Robert Eenhoorn ziet zichzelf niet snel aan de slag gaan bij een club als Ajax of Feyenoord. Met zijn achtergrond zou een dergelijke stap ‘niet logisch’ zijn, denkt hij. Eenhoorn vertrok in november 2024 als algemeen directeur van AZ.

Ajax is momenteel op zoek naar een nieuwe technisch directeur. “Daar vindt men het heel belangrijk dat iemand het Ajax-DNA heeft”, zegt Eenhoorn in de podcast De Maaskantine, met Robert Maaskant. “Ik weet niet precies wat dat is, maar ik ga ervan uit dat het betekent dat je dat shirt ooit gedragen hebt of daar op de tribune hebt gezeten. Als dat heel belangrijk is, en dat is aan de mensen daar zelf, dan valt er natuurlijk een grote groep af.”

Eenhoorn velt er geen oordeel over. “Men moet zelf weten wat men wil, maar ik zou het advies geven om in een iets grotere vijver te vissen dan alleen die vijver.” Wat zou hij doen als Ajax toch bij hem uitkomt? “Dat zijn allemaal vragen die heel moeilijk te beantwoorden zijn. Iedereen kent natuurlijk mijn achtergrond, dan ga je niet naar een andere club toe. Bij Feyenoord en Ajax is dat natuurlijk enorm van toepassing, met de achterbannen die daar zitten. Als je er zo naar kijkt, zou dat niet logisch zijn.”

Eenhoorn doelt daarmee op zijn honkbalverleden: pas in 2014 maakte hij de overstap naar het voetbal. Onder zijn leiding groeide AZ sportief, organisatorisch én financieel. De club bereikte twee bekerfinales, stond gedeeld eerste in de Eredivisie, speelde negen seizoenen op rij Europees voetbal en haalde zelfs de halve finale van de Conference League, terwijl de jeugdopleiding internationaal excelleerde met winst van de UEFA Youth League.

Eenhoorn moderniseerde daarnaast het trainingscomplex, zorgde voor de vernieuwing van het stadion en bracht de AZ Vrouwen terug binnen de club. Met een gezonde financiële basis droeg hij het stokje over aan de nieuwe algemeen directeur Merijn Zeeman.