ziet een 'stijgende lijn' bij Ajax en spreekt zich uit over het trainersvraagstuk in Amsterdam. Wat de aanvoerder betreft is er weinig reden om interim-coach Fred Grim op korte termijn te gaan vervangen, nu Ajax de laatste vier wedstrijden onder zijn leiding heeft gewonnen.

Grim nam begin november het stokje over van de ontslagen John Heitinga, aan wiens staf hij tussentijds was toegevoegd als extra assistent. In eerste instantie wist ook hij het tij niet te keren, met een pijnlijke 1-2 thuisnederlaag tegen Excelsior als absoluut dieptepunt. Na zeges op FC Groningen (2-0), Fortuna Sittard (1-3), Qarabag (2-4) en meest recentelijk in De Klassieker tegen Feyenoord (2-0) keert er echter langzaam weer wat optimisme terug in de Johan Cruijff ArenA.

Klaassen: 'Wie is de directie, op dit moment?'

Artikel gaat verder onder video

Clubwatcher Mike Verweij (De Telegraaf) stelt zondag tijdens de persconferentie dat 'de mening van Klaassen telt binnen Ajax' en vraagt de middenvelder of dit 'het moment is waarop de directie moet zeggen dat Grim het seizoen moet afmaken'. "Wie is de directie op dit moment? Daar moeten ook nog keuzes gemaakt worden, toch?", stelt Klaassen direct een wedervraag, verwijzend naar de zoektocht naar een opvolger voor Alex Kroes. "Ze zijn nu op zoek naar een technisch directeur, als ik het allemaal goed begrijp. Ik denk dat het heel goed is om dat eerst te doen, en dan verder te kijken", aldus de routinier.

En als het aan Klaassen zelf ligt? "We winnen nu vier keer op rij, dus iedereen is hartstikke blij", stelt Mister 1-0 vast. "Er zit een stijgende lijn in, ik heb weinig te klagen op dit moment. Ik denk dat het het belangrijkste is dat we nu als club heel goed de tijd nemen om het fundament weer op te bouwen. En als Fred blijft winnen, dan hebben ze weinig redenen om hem weg te doen, denk ik", besluit de middenvelder.