Mike Verweij heeft het idee dat Jordi Cruijff de voornaamste kandidaat is om aan de slag te gaan als nieuwe technisch directeur van Ajax. De journalist van De Telegraaf verwacht dat er binnenkort gesprekken gaan plaatsvinden, maar houdt mede door de invloed van Louis van Gaal een slag om de arm wat betreft de aanstelling. Valentijn Driessen vindt dat algemeen directeur Menno Geelen het besluit moet nemen en zich niet moet laten leiden door anderen.

Sinds Alex Kroes zijn positie ter beschikking stelde, zoekt Ajax naar een vervanger. De club heeft bekendgemaakt eerst een nieuwe technisch directeur aan te stellen en dan pas een permanente opvolger van hoofdtrainer John Heitinga. Er is dus enige haast geboden. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf wordt de kandidatuur van Jordi Cruijff besproken. Woensdag stelde Robert Maaskant dat Cruijff geen oren heeft naar de functie; een dag later meldde Valentijn Driessen dat de komst van Cruijff nog helemaal niet van de baan is. Dat gevoel wordt gedeeld door Verweij.

“Ik heb nog steeds het idee dat hij nog wel op één staat bij Ajax”, aldus de Ajax-watcher. “Er zullen ongetwijfeld binnenkort ook wel gesprekken gevoerd gaan worden. Maar de vraag is: hoe is het draagvlak binnen de club? Je hebt wel met Louis van Gaal te maken, adviseur van de raad van commissarissen. Het is geen geheim dat Cruijff en Van Gaal – Johan Cruijff, in dit geval - niet zo goed gingen met elkaar. Hoe staat Van Gaal ertegenover, hoe denkt de bestuursraad erover? Over de structuur is het vaak gegaan: veel mensen zullen hun mening moeten geven. Maar ik heb het dat Cruijff de nummer één kandidaat van de directie is.”

'Van Gaal opnieuw passeren'

Van Gaal klaagde dinsdag nog dat hij vaak wordt gepasseerd bij Ajax en volgens Driessen moet dat nu opnieuw gebeuren. “Je kunt hem ook hier passeren. Waarom niet? Zoveel heeft hij Ajax niet gebracht, de laatste tijd. Hij zegt dat het komt omdat hij wordt gepasseerd, maar hij heeft wel allerlei vazallen binnen de club, zoals Marijn Beuker. Daarnaast was hij ook gewoon betrokken bij de aanstelling van Heitinga.” Mike Verweij herhaalt vervolgens dat Van Gaal ook degene was die Heitinga het ‘nekschot’ gaf, een bewering die hij twee weken geleden ook deed.

Verweij zegt verder dat Jordi Cruijff en Van Gaal elkaar, voor zover hij weet, zelden hebben gesproken. De journalist verwacht dan ook niet dat Van Gaal ‘bij voorbaat een hekel’ heeft aan Cruijff. Volgens Driessen is de aanstelling van een nieuwe technisch directeur echter ‘gewoon de beslissing van Menno Geelen’. “Die moet gewoon maling hebben aan alles dat er om hem heen gebeurt. Hij moet de RVC gewoon negeren. Wie zit daar überhaupt nog om een mening te geven? Danny Blind gaat weg, dan kun je niet over je graf regeren.”

Verweij houdt vol dat ‘je langs een aantal stationnetjes’ moet voor de aanstelling van een technisch directeur, maar Driessen houdt vol: “Dat hoef niet, echt niet. Geelen kan wel vragen aan Van Gaal wat hij ervan vindt, maar hij moet zijn oren niet naar hem laten hangen. Er zijn bepaalde procedures die je moet volgen, maar je volgt gewoon je eigen lijn. Het zou te gek zijn als Dirk Anbeek erover moet beslissen. Wie is dat dan?”, doelt hij op de vicevoorzitter van de raad van commissarissen, die zich afgelopen weekend uitsprak bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).