Abderrahim Nouri, de broer van voormalig Ajax-speler Abdelhak Nouri, is zaterdagavond aanwezig in de Johan Cruijff ArenA bij Ajax - Excelsior. Het duel staat in het teken van de Foundation van Abdelhak. Abderrahim praat voor de wedstrijd uitgebreid presentatrice Fresia Cousiño Arias van ESPN en heeft het onder meer over PSV’er en Ajacied .

‘Ismael Saibari slaapt heel vaak bij Abdelhak Nouri thuis’

Abderrahim heeft zowel Saibari als Bounida hoog zitten. Hij doet een opmerkelijke onthulling over de middenvelder van PSV: "Hij slaapt vaak thuis bij Abdelhak. Dat is echt heel speciaal. Hij kende mijn broertje niet eens.”

Saibari speelde zelf zaterdag met PSV tegen NAC Breda (0-1 zege). Hij spreekt na afloop met ESPN uitgebreid over Nouri. “Ik ben opgegroeid in België, dus ik wist nooit echt veel over Abdelhak Nouri. Toen ik in Nederland kwam hoorde ik zijn naam rondgaan en dat hij een heel groot talent was. Toen ben ik een paar video’s van hem gaan kijken en was het ook een heel groot talent.”

“Maar wat mij vooral pakte, was de mens die hij was”, vervolgt Saibari. “Ik heb alleen maar mooie verhalen gehoord. Heel toevallig was ik een keer bij hem, kwam er een random persoon bij hem thuis en begon een mooi verhaal te vertellen over Abdelhak Nouri. De persoonlijkheid vind ik belangrijker dan de voetballer zelf.”

Saibari geeft aan dat dat ook de reden is waarom hij bij PSV met het rugnummer 34 speelt: “Ik heb al een paar jaar 34 speciaal voor hem, dus die draag ik met trots. Voor die jongen is het vreselijk wat er met hem is gebeurd, maar ik denk dat het ook voor de familie heel moeilijk is. Ze houden zich goed staande en ik denk dat geloof veel helpt. Als ik door met zijn rugnummer te spelen een steentje kan bijdragen, doe ik het gewoon.”

Saibari bezoekt Nouri vaak thuis: “Als ik bij hem ben probeer ik grapjes met hem te maken. Dan kan hij daar wel om lachen. Dat is wel mooi. Als hij mijn naam hoort, krijgt hij gelijk een smile op zijn gezicht. Dat vind ik leuk. Ik hoop dat het door de positieve energie beter gaat met hem.”

PSV-trainer Peter Bosz bezocht Nouri ook een keer thuis, vertelt hij na de wedstrijd tegen NAC. “Ik ben één keer met Saibari mee geweest. Het was moeilijk. Het is moeilijk om Appie zo te zien. Ik weet dat Ismael er heel actief bij betrokken is, ook bij de familie helemaal.” Bosz had Nouri onder zijn hoede toen hij trainer van Ajax was.

Abderrahim Nouri over Rayane Bounida

Abderrahim geeft aan dat een tijdje geleden is dat hij de Johan Cruijff ArenA bezocht. Hij heeft een speciale band met Bounida, maar vindt het ook lastig om de Belgisch-Marokkaanse belofte van Ajax aan het werk te zien: "Ik zie hem echt als mijn broertje. Ik vind het echt lastig om hem te zien spelen, hij is net Appie. Echt in alles, het is heel bizar, maar ik zie echt mijn broertje. Zeker als hij op De Toekomst speelt."

Bounida begint zaterdag tegen Excelsior overigens op de bank bij Ajax. De negentienjarige aanvallende middenvelder deed gisteren nog 62 minuten mee bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen FC Eindhoven (1-3 nederlaag),