Danny Blind heeft donderdagavond bij Ziggo Sport scherp gereageerd op zijn voormalige zaakwaarnemer Rob Jansen, die hem in zijn podcast onder meer 'één van de grootste gezwellen binnen Ajax' noemde.

Jansen stelde in de podcast KieftJansenEgmondGijp dat Blind als commissaris 'manipuleert en beïnvloedt' binnen Ajax. Zo zou hij zijn oud-trainer Louis van Gaal, momenteel adviseur van de raad van commissarissen, 'vanaf dag één' hebben ingefluisterd dat John Heitinga, die vorige week werd ontslagen,'niks' was.

Artikel gaat verder onder video

"Eigenlijk zou ik er niet op moeten reageren, het is eigenlijk van geen niveau", begint Blind als Ziggo-presentator Wytse van der Goot de kritiek van Jansen ter sprake brengt. "Hij moet zich schamen voor de leugens, want dat zijn het, allemaal leugens. En ook het taalgebruik, dat vind ik niet echt gepast", aldus de Ajax-commissaris.

Blind zegt dat de uitlatingen van Jansen puur uit wraakzucht voortkomen. De zaakwaarnemer, die niet alleen Blind senior maar ook diens zoon Daley jarenlang bijstond, zou nog altijd boos zijn omdat beiden het contract verbraken nadat Jansen een boek uitbracht waarin hij uiterst kritisch schreef over José Mourinho, Daleys toenmalige trainer bij Manchester United. "Op dat moment hebben wij besloten om de samenwerking te verbreken, dus dit is een stukje rancune. Anders doet hij dat toch niet?", zegt Blind.

Blind: 'Twee maanden totaal geen contact gehad met Van Gaal'

"En het zijn allemaal onwaarheden, dus dan is het juist rancune", vervolgt Blind. Van der Goot vraagt voor de zekerheid: "Tenzij hij de waarheid spreekt, maar jij ontkent dus nogmaals dat jij Louis van Gaal hebt gesouffleerd dat John Heitinga eruit moest?" Blind reageert: "Nee, precies. Ik heb twee maanden geleden mijn afscheid aangekondigd, daar heb ik gelijk bij verkondigd dat ik me niet meer met echt serieuze kwesties kan bezighouden. Je kan niet over je graf regeren. Ik heb twee maanden totaal geen contact gehad met Louis. Afgelopen maandag heb ik hem pas voor het eerst sinds eind augustus weer gezien en een kopje koffie met hem gedronken. Daarvoor heb ik hem niet gesproken." Daar komt bij, zo stipt Van der Goot aan dat Jansen tegenwoordig juist de zaakwaarnemer van Heitinga is. "Precies, daar komt het ook allemaal vandaan."

Blind: 'Rob Jansen zag ook achter ESPN-artikel'

Voordat Jansen zich in zijn podcast uitsprak, kwam betaalzender ESPN al met forse kritiek aan het adres van Blind. Zo schreef de zender dat er binnen de club 'vanaf het eerste moment' aan de komst van Heitinga én de samenstelling van diens technische staf zou worden getwijfeld. Van Blind werd geschreven dat hij zou azen op 'een voetbaltechnische functie binnen Ajax', iets dat hijzelf al ontkende tegenover het Algemeen Dagblad. Van der Goot haalt het artikel aan om aan te geven dat de kritiek op Blind wel uit meer richtingen komt, maar Blind zegt zel: "Dat komt ook van Rob Jansen af. Dat gedeelte dat over mij ging. Maar ik heb er nu eigenlijk teveel over gezegd, dit is het laatste wat ik heb gezegd."