captain. "Het verbeteren van het spelbeeld, houvast hebben, terugslaan na een tegenslag, daar ziet hij geen verbetering in. Als je dat vandaag niet ziet, tegen een hele goede ploeg, dat kan nog. Maar dat je de verbetering tegen Heerenveen en Twente ook niet ziet... Daar is de technische staf wel verantwoordelijk voor." Volgens Mulder levert Klaassen indirect kritiek op de leiding bij Ajax. "Als je aanvoerder dit zegt, is dat wel een statement."