Robin van Persie is op de persconferentie in aanloop naar het thuisduel met PEC Zwolle dieper ingegaan op Sem Steijn. De oefenmeester passeerde de aanvoerder afgelopen zondag tegen hekkensluiter Telstar. Dat had er vooral mee te maken dat Van Persie meer verwacht van Steijn.
Het Algemeen Dagblad kwam deze week met een uitgebreide analyse over Steijn, waarin toch wel de conclusie werd getrokken dat de van FC Twente overgekomen middenvelder worstelde in Rotterdam. Hoewel de statistieken van Steijn verre van hopeloos zijn bij Feyenoord, zijn er toch hoge verwachtingen van hem.
"Ik kijk niet alleen naar Sem Steijn als doelpuntenmaker of diegene die de assists geeft", aldus Van Persie op de persconferentie. "Dat is een onderdeel van het geheel. Zeker bij een speler als Sem kijk je naar meer. Wat hij daarin qua impact heeft in het aanvallen, het verdedigen en het schakelen. Er zit nog een hele rits aan vast, zoals je iedere speler bekijkt en beoordeelt."
Van Persie geeft aan dat hij het vaak over die zaken heeft met Steijn, zoals vanochtend nog. "Daarin wil je gewoon groei zien, daarin wil je zien dat dat beter gaat", vervolgt de oefenmeester. "Op best veel onderdelen gaat dat beter en op een aantal onderdelen vraag ik daarin meer. Dat gaat op een hele open en heel prettige manier denk ik, maar ook direct. Zodat die verwachtingen duidelijk zijn."
Qua doelpunten en assists is Van Persie tevreden over Steijn. "Qua doelpunten is het wat je verwacht", erkent hij. "Alleen van iedere speler wordt er ook meer gevraagd. Zeker een speler van het niveau van Sem verwachten we daarin op een aantal onderdelen meer. Daar hebben we het over. Daar zie ik op een aantal onderdelen groei en op een aantal onderdelen wil ik meer zien", besluit Van Persie.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Van Persie komt over dat hij van alles aan het verzinnen is waarom Steijn niet speelt. Misschien bakt Steijn niet de lekkerste poffertjes en wordt hij daarom niet opgesteld volgens van Persie. Een aankoop van zo'n 15mln moet altijd spelen bij een club als feijenoord. Het is kapitaalvernietiging als je dit niet doet.
@docker, het is helaas lastig om een inhoudelijke discussie hier met feiten hebben als gebruikers als @R21 gewoon maar wat kunnen blijven roepen. De 2mln waarde daling is reeds een feit inderdaad. Maar als je zegt dat grote aankopen moeten spelen roept @R21 dat het nergens in de regels staat. Als je dan zegt dat er kapitaalvernietiging is door hem niet op te stellen dan klopt dat ook niet volgens @R21. Kennelijk is de logica dat spelers op de bank en niet spelen vanzelf meer waard worden. Bijzondere constatering..... (edit: @R21 heeft zojuist zijn post geheel verwijderd waar ik op reageer, ik laat mijn bericht staan)
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Van Persie komt over dat hij van alles aan het verzinnen is waarom Steijn niet speelt. Misschien bakt Steijn niet de lekkerste poffertjes en wordt hij daarom niet opgesteld volgens van Persie. Een aankoop van zo'n 15mln moet altijd spelen bij een club als feijenoord. Het is kapitaalvernietiging als je dit niet doet.
@docker, het is helaas lastig om een inhoudelijke discussie hier met feiten hebben als gebruikers als @R21 gewoon maar wat kunnen blijven roepen. De 2mln waarde daling is reeds een feit inderdaad. Maar als je zegt dat grote aankopen moeten spelen roept @R21 dat het nergens in de regels staat. Als je dan zegt dat er kapitaalvernietiging is door hem niet op te stellen dan klopt dat ook niet volgens @R21. Kennelijk is de logica dat spelers op de bank en niet spelen vanzelf meer waard worden. Bijzondere constatering..... (edit: @R21 heeft zojuist zijn post geheel verwijderd waar ik op reageer, ik laat mijn bericht staan)