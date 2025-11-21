lijkt zaterdag niet op speeltijd te hoeven rekenen in de wedstrijd van Ajax tegen Excelsior. De middenvelder heeft vrijdagavond immers een basisplaats bij Jong Ajax in het duel met FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie.

Mokio zat dit seizoen in iedere competitiewedstrijd bij de selectie van Ajax 1, maar lijkt voor zaterdag niet nodig. Jong Ajax-trainer Willem Weijs stelt hem op tegen Eindhoven. Ook spelers als Rayane Bounida en Don-Angelo Konadu hebben een basisplek bij Jong Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Op 9 november zat Mokio tegen FC Utrecht, in de debuutwedstrijd van interim-trainer Fred Grim, negentig minuten op de bank. Woensdag meldde journalist Sacha Tavolieri nog dat Mokio wil vertrekken bij Ajax. Het zeventienjarige talent zou niet overtuigd zijn van het sportieve plan van de Amsterdammers. Clubs als Manchester United, Newcastle United en Eintracht Frankfurt houden de situatie in de gaten.

Mokio werd in de zomer van 2024 door Ajax overgenomen van KAA Gent. De tiener zette toen zijn handtekening onder een contract tot medio 2027. Hoewel hij dus nog altijd pas zeventien jaar oud is, heeft hij al flink wat wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers achter zijn naam staan. In totaal kwam hij tot dusver 29 keer in actie, waarin de middenvelder twee doelpunten maakte.

Ajax wil in de toekomst blijven genieten van de kwaliteiten van Mokio en hoopt hem langer aan de club te binden. Volgens Tavolieri is de club actief aan het proberen om zijn contract te verlengen. De jonge linkspoot zou daar echter niet voor open staan. De transferexpert stelt namelijk dat Mokio niet overtuigd is van het huidige sportieve plan van Ajax en heeft hij besloten dat hij de volgende stap in zijn carrière wil zetten.