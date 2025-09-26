Live voetbal

Heitinga doet onthulling over Ajax-opstelling tegen NAC: 'Kans groot dat hij gaat starten'

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © Imago
2 reacties
Maurice Mazenier
26 september 2025, 12:03

De kans is groot dat Oscar Gloukh zaterdagmiddag tegen NAC Breda in de basis gaat starten bij Ajax. Dat onthult trainer John Heitinga voor de camera van ESPN. Spits Wout Weghorst, die donderdag wel weer op het trainingsveld stond van de Amsterdammers is nog een vraagteken.

Gloukh was afgelopen zondag in de topper van Ajax tegen PSV in het Philips Stadion belangrijk voor de Amsterdammers. Nadat de mannen van Heitinga in de laatste tien minuten van de wedstrijd op een 2-1 achterstand kwamen, was het de Israëliër die vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd de 2-2 tegen de touwen werkte en Ajax daarmee een punt bezorgde.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop kreeg Gloukh de nodige complimenten voor zijn invalbeurt. Het lijkt er dan ook dat de creatieve middenvelder zich mag op gaan maken voor een basisplaats. Op welke positie? Dat wil Heitinga nog niet verklappen. "Hij zou vanuit de spitspositie kunnen spelen, tegen PSV heeft hij het heel goed ingevuld", aldus de oefenmeester. "Het was ook echt waar we behoefte aan hebben. Hij maakte het verschil in de tweede helft. Het is de Gloukh die we ook op het trainingsveld zien, waarin hij in zijn kracht komt. De kans is groot dat hij gaat starten."

Lees ook:
Ousmane Dembélé Ballon d'Or

Ousmane Dembélé is Abdelhak Nouri ook na Ballon d’Or-winst niet vergeten

  • Gisteren, 20:41
  • Gisteren, 20:41
Ajax meldt vertrek van zwaargewicht

Ajax meldt vertrek van zwaargewicht

  • Gisteren, 19:38
  • Gisteren, 19:38
Kasper Dolberg van Ajax

John Heitinga moet puzzelen: slecht nieuws over Kasper Dolberg

  • Gisteren, 12:44
  • Gisteren, 12:44
Prima. Kan hij laten zien wat ie waard is.

Konadu is toch centrumspits? Waarom een valse dan inzetten (ook al deed hij zeker zijn werk en is op de bank zetten kapitaal vernietigen). Oprechte vraag van iemand die niet alle spelers kent.

Prima. Kan hij laten zien wat ie waard is.

Konadu is toch centrumspits? Waarom een valse dan inzetten (ook al deed hij zeker zijn werk en is op de bank zetten kapitaal vernietigen). Oprechte vraag van iemand die niet alle spelers kent.

John Heitinga

John Heitinga
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (15 nov. 1983)

Meer info

