klopt de laatste tijd stevig op de deur bij Ajax. Het zeventienjarige toptalent schoof dit seizoen al door naar Jong Ajax en treedt inmiddels uit de schaduw van zijn oudere broer Naci. Enkelvoudig Oranje-international Martijn Reuser is onder de indruk Ünüvar en benoemt het verschil tussen de beide broers.

Waar Naci nooit definitief wist door te breken in het eerste van Ajax, daar is er voor de jongere Emre nog alle kans tot een definitieve doorbraak. De zeventienjarige spits maakt een stormachtige ontwikkeling door en behoort inmiddels tot de vaste kern van Jong Ajax. In 351 speelminuten in de Keuken Kampioen Divisie was hij driemaal trefzeker. Daarnaast komt Ünüvar ook nog uit in de Youth League, waar hij tegen Galatasaray (7-3) indruk maakte met een hattrick. Enkele dagen voor die wedstrijd zat hij tegen sc Heerenveen voor het eerst op de bank bij de hoofdmacht van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

“Emre leeft op doelpunten. Hij vindt dat-ie pas een goede wedstrijd heeft gespeeld als hij heeft gescoord. Soms wonnen we een wedstrijd en had Emre niet gescoord; dan was-ie bloedchagrijnig", aldus Reuser tegenover ESPN.

De oud-voetballer heeft zowel Emre als Naci onder zijn hoede gehad en weet wel wat de duidelijke verschillen tussen de broers. "Naci is verfijnder en meer een voorbereider. Emre is een natuurlijke doelpuntenmaker, een eindstation", aldus de oud-voetballer, die aanhaalt dat de gebroeders Ünüvar uit een warm nest komen. "Hun vader stond altijd langs de lijn en was ‘stimulerend-kritisch’ richting zijn jongens. Hij gaf ze waardevolle lessen en discipline mee.”

Reuser stelt dat Ünüvar het 'egoïstische' heeft waar een spits over zou moeten beschikken. "Hij is altijd in de buurt van de goal. Altijd op zoek naar een doelpunt. Kijk, ik was vroeger blij als ik een mooie goal gemaakt had, Emre is blij met elke goal die hij scoort, ook al is het een intikker", besluit de oud-voetballer van onder meer Ajax, Ipswich Town en Willem II.