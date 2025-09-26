Opvallende details vertrek Danny Blind bekend: grote onvrede over één aankoop én verkoop

Het vertrek van Danny Blind uit de raad van commissarissen van Ajax komt voort uit de onvrede over de afgelopen transferzomer, zo weet Johan Inan van het Algemeen Dagblad te vertellen in de AD Voetbalpodcast. De voormalig speler van de Amsterdammers was het bijvoorbeeld totaal niet eens met de komst van .

Blind kondigde eerder in september zijn vertrek uit de rvc van Ajax aan, maar blijft in ieder geval aan tot er een opvolger is gevolgen. Na die bekendmaking maakten ook commissaris Hermine Voûte en Carolien Gehrels (president-commissaris) hun vertrek bij de Amsterdamse club bekend. Of het chaos is in de top van Ajax: “Ja, dat is het”, zegt Inan stellig.

“Ik kan me als supporter voorstellen dat je bezorgd wordt en daar is ook wel reden toe. Drie van de vijf toezichthouders vertrekken, terwijl je er minimaal vier moet hebben. Het verhaal van de drie vertrekkende commissarissen is wel verschillend”, vervolgt de journalist, die namens het Algemeen Dagblad de Amsterdamse club volgt.

Blind ontevreden over transferbeleid Ajax

“Het vertrek van Blind vloeide echt voor uit de onvrede over de transferzomer. Er is heel veel geschreven over dat het verband zou hebben met het terughalen van zijn zoon (Daley Blind, red), maar dat is slechts een gedeelte van het verhaal”, begint Inan.

De journalist weet dat één transfer voor grote onvrede zorgde bij Danny Blind. “Hij ergerde zich ook aan het aantrekken van Liverpool-huurling McConnell. Dat dat ten koste gaat van speeltijd voor eigen spelers.” Ook een uitgaande deal vond Blind onbegrijpelijk: “Hij kon zich niet vinden in de verkoop van Bertrand Traoré op het laatste moment naar Sunderland. Dus het komt echt voort uit onvrede over het transferbeleid.”