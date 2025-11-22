Gifbeker Ajax nog niet leeg: Excelsior is voor het eerst de baas in Amsterdam

Ajax is in de Johan Cruijff Arena opnieuw hard onderuitgegaan in een seizoen dat maar geen bodem lijkt te kennen. Tegen Excelsior keek de ploeg van interim-trainer Fred Grim al snel tegen een dreigende nederlaag aan, en zelfs een treffer van de teruggekeerde Kasper Dolberg kon de crisisavond niet meer keren: 1-2. Het is voor Excelsior de allereerste uitzege ooit op Ajax.
Ajax slaagde er opnieuw niet in geslaagd om de Johan Cruijff Arena te veranderen in een vesting. Tegen Excelsior liep de ploeg van interim-trainer Grim achter de feiten aan, kreeg het twee keer een harde klap te verwerken én moest het in de tweede helft in de achtervolging. Het striemende fluitconcert bij rust bleek een voorbode voor een frustrerende avond.
Excelsior sloeg halverwege de eerste helft toe. Waar Ajax wel het meeste balbezit had, maar zelden iets gevaarlijks creëerde, mocht Noah Naujoks in minuut 37 ongehinderd het veld oversteken. Josip Sutalo liet hem verrassend lopen en de middenvelder schoof koelbloedig de 0-1 binnen. Het stadion, dat enkele minuten eerder nog emotioneel applaudisseerde voor Abdelhak Nouri, keerde zich zichtbaar tegen de thuisploeg.
Na rust kwam Ajax nog dieper in de problemen. Binnen één minuut profiteerde Excelsior opnieuw van zwak verdedigen: Gerald Alders kopte een voorzet precies in de voeten van Naujoks, die zijn tweede van de avond binnenschoot. Met 0-2 op het scorebord leek Ajax helemaal rijp voor de slacht.
Daarna greep Grim in. Met Kasper Dolberg voor de geblesseerde Anton Gaaei kwam er nieuw elan in de aanval. En dat betaalde zich onmiddellijk uit: de Deense spits maakte na twee minuten zijn eerste goal sinds zijn terugkeer in Amsterdam. Koud in het veld bracht hij de spanning terug door beheerst de 1-2 binnen te werken — opmerkelijk genoeg tegen dezelfde tegenstander als bij zijn laatste Ajax-goal in april 2019.
Ajax probeerde daarna de gelijkmaker te forceren. Weghorst kreeg een grote kans in de diepte, Edvardsen en Godts bleven dreigend en Pasveer voorkwam zelfs een beslissende tegentreffer van Mike van Duinen. Maar ondanks druk, wissels en lange aanvalsfasen kwam Excelsior nauwelijks echt in de problemen.
Wat zou je moeten doen als het combinerend maar niet lukt, al heel heel veel wedstrijden niet? Hoe moet je ballen als je met Dolberg en Weghorst voorin staat? Gewoon blijven tikken? Tikken zoals je al 9000 minuten hebt gedaan? Nee natuulijk niet, het voorspel is al lang voorbij, dan moet je pompen en nog eens pompen, bal hoog voorin geven en blijven geven., zo hou je de de druk erop, in plaats van proberen te combineren Slot heeft dit met Feyenoord volop gedaan, tegenstander weet gewoon niet wat te doen
Wat heeft dit nou in vredesnaam met Slot te maken? Nul komma nul.
@Docker lees dan nog een keer. Hij heeft met Feyenoord en jongens als Idrissi bewezen wat je moet doen als je een goal of zelfs 2 nodig hebt: pompen alle ballen vanaf de zijkantsn hoog voor.Jammer dat je het niet begreep. Geen punt. Leg het jemet alle plezier uit
@Vrij Dag: nogmaals, het hele artikel heeft totaal niets met Slot te maken. Buiten dat ben ik totaal niet geïnteresseerd in wat hij wel of niet bij Feyenoord heeft gedaan. Ik heb helemaal niks met die man. Mijn interesse ligt bij Ajax en in mindere mate bij Psv.
Hij geeft een voorbeeld over een trainer die bij achterstand in de laatste fase van de wedstrijd de manier zijn speelstijl aanpaste, waarvan hij denk dat het in deze situatie bij ajax had gepast. Ik vind het wel een relevant voorbeeld.
@Docker dit is een voetbalwebsite, hij geeft een voorbeeld van een andere trainer die wel iets voor elkaar kreeg met beperkt materiaal. Dat is nog altijd relevantere input, dan jouw voor- of afkeur van bepaalde clubs of personen. Maar ik snap dat zo kort na de wedstrijd het even teveel werd voor je. Maar ze zullen inderdaad iets tactisch moeten bedenken bij Ajax, want zoals velen al zeiden en nu ook blijkt, ligt het niet aan de trainer. Spelers zijn ook van bedenkelijk niveau. Voorheen hofleverancier van internationals, nu zou zelfs Vitesse er geen gratis op willen halen.
Ajax veel te slap en de kansen totaal niet benut. En die kansen waren er zeker wel. Dolberg maakt dan nog de 1 - 2 maar verder was het gewoon ondermaats. Grim heeft nog een hoop werk te doen. Jammer. Ik had er meer van verwacht.
@Docker Grim of Heitinga maakt niets uit.Lood om oud ijzer. Een pond ipv een half kilo Kroes keuzes zijn belabberd. Terwijl de man die Ajax zo vaak kampioen maakte vrij is en om de hoek woont
Als je, nota bene in eigen huis, nog niet van Excelsior kan winnen moet je je toch wel zorgen gaan maken of je wel Europa in kan. Weghorst ook weer alleen maar gekkigheid van gezien. Het Grim effect is nog niet zichtbaar
oeps😅
Die Weghorst moet echt een keer worden opgenomen, die denkt dat de hele wereld om hem draait
Het ontslag van Sjonnie heeft nog niks opgeleverd. Misschien had hij beter kunnen blijven.
ze hadden beter voor Kruzen kunnen kiezen. Die heeft al meer punten gepakt met Heracles!! dan Grim met Ajax
Wat me ook opvalt is dat meerdere spelers bij onze Ajax de wedstrijd niet kunnen lezen waardoor ze géén overzicht door krijgen. Ze hebben allen qua inzicht niet het niveau van Daley Blind, Henderson, Tadic en Wouters zij die dat als voorbeeld dat wel hebben !!
Belangrijke punten voor excelsior! Het staat onderin best dich bijelkaar, en dit zijn toch punten die je vantevoren misschien niet had meegerekend.
En dan vraag ik me af wie in godsnaam technisch directeur en trainer wilt worden van dit zooitje..
Het is verschrikkelijk de verdediging ik was aanwezig niet om aan te zien
Voor Johnny ben ik blij dat er (wederom) ruimschoots aangetoond wordt dat dit probleem dieper zit dan alleen zijn input.
Ik vond het heel mooi van Ajax met de herdenking van Nouri en de actie die ze daarbij deden. Voor de rest wil ik het erbij laten het is al pijnlijk genoeg voor de echte Ajacieden.
