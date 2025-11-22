Live voetbal 1

Robert Eenhoorn: 'Ik naar Ajax of Feyenoord? Zou niet logisch zijn'

Robert Eenhoorn
22 november 2025, 17:13

Robert Eenhoorn ziet zichzelf niet snel aan de slag gaan bij een club als Ajax of Feyenoord. Met zijn achtergrond zou een dergelijke stap ‘niet logisch’ zijn, denkt hij. Eenhoorn vertrok in november 2024 als algemeen directeur van AZ.

Ajax is momenteel op zoek naar een nieuwe technisch directeur. “Daar vindt men het heel belangrijk dat iemand het Ajax-DNA heeft”, zegt Eenhoorn in de podcast De Maaskantine, met Robert Maaskant. “Ik weet niet precies wat dat is, maar ik ga ervan uit dat het betekent dat je dat shirt ooit gedragen hebt of daar op de tribune hebt gezeten. Als dat heel belangrijk is, en dat is aan de mensen daar zelf, dan valt er natuurlijk een grote groep af.”

Eenhoorn velt er geen oordeel over. “Men moet zelf weten wat men wil, maar ik zou het advies geven om in een iets grotere vijver te vissen dan alleen die vijver.” Wat zou hij doen als Ajax toch bij hem uitkomt? “Dat zijn allemaal vragen die heel moeilijk te beantwoorden zijn. Iedereen kent natuurlijk mijn achtergrond, dan ga je niet naar een andere club toe. Bij Feyenoord en Ajax is dat natuurlijk enorm van toepassing, met de achterbannen die daar zitten. Als je er zo naar kijkt, zou dat niet logisch zijn.”

Eenhoorn doelt daarmee op zijn honkbalverleden: pas in 2014 maakte hij de overstap naar het voetbal. Onder zijn leiding groeide AZ sportief, organisatorisch én financieel. De club bereikte twee bekerfinales, stond gedeeld eerste in de Eredivisie, speelde negen seizoenen op rij Europees voetbal en haalde zelfs de halve finale van de Conference League, terwijl de jeugdopleiding internationaal excelleerde met winst van de UEFA Youth League.

Eenhoorn moderniseerde daarnaast het trainingscomplex, zorgde voor de vernieuwing van het stadion en bracht de AZ Vrouwen terug binnen de club. Met een gezonde financiële basis droeg hij het stokje over aan de nieuwe algemeen directeur Merijn Zeeman.

Vrij Dag
213 Reacties
552 Dagen lid
289 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij zegt geen nee. Niet logisch???, Hem vragen voor een gesprek zou top zijn. Een goede AD, althans zo kwam hij op mij over op zondagochtend bij Fresia of Milan. Hij heeft AZ gebracht waar ze nu staan. Dat DNA gedoe lijkt meer iets van de buitenwereld te zijn die Ajax dwingt om bepaalde keuzes te maken. Nationaliteit, kleur bochel of niet zijn bijzaak. Kwaliteit is hoofdzaak. Over het algemeen zijn jongens die vroeger gebald hebben niet de mensen met de meeste hersenen. Hun intellect zat in de voeten

Docker
82 Reacties
5 Dagen lid
173 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik word een beetje moe van het eeuwige "Ajax-DNA" geklets. Club DNA is een verzinsel. Als je een complete buitenstaander hebt, zelf iemand die bij wijze van spreken nog nooit in je stadion heeft rondgelopen, maar het is iemand die voldoende kwaliteit heeft én de wil heeft om voor die club te werken, dan ben je er al. Dat hoeft wat mij betreft helemaal geen oud-speler of wat dan ook te zijn. Ik vind dat echt onzin van de bovenste plank.

