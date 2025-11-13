Live voetbal 5

Danny Blind slaat terug naar Rob Jansen: 'Moet zich schamen voor zijn leugens en taalgebruik'

Danny Blind bij Ziggo Sport
Foto: © Ziggo Sport
13 november 2025, 20:42

Danny Blind heeft donderdagavond bij Ziggo Sport scherp gereageerd op zijn voormalige zaakwaarnemer Rob Jansen, die hem in zijn podcast onder meer 'één van de grootste gezwellen binnen Ajax' noemde.

Jansen stelde in de podcast KieftJansenEgmondGijp dat Blind als commissaris 'manipuleert en beïnvloedt' binnen Ajax. Zo zou hij zijn oud-trainer Louis van Gaal, momenteel adviseur van de raad van commissarissen, 'vanaf dag één' hebben ingefluisterd dat John Heitinga, die vorige week werd ontslagen,'niks' was.

"Eigenlijk zou ik er niet op moeten reageren, het is eigenlijk van geen niveau", begint Blind als Ziggo-presentator Wytse van der Goot de kritiek van Jansen ter sprake brengt. "Hij moet zich schamen voor de leugens, want dat zijn het, allemaal leugens. En ook het taalgebruik, dat vind ik niet echt gepast", aldus de Ajax-commissaris.

Blind zegt dat de uitlatingen van Jansen puur uit wraakzucht voortkomen. De zaakwaarnemer, die niet alleen Blind senior maar ook diens zoon Daley jarenlang bijstond, zou nog altijd boos zijn omdat beiden het contract verbraken nadat Jansen een boek uitbracht waarin hij uiterst kritisch schreef over José Mourinho, Daleys toenmalige trainer bij Manchester United. "Op dat moment hebben wij besloten om de samenwerking te verbreken, dus dit is een stukje rancune. Anders doet hij dat toch niet?", zegt Blind.

Blind: 'Twee maanden totaal geen contact gehad met Van Gaal'

"En het zijn allemaal onwaarheden, dus dan is het juist rancune", vervolgt Blind. Van der Goot vraagt voor de zekerheid: "Tenzij hij de waarheid spreekt, maar jij ontkent dus nogmaals dat jij Louis van Gaal hebt gesouffleerd dat John Heitinga eruit moest?" Blind reageert: "Nee, precies. Ik heb twee maanden geleden mijn afscheid aangekondigd, daar heb ik gelijk bij verkondigd dat ik me niet meer met echt serieuze kwesties kan bezighouden. Je kan niet over je graf regeren. Ik heb twee maanden totaal geen contact gehad met Louis. Afgelopen maandag heb ik hem pas voor het eerst sinds eind augustus weer gezien en een kopje koffie met hem gedronken. Daarvoor heb ik hem niet gesproken." Daar komt bij, zo stipt Van der Goot aan dat Jansen tegenwoordig juist de zaakwaarnemer van Heitinga is. "Precies, daar komt het ook allemaal vandaan."

Blind: 'Rob Jansen zag ook achter ESPN-artikel'

Voordat Jansen zich in zijn podcast uitsprak, kwam betaalzender ESPN al met forse kritiek aan het adres van Blind. Zo schreef de zender dat er binnen de club 'vanaf het eerste moment' aan de komst van Heitinga én de samenstelling van diens technische staf zou worden getwijfeld. Van Blind werd geschreven dat hij zou azen op 'een voetbaltechnische functie binnen Ajax', iets dat hijzelf al ontkende tegenover het Algemeen Dagblad. Van der Goot haalt het artikel aan om aan te geven dat de kritiek op Blind wel uit meer richtingen komt, maar Blind zegt zel: "Dat komt ook van Rob Jansen af. Dat gedeelte dat over mij ging. Maar ik heb er nu eigenlijk teveel over gezegd, dit is het laatste wat ik heb gezegd."

Marc Overtwix
168 Reacties
5 Dagen lid
234 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Eerst doen alsof hij een heer was door te zeggen: ik ga er niet op reageren. Dat is wat sommige kortzichtige dachten tenminste. De meeste hadden toen al door dat dit niet het geval was. Hij kon het gewoon niet weerleggen, omdat het om de waarheid ging. Zoveel bronnen binnen ajax hebben het verhaal van Rob inmiddels bevestigt. Kat in het nauw maakt rare sprongen, want nu gaat hij opeens toch reageren. Terwijl hij dat niet ging doen. Pure paniek, omdat het net zich sluit. Zijn verweer is flinterdun. Alles is naar zijn beeld, totaal geen externe onderbouwing. Is wel duidelijk dat Rob gewoon gelijk had.

12deman
751 Reacties
137 Dagen lid
626 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Kameraden leun achterover, pak een biertje. Relax en aanschouw dit drama. Implosie van het ooit zo machtige enterprice. Netflix serie, Netflix serie!!!!

FC Onkruid
232 Reacties
176 Dagen lid
325 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

@12deman. Goed advies gast. Beter dan naar die saaie vertoningen te kijken in die roestige bouwval van jouw clubje.

Vrij Dag
174 Reacties
543 Dagen lid
250 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waarom zou Jansen NU met zijn kant van het verhaal naar buiten komen? Als het ging om rancune uit de tijd van Mourinho dan had Jansen al lang zijn gram kunnen hebben gehaald. Dit wil niet zeggen dat ik van mening ben dat Jansen niet liegt. Anderzijds, Blind heeft een verleden, die zelf zover terug gaat dat hij op tv huilend kwam vertellen dat hij niet achterbaks was. Lastig allemaal. Intussen proberen zieke geesten het duo of trio Kroes/Beuker/de Lang? te beschadigen. Zij hebben door dat de aantrekkingskracht van Ajax bij de clubs in en om Amsterdam weg was. Dat proberen ze terug te winnen. Bergkamp/Jonk zette in op deze groep. Terwijl Overmars/Sar dit verminderde, omdat ze voor Europa kozen. Het resultaat zie je; Ajax onbemind, AZ bemint. Dit verloren terrein moet weer terug worden gewonnen. Het is dus niet fout gegaan bij Misinlat, al was dit de aanleiding. De oorzaak ligt verder terug, zoals ik hierboven heb beschreven

Arena
1.495 Reacties
94 Dagen lid
3.456 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Mooi dat de "heren" reageerders van Pernis er weer het fijne van weten. Geweldig. Heel knap ook. Man man wat een lachwekkende types. En ook leuk: ze typen zich werkelijk helemaal wezenloos bij elk artikel dat zelfs maar in de verste verte over Ajax gaat. Heerlijk. Ga door ga door. Wij lachen wel.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Danny Blind

Danny Blind
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 64 jaar (1 aug. 1961)

