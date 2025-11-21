Het nieuwe boek Het Ajax-DNA zoomt niet alleen in op de interne cultuurproblemen rond Marc Overmars, maar behandelt ook de bestuurlijke chaos waarin Ajax de afgelopen jaren belandde. Daarbij komen meerdere namen bovendrijven, onder wie Alex Kroes, Francesco Farioli en Menno Geelen.

'Zwarte dag' voor Alex Kroes

Het boek is kritisch over het functioneren van technisch directeur Alex Kroes, vooral in de roerige transferzomer van 2025. Hij kreeg volgens de auteurs een onrealistische opdracht mee voor de inmiddels ontslagen trainer John Heitinga: Ajax moest aanvallender spelen, maar, zo staat er: "Ook daarin was het dna een obstakel in plaats van een nuttige leidraad."

Kroes zou steeds meer vastgelopen zijn in de trage besluitvorming binnen de club. Het dieptepunt volgde op vrijdag 31 januari, toen het niet lukte om linksbuiten Oliver Edvardsen op tijd in te schrijven voor de Klassieker tegen Feyenoord. Een betrokkene noemt het in het boek: "Het was een zwarte dag voor Alex." Er zou sprake zijn geweest van een 'driftbui' van de directeur .

Menno Geelen onder vuur

Het boek beschrijft ook stevige spanningen tussen de toenmalige raad van commissarissen en Menno Geelen, destijds waarnemend directeur en inmiddels algemeen directeur. Na het dramatische seizoen 2023/24 streek hij – samen met financieel directeur Susan Lenderink – een bonus van 150.000 euro op, tegen de wens van de rvc in.

De rvc vond dat Geelen te weinig daadkracht toonde bij het verkondigen van noodzakelijke bezuinigingen. Toch bleef hij in de publieke opinie buiten schot, terwijl om hem heen bestuurders opstapten of ontslagen werden. In het boek staat: "Bij bijna alle (voormalig) bestuurders die we voor dit boek spreken, roept het mediabeeld van Geelen vragen op." De auteurs voegen daaraan toe dat veel betrokkenen vermoeden dat Geelen ‘zeer warme banden heeft met sommige journalisten’.

Farioli rekent af ‘traag Ajax’

Trainer Francesco Farioli vond de cluborganisatie volgens het boek simpelweg te amateuristisch om op korte termijn terug te keren naar Champions League-niveau. Daarmee keerde hij de pijlen naar boven — iets wat zelden voorkomt in het voetbal. Hij sprak binnenskamers over ‘het trage Ajax’.

Toen Ajax in 2025 ineens serieuze titelkansen had, liep de spanning in de selectie op. Farioli riep een mediastilte af en verbood spelers zelfs om de topper tussen Feyenoord en PSV te kijken in de voorbereiding op hun eigen wedstrijd. Op het trainingsveld ging het er in die fase hard aan toe. Wout Weghorst, die volgens Farioli té fel in de duels ging, 'verliet hoofdschuddend het trainingsveld', melden de auteurs.

De val van Gehrels

Het boek schetst een verziekte bestuursstructuur waarin directie, rvc en bestuursraad elkaar continu lijken te blokkeren. De auteurs omschrijven het als een ‘Mexican standoff’, waarbij ‘iedereen uit positie loopt’ en niemand de macht écht heeft.

Een schrijnend voorbeeld is de behandeling van rvc-voorzitter Carolien Gehrels. Bij haar benoeming werd ze nog geprezen om haar ervaring, maar amper drie dagen later haalde oud-rvc-voorzitter Leo van Wijk tijdens een besloten ledenvergadering keihard uit: ze had ‘de ballen verstand van de vereniging, de ballen verstand van voetbal’.

Gehrels was binnen zeven maanden vertrokken.

Reactie van Ajax: ‘Veel veranderd’

De club laat in een reactie weten dat er sinds het Berenschot-rapport al veel stappen zijn gezet: nieuwe vertrouwenspersonen, een programmamanager Cultuur, een adviescommissie en trainingen voor leidinggevenden. Ajax benadrukt: "Zowel onze gedragscode als onze meldprocedure is aangescherpt, alle leidinggevenden volgden een training sociale veiligheid. Zo zijn tal van acties ondernomen. Als bevestiging dat we op de goede weg zijn, ontvingen we twee jaar geleden een Kiwa-certificaat met het label Veilig Sociaal Klimaat. Dat motiveert ons door te gaan op de ingeslagen weg."