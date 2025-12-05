Robin van Persie is op de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met PEC Zwolle dieper ingegaan op . De oefenmeester passeerde de aanvoerder afgelopen zondag tegen hekkensluiter Telstar. Dat had er vooral mee te maken dat Van Persie meer verwacht van Steijn.

Het Algemeen Dagblad kwam deze week met een uitgebreide analyse over Steijn, waarin toch wel de conclusie werd getrokken dat de van FC Twente overgekomen middenvelder worstelde in Rotterdam. Hoewel de statistieken van Steijn verre van hopeloos zijn bij Feyenoord, zijn er toch hoge verwachtingen van hem.

"Ik kijk niet alleen naar Sem Steijn als doelpuntenmaker of diegene die de assists geeft", aldus Van Persie op de persconferentie. "Dat is een onderdeel van het geheel. Zeker bij een speler als Sem kijk je naar meer. Wat hij daarin qua impact heeft in het aanvallen, het verdedigen en het schakelen. Er zit nog een hele rits aan vast, zoals je iedere speler bekijkt en beoordeelt."

Van Persie geeft aan dat hij het vaak over die zaken heeft met Steijn, zoals vanochtend nog. "Daarin wil je gewoon groei zien, daarin wil je zien dat dat beter gaat", vervolgt de oefenmeester. "Op best veel onderdelen gaat dat beter en op een aantal onderdelen vraag ik daarin meer. Dat gaat op een hele open en heel prettige manier denk ik, maar ook direct. Zodat die verwachtingen duidelijk zijn."

Qua doelpunten en assists is Van Persie tevreden over Steijn. "Qua doelpunten is het wat je verwacht", erkent hij. "Alleen van iedere speler wordt er ook meer gevraagd. Zeker een speler van het niveau van Sem verwachten we daarin op een aantal onderdelen meer. Daar hebben we het over. Daar zie ik op een aantal onderdelen groei en op een aantal onderdelen wil ik meer zien", besluit Van Persie.