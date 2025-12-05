Flinke dreun voor Jans: Van den Berg en Min maandenlang uit de running

Een flinke tegenvaller voor FC Utrecht: de komende maanden kan de club geen beroep doen op en . Het tweetal is geblesseerd geraakt, zo melden de Domstedelingen in aanloop naar het duel met FC Twente.

Min speelde al een tijdje met pijn in zijn enkel en wordt daar aankomende dinsdag aan geopereerd, terwijl Van den Berg komende maandag onder het mes gaat. Het is voor trainer Ron Jans een forse aderlating, aangezien het duo maandenlang uit de roulatie zal zijn. Bovendien treft FC Utrecht komende zondag om 12.15 uur FC Twente in De Galgenwaard. Beide ploegen doen volop mee in de race om een plek in de top vijf en ontlopen elkaar op de ranglijst slechts één punt.

Om de blessure van Min op te vangen haalt Jans mogelijk Noah Ohio weer terug bij de selectie. Dat liet de oefenmeester weten na het 2-2 gelijke spel tegen Go Ahead Eagles van afgelopen weekend. Ohio was overbodig na de komst van Sébastien Haller en de aanwezigheid van Min en mocht op zoek naar een andere club. Tot een transfer kwam het niet voor de spits, waardoor hij werd teruggezet naar Jong FC Utrecht.