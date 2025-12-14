Davy Klaassen ziet een 'stijgende lijn' bij Ajax en spreekt zich uit over het trainersvraagstuk in Amsterdam. Wat de aanvoerder betreft is er weinig reden om interim-coach Fred Grim op korte termijn te gaan vervangen, nu Ajax de laatste vier wedstrijden onder zijn leiding heeft gewonnen.
Grim nam begin november het stokje over van de ontslagen John Heitinga, aan wiens staf hij tussentijds was toegevoegd als extra assistent. In eerste instantie wist ook hij het tij niet te keren, met een pijnlijke 1-2 thuisnederlaag tegen Excelsior als absoluut dieptepunt. Na zeges op FC Groningen (2-0), Fortuna Sittard (1-3), Qarabag (2-4) en meest recentelijk in De Klassieker tegen Feyenoord (2-0) keert er echter langzaam weer wat optimisme terug in de Johan Cruijff ArenA.
Clubwatcher Mike Verweij (De Telegraaf) stelt zondag tijdens de persconferentie dat 'de mening van Klaassen telt binnen Ajax' en vraagt de middenvelder of dit 'het moment is waarop de directie moet zeggen dat Grim het seizoen moet afmaken'. "Wie is de directie op dit moment? Daar moeten ook nog keuzes gemaakt worden, toch?", stelt Klaassen direct een wedervraag, verwijzend naar de zoektocht naar een opvolger voor Alex Kroes. "Ze zijn nu op zoek naar een technisch directeur, als ik het allemaal goed begrijp. Ik denk dat het heel goed is om dat eerst te doen, en dan verder te kijken", aldus de routinier.
En als het aan Klaassen zelf ligt? "We winnen nu vier keer op rij, dus iedereen is hartstikke blij", stelt Mister 1-0 vast. "Er zit een stijgende lijn in, ik heb weinig te klagen op dit moment. Ik denk dat het het belangrijkste is dat we nu als club heel goed de tijd nemen om het fundament weer op te bouwen. En als Fred blijft winnen, dan hebben ze weinig redenen om hem weg te doen, denk ik", besluit de middenvelder.
Tja.. dan is een dooddoener. Als Grim vanaf nu alles wint, dan mag hij blijven. Lekker utopisch. Als Grim nu het seizoen mag afmaken en vanaf januari 12 wedstrijden op rij verliest... dan niet meer. Feit blijft wel dat Ajax beter en degelijker speelt onder Grim.
@CG als je wint heb je vrienden. Als die er straks weer 4 achter elkaar gelijkspeelt/verliest zagen ze weer aan zijn poten. Grim is leuk voor nu, eerst een nieuwe TD en dan is het aan hem wanneer de nieuwe trainer mag starten. Maar Grim volgend seizoen voor de groep zal niet gebeuren. Het is mooi dat hij met zijn ervaring in de manager rol is gekropen en rust brengt in de groep. (Hij lijkt ook een klik te hebben met ze) Geen rare interviews met bijzondere uitspraken en ook niet iemand die zijn spelers voor de bus gooit als het even een keer minder gaat.
Laat grim het seizoen afmaken. Met hem ervaring heerst er rust. Die rust kan Ajax goed gebruiken. Grim zal niet alle wedstrijden winnen maar het is een trainer die prima de pers aan het woord kan staan die weet wat het Ajax spelletje is. Waarom zal grim het niet af mogen maken er valt voor Ajax niets te verliezen deze man Weet wat die doet!
