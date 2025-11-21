Live voetbal 9

Jorthy Mokio lijkt niet nodig bij Ajax 1 en doet mee bij beloften

21 november 2025, 19:51

Jorthy Mokio lijkt zaterdag niet op speeltijd te hoeven rekenen in de wedstrijd van Ajax tegen Excelsior. De middenvelder heeft vrijdagavond immers een basisplaats bij Jong Ajax in het duel met FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie.

Mokio zat dit seizoen in iedere competitiewedstrijd bij de selectie van Ajax 1, maar lijkt voor zaterdag niet nodig. Jong Ajax-trainer Willem Weijs stelt hem op tegen Eindhoven. Ook spelers als Rayane Bounida en Don-Angelo Konadu hebben een basisplek bij Jong Ajax.

Op 9 november zat Mokio tegen FC Utrecht, in de debuutwedstrijd van interim-trainer Fred Grim, negentig minuten op de bank. Woensdag meldde journalist Sacha Tavolieri nog dat Mokio wil vertrekken bij Ajax. Het zeventienjarige talent zou niet overtuigd zijn van het sportieve plan van de Amsterdammers. Clubs als Manchester United, Newcastle United en Eintracht Frankfurt houden de situatie in de gaten.

Mokio werd in de zomer van 2024 door Ajax overgenomen van KAA Gent. De tiener zette toen zijn handtekening onder een contract tot medio 2027. Hoewel hij dus nog altijd pas zeventien jaar oud is, heeft hij al flink wat wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers achter zijn naam staan. In totaal kwam hij tot dusver 29 keer in actie, waarin de middenvelder twee doelpunten maakte.

Ajax wil in de toekomst blijven genieten van de kwaliteiten van Mokio en hoopt hem langer aan de club te binden. Volgens Tavolieri is de club actief aan het proberen om zijn contract te verlengen. De jonge linkspoot zou daar echter niet voor open staan. De transferexpert stelt namelijk dat Mokio niet overtuigd is van het huidige sportieve plan van Ajax en heeft hij besloten dat hij de volgende stap in zijn carrière wil zetten.

FrankdeG
36 Reacties
5 Dagen lid
93 Likes
FrankdeG
  • 3
Blijft toch een luxe voor de topclubs om een jong team in de kkd te hebben. Mooie kans voor Mokio om wedstrijdritme te houden en belangrijk te zijn voor zijn club. Prima geregeld door Grim.

HenkDeTank
111 Reacties
16 Dagen lid
166 Likes
HenkDeTank
  • 3
hij is gewoon niet rijp voor de basis maar jij hangt er een prijskaartje van 35 miljoen aan hahaha

FrankdeG
36 Reacties
5 Dagen lid
93 Likes
FrankdeG
  • 3
Zeker 35mln inderdaad.

Martine
160 Reacties
289 Dagen lid
487 Likes
Martine
  • 6
@descheids pilletje nog niet op

TripleXXX
69 Reacties
52 Dagen lid
80 Likes
TripleXXX
  • 2
@FrankdeG “mooi kans voor Mokio” jij hebt echt een gave om van negatieve dingen iets positiefs te maken als het om jouw top 2 gaat. Is de politiek niet iets voor jou?

Martine
160 Reacties
289 Dagen lid
487 Likes
Martine
  • 3
Gewoon op de strafbank bij het eerste elftal wel meer gebeurd na dit soort opmerkingen naar de club toe. Maar mag proberen jong Ajax van de 19e plaats af te krijgen

21
288 Reacties
16 Dagen lid
520 Likes
21
  • 4
Oh kijk aan wat hadden bepaalde mensen toch een grote mond over hoe clubs om moeten gaan met spelers die hun contract niet willen verlengen.

Vriendje Stokvis
1.533 Reacties
429 Dagen lid
8.265 Likes
Vriendje Stokvis
  • 1
Deze jongen is gewogen en te licht bevonden. Leuke speler voor de KKD verder niet. Bij verkoop gaat 50 procent van de transfersom naar zijn familie. Dat hebben ze goed geregeld voor zichzelf. Ajax houd er ongeveer 4 miljoen aan over en dan mogen ze in hun handen knijpen.

Jong Ajax - Eindhoven

Jong Ajax
1 - 3
FC Eindhoven
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 17 jaar (29 feb. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
2
0
2025/2026
Ajax
8
0
2024/2025
Jong Ajax
17
2
2024/2025
Ajax
11
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

