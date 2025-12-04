Ambulances paraat om De Graafschap-fans op te vangen: 'Pepperspray, politiehonden, klappen'

Ongeregeldheden rondom de derby tussen Vitesse en De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie. Uitsupporters werden bij de ingang gesommeerd om terug de bus in te gaan richting Doetinchem. De Mobiele Eenheid (ME) heeft charges uitgevoerd. De wedstrijd begon om 20.25 uur, 25 minuten later dan gepland.

Het account VoetbalUltras schrijft donderdagavond op X: “Een opvallende situatie in Arnhem: de derby tussen Vitesse en De Graafschap is met een half uur uitgesteld. Het uitvak staat op dit moment nog volledig leeg. De exacte aanleiding is vooralsnog onbekend, maar er gaan geluiden rond dat bij de ingang sfeermateriaal van De Graafschap zou zijn geweigerd. Volgens onze bronnen houdt de mobiele eenheid momenteel charges op de uitsupporters en worden zij onder dwang terug de bussen in gestuurd. Een trieste gang van zaken dat de autoriteiten weer zo reageren op voetbalsupporters.”

Artikel gaat verder onder video

Het fanaccount spreekt van een 'schandalig optreden van de politie Arnhem vanavond.' "Vrijheid voor supporters!" Daarbij wordt een video gedeeld van de charges die de ME heeft uitgevoerd. Ook is een video te zien waarop een politiehond zijn eigen begeleider in het been zou bijten. In Doetinchem zouden ambulances klaarstaan om de fans op te vallen. "Veel supporters zijn geconfronteerd met pepperspray, politiehonden en klappen met de wapenstok. Het is een rare avond: de aanleiding voor dit alles lijkt te liggen bij vlaggenstokken die niet correct waren aangemeld en volgens de politie te lang zouden zijn geweest."

Een fan van De Graafschap uit zijn frustraties via X. "Mag toch hopen dat De Graafschap weigert te voetballen, nu de supporters zonder aanleiding als beesten wordt behandeld! Schandalig optreden van de politie. We gaan weer terug, niet normaal wat een schandalig politieoptreden."

De Gelderlander schrijft: "Buiten GelreDome heeft de ME supporters van De Graafschap zojuist opgedragen terug te keren naar de bussen. Bij weigering wordt geweld toegepast. De bussen zullen daarna terugrijden naar Doetinchem. Meerdere bronnen melden dat onderweg naar Arnhem, bij een controle in Duiven, al een sfeeractie van De Graafschap-supporters in beslag is genomen. Het uitvak blijft voorlopig leeg. De aftrap staat nu gepland voor 20.25 uur.

In de aanloop naar de wedstrijd deelde Vitesse al een opvallende waarschuwing uit op de clubwebsite. De Arnhemmers schreven: “Voor supporters van De Graafschap is er plaats in het uitvak, waarvoor de kaartverkoop reeds via de uitspelende ploeg is verlopen. Er zijn geen De Graafschap-supporters en -uitingen welkom op de thuistribunes. Voor supporters waarvan het vermoeden bestaat dat zij De Graafschap-supporter zijn, kan toegang tot het stadion worden geweigerd. Iedereen in en rondom het stadion moet zich desgevraagd kunnen identificeren.”