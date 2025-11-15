Dirk Anbeek, de vicevoorzitter van de raad van commissarissen van Ajax, schrikt van de ‘onjuiste informatie’ die hij leest over Ajax. Bij afwezigheid van een voorzitter leidde hij vrijdagmiddag de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), waarop hij de media opriep om ‘kritisch te zijn op de bronnen die zij hebben’.

Ajax zit in de hoek waar de klappen vallen: de resultaten van het eerste elftal zijn teleurstellend en de mediaberichtgeving is niet mals. Maar, zo zei Anbeek op de vergadering: “De onjuiste informatie die ik over Ajax lees is schrikbarend. Het is tevens van de zotte dat iemand beticht wordt van een nekschot en iemand anders wordt neergezet als een gezwel.”

Artikel gaat verder onder video

Hij verwees daarmee naar de uitspraak van Mike Verweij dat Louis van Gaal de persoon was die John Heitinga ‘het nekschot’ gaf, en de uitspraak van Rob Jansen dat Danny Blind ‘een van de grootste gezwellen van Ajax’ is. “Het overschrijdt iedere vorm van fatsoen”, stelde Anbeek verder.

Het Ajax-kopstuk, ook CEO van investeringsmaatschappij Wereldhave, deed een ‘dringend beroep op eenieder om elkaar met fatsoen aan te spreken’. “Wat meer op de inhoud en minder op de persoon. Graag wat meer respect. Ik zie ook hoe er met inmiddels ex-trainer Heitinga is omgesprongen.”

Wel beseft hij dat Ajax ook kritisch moet zijn op zichzelf. “Wat wij horen en lezen in tv-programma's, podcasts of op het internet is een gevolg van wat wij hier bij Ajax gebeurt.” Maar, zo citeert Ajax Showtime: “Ik doe een beroep op journalisten om kritisch te zijn op bronnen die zij hebben. Je moet erbij stilstaan wat voor belang bepaalde bronnen hebben.”

“Onjuiste berichtgeving schaadt mensen en onze mooie clu”, aldus Anbeek. “Het maakt het nog lastiger om goede en geschikte collega's te vinden in de drie geledingen: de bestuursraad, de RvC en de directie. Dat constateer ik ook in de zoektocht naar leden voor de RvC. Het komt Ajax niet ten goede. Dat is waar het om draait, het voetbal.”