Live voetbal 1

Reuser doet boekje open over Ajax-talent Ünüvar: 'Als hij niet scoorde was hij bloedchagrijnig'

Emre Ünüvar in actie voor Jong Ajax
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
14 november 2025, 16:07

Emre Ünüvar klopt de laatste tijd stevig op de deur bij Ajax. Het zeventienjarige toptalent schoof dit seizoen al door naar Jong Ajax en treedt inmiddels uit de schaduw van zijn oudere broer Naci. Enkelvoudig Oranje-international Martijn Reuser is onder de indruk Ünüvar en benoemt het verschil tussen de beide broers.

Waar Naci nooit definitief wist door te breken in het eerste van Ajax, daar is er voor de jongere Emre nog alle kans tot een definitieve doorbraak. De zeventienjarige spits maakt een stormachtige ontwikkeling door en behoort inmiddels tot de vaste kern van Jong Ajax. In 351 speelminuten in de Keuken Kampioen Divisie was hij driemaal trefzeker. Daarnaast komt Ünüvar ook nog uit in de Youth League, waar hij tegen Galatasaray (7-3) indruk maakte met een hattrick. Enkele dagen voor die wedstrijd zat hij tegen sc Heerenveen voor het eerst op de bank bij de hoofdmacht van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

“Emre leeft op doelpunten. Hij vindt dat-ie pas een goede wedstrijd heeft gespeeld als hij heeft gescoord. Soms wonnen we een wedstrijd en had Emre niet gescoord; dan was-ie bloedchagrijnig", aldus Reuser tegenover ESPN.

De oud-voetballer heeft zowel Emre als Naci onder zijn hoede gehad en weet wel wat de duidelijke verschillen tussen de broers. "Naci is verfijnder en meer een voorbereider. Emre is een natuurlijke doelpuntenmaker, een eindstation", aldus de oud-voetballer, die aanhaalt dat de gebroeders Ünüvar uit een warm nest komen. "Hun vader stond altijd langs de lijn en was ‘stimulerend-kritisch’ richting zijn jongens. Hij gaf ze waardevolle lessen en discipline mee.”

Reuser stelt dat Ünüvar het 'egoïstische' heeft waar een spits over zou moeten beschikken. "Hij is altijd in de buurt van de goal. Altijd op zoek naar een doelpunt. Kijk, ik was vroeger blij als ik een mooie goal gemaakt had, Emre is blij met elke goal die hij scoort, ook al is het een intikker", besluit de oud-voetballer van onder meer Ajax, Ipswich Town en Willem II.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Danny Blind bij Ziggo Sport

Danny Blind slaat terug naar Rob Jansen: 'Moet zich schamen voor zijn leugens en taalgebruik'

  • Gisteren, 20:42
  • Gisteren, 20:42
Ajax-trainer Francesco Farioli na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente

'Ajax had geen gedetailleerde profielschets voor opvolging Farioli'

  • Gisteren, 12:08
  • Gisteren, 12:08
AZ-directeur Max Huiberts

Fresia Cousiño Arias: 'Als je Ajax bent moet je Max Huiberts meteen bellen'

  • Gisteren, 08:56
  • Gisteren, 08:56
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Emre Ünüvar

Emre Ünüvar
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 17 jaar (18 mrt. 2008)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
6
3
2024/2025
Jong Ajax
2
0
2023/2024
Jong Ajax
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel