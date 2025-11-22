Live voetbal 9

Fred Grim: 'Ik heb het moment uit 1995 met Louis van Gaal teruggezien'

Fred Grim
Foto: © Imago
22 november 2025, 08:47

Fred Grim is 'natuurlijk' trots dat hij nu tijdelijk aan het roer staat bij Ajax. De interim-trainer staat zaterdag voor de tweede keer langs de lijn: om 18.45 uur neemt Ajax het thuis op tegen Excelsior. Grim weet dat zijn eerste prioriteit is om punten te pakken; daarna moet goed voetbal volgen, als het aan hem ligt.

De interim-coach, die te horen heeft gekregen dat hij in ieder geval tot de winterstop het vertrouwen krijgt, zag het trainerschap bij Ajax 1 nooit als een doel op zich. “Ik ben nooit zo bezig geweest met carrièreplanning. Natuurlijk wil je het hoogst haalbare bereiken, maar ik heb altijd op dagelijks niveau gewerkt en nooit een planning gemaakt voor wat ik wilde doen over een jaar of twee”, zei Grim op de persconferentie van vrijdag.

Grim heeft de zware taak om Ajax weer op de rit te krijgen – of in ieder geval de crisis niet te laten verergeren. Zijn aanpak is dezelfde als wanneer hij een vaste aanstelling zou hebben. “Je voert best wat gesprekken met iedereen, met de staf en de spelers. En ik heb mijn eigen lijnen uitgezet, je wil duidelijkheid en structuur bieden. Ik zeg daarmee niet dat er geen duidelijkheid en structuur was. Maar het gaat om mijn duidelijkheid, want ik heb op dit moment de verantwoordelijkheid. De spelers en staf moeten weten waar ze aan toe zijn als ik de leiding heb.”

De voormalig assistent-trainer van John Heitinga werkt naar eigen zeggen met een enthousiaste ploeg. “Er wordt goed getraind en ook gelachen. We zijn gewoon op de goede weg en het zou mooi zijn als daar een stukje succesbeleving bij kan komen." Grim wil de komende tijd vooral punten pakken. "En uiteindelijk ook goed voetbal laten zien. Daar heb ik zeer zeker vertrouwen in, we werken er keihard aan. Maar dat is niet van vandaag op morgen bereikt."

Rol van Louis van Gaal

Tijdens het persmoment stond Grim ook nog even stil bij 30 april 1995, toen hij als reservedoelman langs de lijn bij de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Bayern München stond. Grim stond naast Ajax-trainer Louis van Gaal instructies te geven. “Ik heb dat moment onlangs ook weer teruggezien. Dat was wel genieten, die periode met dat team en die staf.”

“Ik heb altijd al gezegd dat Louis best wel een heel grote invloed heeft gehad op mijn trainerscarrière: hoe hij dingen aanvliegt, hoe hij met spelers omgaat, de manier van voetballen. Hij is wel heel belangrijk geweest”, aldus Grim.

avatar

Ik had vernomen dat Aja op minimaal vijf posities versterkt moet worden. Als ik types mag zeggen zijn dat o.a. Tagliafigo, Jaap Stam, Modric, Arnabekov ( de keeper van Kazachstan ) en DusanTadic. Ik ben vooral benieuwd over de (nationale) keeper van Kazachstan wat jullie ervan vinden !!

