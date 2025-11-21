Het nieuwe boek Het Ajax-DNA wordt intern bij de club weggezet als ‘het CSU-boekje’, zo stelt journalist Mike Verweij. CSU is een verwijzing naar het schoonmaakbedrijf dat sponsor is van Ajax. Het boek zou vooral worden aangegrepen door betrokkenen om hun straatje schoon te vegen.

Uit het boek komt ook het beeld naar voren dat de structuur binnen Ajax snelle besluitvorming in de weg zit. Dat is geen nieuws, vindt Verweij. “Daar is de afgelopen weken toch al heel veel over gezegd?”, vraagt hij zich af in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

“Over dat boekje… Ik moet zeggen, het is wel grappig: binnen Ajax heet het het ‘CSU-boekje’, vernoemd naar de sponsor, het grote schoonmaakbedrijf. Omdat er heel veel mensen anoniem aan het woord komen, voornamelijk oud-bestuurders”, vervolgt Verweij. “Je kunt op sommige punten wel herleiden wie dat zouden kunnen zijn. Daar moet je altijd heel voorzichtig mee zijn, want je weet het niet zeker. Maar die hebben gefaald.”

Valentijn Driessen noemt Leo van Wijk

Valentijn Driessen vraagt vervolgens of Leo van Wijk, voormalig president van de Raad van Commissarissen, een van de bronnen is. “Die zou er een van zijn”, antwoordt Verweij, waarop Driessen zegt: “De grote KLM-directeur die zich daartoe verlaagt. Dat gaat toch helemaal nergens over.”

Verweij vertelt dat er meer namen worden genoemd. “Susan Lenderink uiteraard, Maurits Hendriks, die ook bij vorige boekjes van Menno de Galan betrokken is geweest. Ze weten echt wel wie daar met ellende zijn vertrokken. Het zijn voornamelijk mensen die gefaald hebben. Die krijgen dan anoniem in zo’n boek de kans om hun straatje schoon te vegen. Vandaar dat het binnen de organisatie het ‘grote CSU-boek’ heet.”

“Het opvallende is dat een aantal media, waaronder het ANP, de kans heeft gekregen om dat boek al te lezen, op voorwaarde dat ze iets moesten tekenen en er niet uit mochten publiceren. Heel veel media hebben er ook voor gekozen om er niks mee te doen, omdat er gewoon geen onthulling in zou staan”, aldus Verweij.

In Het Ajax-DNA wordt door journalisten Jop van Kempen en Bas Soetenhorst de periode 2019–2025 ontleed, waarin Ajax van Europese glorie afgleed naar een bestuurlijke en sportieve crisis. Het boek beschrijft het grensoverschrijdende gedrag van voormalig directeur Marc Overmars en de cultuur waarin dat kon plaatsvinden. Ook wordt beschreven hoe directie, raad van commissarissen en bestuursraad elkaar voortdurend blokkeerden en hoe trainers en technisch directeuren vastliepen in trage besluitvorming.