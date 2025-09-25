Live voetbal

Ajax-flop bloeit elders helemaal op: 'Oeh la la, wat een goal!'

Ajax-flop bloeit elders helemaal op: 'Oeh la la, wat een goal!'
Mingus Niesten
25 september 2025, 11:52

Carlos Forbs bloeit helemaal op bij Club Brugge. De rechtsbuiten, die bij Ajax mislukte, maakte woensdag een prachtdoelpunt tegen Westerlo (5-5) en kan op lovende kritieken rekenen.

Forbs werd in 2023 voor veertien miljoen gehaald door Ajax. Bij zijn vorige club, Manchester City, stond hij te boek als een groot talent met veel snelheid. In Amsterdam toonde hij vlagen van klasse, maar kon hij uiteindelijk niet echt zijn stempel drukken. Ook tijdens een verhuurperiode bij Wolverhampton Wanderers loste Forbs zijn belofte niet in.

Deze zomer koos de rappe Portugees voor een avontuur bij Club Brugge, een deal waar Ajax zes miljoen euro aan overhield. In augustus was Forbs al heel belangrijk in de thuiswedstrijd tegen Salzburg, toen hij een laat doelpunt scoorde waardoor Brugge zicht bleef houden op Champions League-voetbal. Het miljoenenbal werd uiteindelijk ook bereikt door de blauw-zwarte formatie.

In zijn eerste Champions League-duel voor Brugge leverde Forbs direct een assist en ook woensdag was het raak. In een knotsgek competitieduel met Westerlo maakte de voormalig Ajacied in de 49e minuut een prachtdoelpunt. À la Arjen Robben dribbelde Forbs vanaf de rechterkant naar binnen, om de bal met zijn linkerbeen in de kruising te leggen (zie tweede doelpunt uit de clip hieronder). Belgische voetbalkijkers stonden versteld van de goal van de nog altijd maar 21-jarige buitenspeler.

