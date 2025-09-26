Heitinga doet onthulling over Ajax-opstelling tegen NAC: 'Kans groot dat hij gaat starten'

De kans is groot dat zaterdagmiddag tegen NAC Breda in de basis gaat starten bij Ajax. Dat onthult trainer John Heitinga voor de camera van ESPN. Spits Wout Weghorst, die donderdag wel weer op het trainingsveld stond van de Amsterdammers is nog een vraagteken.

Gloukh was afgelopen zondag in de topper van Ajax tegen PSV in het Philips Stadion belangrijk voor de Amsterdammers. Nadat de mannen van Heitinga in de laatste tien minuten van de wedstrijd op een 2-1 achterstand kwamen, was het de Israëliër die vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd de 2-2 tegen de touwen werkte en Ajax daarmee een punt bezorgde.

Na afloop kreeg Gloukh de nodige complimenten voor zijn invalbeurt. Het lijkt er dan ook dat de creatieve middenvelder zich mag op gaan maken voor een basisplaats. Op welke positie? Dat wil Heitinga nog niet verklappen. "Hij zou vanuit de spitspositie kunnen spelen, tegen PSV heeft hij het heel goed ingevuld", aldus de oefenmeester. "Het was ook echt waar we behoefte aan hebben. Hij maakte het verschil in de tweede helft. Het is de Gloukh die we ook op het trainingsveld zien, waarin hij in zijn kracht komt. De kans is groot dat hij gaat starten."