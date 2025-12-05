Live voetbal

Flinke dreun voor Jans: Van den Berg en Min maandenlang uit de running

FC Utrecht-trainer Ron Jans
Foto: © Imago
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
5 december 2025, 12:25

Een flinke tegenvaller voor FC Utrecht: de komende maanden kan de club geen beroep doen op David Min en Davy van den Berg. Het tweetal is geblesseerd geraakt, zo melden de Domstedelingen in aanloop naar het duel met FC Twente.

Min speelde al een tijdje met pijn in zijn enkel en wordt daar aankomende dinsdag aan geopereerd, terwijl Van den Berg komende maandag onder het mes gaat. Het is voor trainer Ron Jans een forse aderlating, aangezien het duo maandenlang uit de roulatie zal zijn. Bovendien treft FC Utrecht komende zondag om 12.15 uur FC Twente in De Galgenwaard. Beide ploegen doen volop mee in de race om een plek in de top vijf en ontlopen elkaar op de ranglijst slechts één punt.

Artikel gaat verder onder video

Om de blessure van Min op te vangen haalt Jans mogelijk Noah Ohio weer terug bij de selectie. Dat liet de oefenmeester weten na het 2-2 gelijke spel tegen Go Ahead Eagles van afgelopen weekend. Ohio was overbodig na de komst van Sébastien Haller en de aanwezigheid van Min en mocht op zoek naar een andere club. Tot een transfer kwam het niet voor de spits, waardoor hij werd teruggezet naar Jong FC Utrecht.

David Min

David Min
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 26 jaar (23 jun. 1999)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
13
3
2024/2025
Utrecht
27
3
2023/2024
RKC
29
10
2022/2023
Telstar
32
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
14
4
24
5
Ajax
14
6
23
6
Utrecht
14
6
21
7
Twente
14
3
20
8
Groningen
14
-2
20

Complete Stand

