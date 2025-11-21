De bekerblamage tegen Hercules in december 2023 zorgde destijds al voor diepe schaamte bij Ajax, maar uit Het Ajax-DNA blijkt nu dat ook intern de spanningen hoog opliepen. Volgens het boek wilde waarnemend algemeen directeur Jan van Halst dat de spelersgroep de onkosten van de 325 meegereisde supporters volledig zou vergoeden. Maar legde zich daar bepaald niet bij neer.

Het Parool citeert vrijdag uit het boek van de eigen journalisten Jop van Kempen en Bas Soetenhorst: “Waarnemend algemeen directeur Jan van Halst eiste toen dat de spelers de onkosten van meegereisde supporters zouden vergoeden.” Berghuis, lid van de spelersraad en dit seizoen reserveaanvoerder, verzette zich namens de selectie tegen dat plan.

Artikel gaat verder onder video

"Steven Berghuis maakte hier vanuit de selectie bezwaar tegen en dwong af dat Van Halst zelf mee betaalde. De clubleiding was in de ogen van de spelers medeverantwoordelijk voor het echec", zo klinkt het.

Opmerkelijk genoeg communiceerde Ajax destijds dat de beslissing juist breder gedragen werd binnen de club. In de verklaring stond: “In overleg met de spelersgroep en technische staf is besloten dat alle uitsupporters die een kaart hadden gekocht, gecompenseerd worden. Dat betekent dat we je wedstrijdkaart en busreis vergoeden.”