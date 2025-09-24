Kraay junior heeft dringend advies voor Heitinga

John Heitinga moet bij Ajax snel met het centrum Ko Itakura-Josip Sutalo gaan spelen. Dat stelt Hans Kraay junior in zijn column voor Voetbal International. De ESPN-verslaggeverconstateerde bij PSV - Ajax dat de Amsterdammers bij ballen van de zijkant 'niet op koppen zitten'.

PSV en Ajax stonden zondagmiddag in het Philips Stadion tegenover elkaar en speelden in een vermakelijke topper met 2-2 gelijk. Al vroeg in de wedstrijd kwam PSV op een 1-0 voorsprong via Ismael Saibari, waarna Kenneth Taylor er na een half uur spelen vanaf elf meter 1-1 van maakte. Tien minuten voor tijd kwamen de manschappen van Peter Bosz wederom op voorsprong, maar deze werd kort voor het ingaan van de blessuretijd teniet gedaan door Oscar Gloukh. Zodoende speelden de beide elftallen met 2-2 gelijk.

"Trainers houden van de woorden compact, goed georganiseerd, structuur en focus. En die begrippen waren in de tweede helft bij PSV-Ajax ver te zoeken.", blikt Kraay junior terug. "Bij Ajax zitten ze met flankballen niet op koppen, hè? Als je toch ook weer zag hoe ongelofelijk vrij Saibari de 1-0 mocht maken, dan word je daar als trainer niet heel erg vrolijk van."

Het boegbeeld van ESPN heeft dan ook een dringend advies voor Heitinga. "Ajax zal heel snel naar een centrum met Itakura en Sutalo moeten overgaan, en Baas linksback, ondanks het feit dat hij het misschien zelf niet zo leuk vindt", stelt hij. "Maar uiteindelijk best knap hoe Ajax er nog een punt uit wurmde."

In de tweede helft bracht Heitinga Gloukh in de ploeg voor de geblesseerde Dolberg. De Israëliër ging als valse spits spelen en bracht Ajax wat nieuw elan. Of het 'de oplossing' is? "Nou, de oplossing wil ik het niet noemen, maar Gloukh heeft ons wel laten zien dat hij in de kleine ruimte heel behendig is en echt kan voetballen. Hij maakte ook op een hele mooie technische wijze de 2-2, en toch blijf ik zeggen dat de vele miljoenen voor Gloukh en Moro er één investering te veel is. Met al die buitenspelers die je al hebt, en ook nog Bounida bij Jong Ajax, die staat te popelen om een kans te krijgen op 10 of hangend op links. Maar, I rest my case", besluit Kraay junior.