Berghuis niet blij met idee Van Halst over compensatie Ajax-fans: 'Betaal zelf mee'

Jan van Halst en Steven Berghuis
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
21 november 2025, 13:52   Bijgewerkt: 13:57

De bekerblamage tegen Hercules in december 2023 zorgde destijds al voor diepe schaamte bij Ajax, maar uit Het Ajax-DNA blijkt nu dat ook intern de spanningen hoog opliepen. Volgens het boek wilde waarnemend algemeen directeur Jan van Halst dat de spelersgroep de onkosten van de 325 meegereisde supporters volledig zou vergoeden. Maar Steven Berghuis legde zich daar bepaald niet bij neer.

Het Parool citeert vrijdag uit het boek van de eigen journalisten Jop van Kempen en Bas Soetenhorst: “Waarnemend algemeen directeur Jan van Halst eiste toen dat de spelers de onkosten van meegereisde supporters zouden vergoeden.” Berghuis, lid van de spelersraad en dit seizoen reserveaanvoerder, verzette zich namens de selectie tegen dat plan.

"Steven Berghuis maakte hier vanuit de selectie bezwaar tegen en dwong af dat Van Halst zelf mee betaalde. De clubleiding was in de ogen van de spelers medeverantwoordelijk voor het echec", zo klinkt het.

Opmerkelijk genoeg communiceerde Ajax destijds dat de beslissing juist breder gedragen werd binnen de club. In de verklaring stond: “In overleg met de spelersgroep en technische staf is besloten dat alle uitsupporters die een kaart hadden gekocht, gecompenseerd worden. Dat betekent dat we je wedstrijdkaart en busreis vergoeden.”

Docker
64 Reacties
4 Dagen lid
114 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Berghuis is in dienst van Ajax als speler. Geen bestuurder, geen beleidsbepaler. Van Halst acht ik, voor zover ik kan overzien, medeverantwoordelijk voor de schade die de club Ajax is aangedaan. Ik vind dat Berghuis gelijk had in zijn opvatting. Van Halst is één van de figuren die Ajax hebben laten zitten met een hoop ellende.

Deblauwe1
664 Reacties
1.151 Dagen lid
1.491 Likes
Deblauwe1
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die schade hebben despelers wel over zichzelf afgeroepen door zoo slecht te spelen

Steven Berghuis

Steven Berghuis
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
8
1
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5
2022/2023
Ajax
29
9

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

