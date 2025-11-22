Gifbeker Ajax nog niet leeg: Excelsior is voor het eerst de baas in Amsterdam

Ajax is in de Johan Cruijff Arena opnieuw hard onderuitgegaan in een seizoen dat maar geen bodem lijkt te kennen. Tegen Excelsior keek de ploeg van interim-trainer Fred Grim al snel tegen een dreigende nederlaag aan, en zelfs een treffer van de teruggekeerde Kasper Dolberg kon de crisisavond niet meer keren: 1-2. Het is voor Excelsior de allereerste uitzege ooit op Ajax.

Ajax slaagde er opnieuw niet in geslaagd om de Johan Cruijff Arena te veranderen in een vesting. Tegen Excelsior liep de ploeg van interim-trainer Grim achter de feiten aan, kreeg het twee keer een harde klap te verwerken én moest het in de tweede helft in de achtervolging. Het striemende fluitconcert bij rust bleek een voorbode voor een frustrerende avond.

Artikel gaat verder onder video

Excelsior sloeg halverwege de eerste helft toe. Waar Ajax wel het meeste balbezit had, maar zelden iets gevaarlijks creëerde, mocht Noah Naujoks in minuut 37 ongehinderd het veld oversteken. Josip Sutalo liet hem verrassend lopen en de middenvelder schoof koelbloedig de 0-1 binnen. Het stadion, dat enkele minuten eerder nog emotioneel applaudisseerde voor Abdelhak Nouri, keerde zich zichtbaar tegen de thuisploeg.

Na rust kwam Ajax nog dieper in de problemen. Binnen één minuut profiteerde Excelsior opnieuw van zwak verdedigen: Gerald Alders kopte een voorzet precies in de voeten van Naujoks, die zijn tweede van de avond binnenschoot. Met 0-2 op het scorebord leek Ajax helemaal rijp voor de slacht.

Daarna greep Grim in. Met Kasper Dolberg voor de geblesseerde Anton Gaaei kwam er nieuw elan in de aanval. En dat betaalde zich onmiddellijk uit: de Deense spits maakte na twee minuten zijn eerste goal sinds zijn terugkeer in Amsterdam. Koud in het veld bracht hij de spanning terug door beheerst de 1-2 binnen te werken — opmerkelijk genoeg tegen dezelfde tegenstander als bij zijn laatste Ajax-goal in april 2019.

Ajax probeerde daarna de gelijkmaker te forceren. Weghorst kreeg een grote kans in de diepte, Edvardsen en Godts bleven dreigend en Pasveer voorkwam zelfs een beslissende tegentreffer van Mike van Duinen. Maar ondanks druk, wissels en lange aanvalsfasen kwam Excelsior nauwelijks echt in de problemen.