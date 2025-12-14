Live voetbal 4

Ihattaren geeft directe tegenstander Thomas uit het niets een zoen

Mo Ihattaren kust Ryan Thomas tijdens PEC Zwolle - Fortuna Sittard
Foto: © ESPN
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
14 december 2025, 13:01

Mohamed Ihattaren gat zaterdag in het heetst van de strijd een kus aan PEC-speler Ryan Thomas. De creatieveling van Fortuna Sittard kent Thomas nog uit hun gezamenlijke tijd bij PSV.

Thomas stond tussen 2018 en 2022 onder contract in Eindhoven en leerde Ihattaren daar kennen. De aanvallende middenvelder liep in 2021 voor een schijntje de deur uit bij PSV (zo'n twee miljoen euro), maar kwam daarvoor wel in aanraking met Thomas.

Zaterdagavond stonden ze tegen elkaar. Ihattaren werkt bij Fortuna aan de remontada van zijn carrière, terwijl Thomas juist een gewaardeerde routinier in de selectie van PEC is geworden. In de wedstrijd die de Zwollenaren met 1-0 wonnen, speelden beiden de hele wedstrijd.

Op het middenveld kwamen de spelers elkaar veelvuldig tegen. Ze vochten meermaals duels uit, die dan vaak door Thomas werden gewonnen. Hoewel Ihattaren zich stoorde aan de prestaties van de Nieuw-Zeelander, liet hij zien zijn oud-ploeggenoot nog altijd een warm hart toe te dragen. Na één van de onderlinge duels gaf Ihattaren een kus op de wang van de aanvoerder van PEC.

"Ik vind het zo'n leuke en lieve jongen", zei Thomas na afloop over de markante speler van Fortuna. "Hij heeft heel dingen over hem heen gekregen door de media. Ik vind dat niet helemaal terecht, maar hij is zo ongelooflijk goed." Thomas hoopt Ihattaren nog bij een grotere club te zien. "Ik hoop gewoon dat hij fit blijft. Dan kan hij nog een stap maken en een mooie carrière hebben."

