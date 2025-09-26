Parool onthult échte reden vertrek rvc-voorzitter bij Ajax

Het is wederom hommeles in de Ajax-top. Carolien Gehrels, president-commissaris van de rvc van Ajax, besloot donderdagavond om per direct haar functie neer te leggen. Naar eigen zeggen omdat de functie niet langer verenigbaar is met haar werk. Het Parool onthult echter een hele andere reden, namelijk dat andere commissarissen hebben aangestuurd op haar vertrek als gevolg van 'een solistisch optreden'.

Gehrels maakte pas sinds februari van dit jaar deel uit van de RvC van Ajax. Haar termijn liep nog door tot en met de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 2028, maar zij treedt dus vroegtijdig af. Zij is sinds 2014 directeur bij het beursgenoteerde advies- en ingenieursbedrijf Arcadis. Nu heeft ze dus, zo'n zeven maanden na haar aanstelling, besloten om op te stappen.

Artikel gaat verder onder video

Na Danny Blind en Hermine Voûte is Gehrels al de derde toezichthouder in drie weken tijd die besluit op te stappen. Blind is de enige die aanblijft tot er een opvolger is gevonden. "Het ‘solistisch optreden’ van Gehrels, zoals een van de ingewijden het noemt, riep al langer verzet op bij de andere commissarissen. Ze zou grote irritatie hebben gewekt door het vertrek van Voûte – drie dagen geleden – achter de rug van de anderen om te hebben afgekaart", klinkt het in de krant.

Daarnaast stond Gehrels ook inhoudelijk recht tegenover haar medecommissarissen. "De rvc-voorzitter zou de directie hebben gesteund in de wens de bezuinigingsplannen af te zwakken. De overige commissarissen zouden daar bezwaar tegen hebben geuit", klinkt het verder. "De onderlinge verhoudingen binnen de rvc waren ook zeer verslechterd."

Andere commissarissen eisen vertrek Gehrels

Volgens Het Parool hebben de twee overgebleven commissarissen Sirik Goeman en Dirk Anbeek het vertrek van Gehrels geëist, anders zouden ze het zelf doen. Daarnaast was er binnen de bestuursraad ook discussie over de positie van Gehrels. De bestuursraad betreurt het vertrek van de drie rvc-leden en noemt het 'buitengewoon vervelend'. "Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat de verhoudingen binnen de bestuursraad en de directie goed zijn", aldus voorzitter Ernst Boekhorst tegenover het ANP.

Ajax zal snel op zoeken moeten naar vervangers voor Gehrels, Blind en Voûte, aangezien de club nu niet voldoet aan de statutaire eis dat er mimimaal vier commissarissen zijn. Daarnaast handelt Ajax volgens Gerben Everts, voorzitter van de Vereniging van Effectenbezitters, in strijd met de diversiteitswet nu er geen vrouw meer in de rvc zit. In november staat er een reguliere jaarlijkse aandeelhoudersvergadering gepland, waarbij mogelijk de opvolgers van het vertrokken drietal al kunnen worden benoemd.