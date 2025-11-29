Live voetbal 1

Martin Perez staakt Oss - Almere na massale vechtpartij, rode kaart voor vuistslag in gezicht

Vechtpartij bij TOP Oss - Almere City
Foto: © ESPN
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
29 november 2025, 21:59

De wedstrijd tussen TOP Oss en Almere City in de Keuken Kampioen Divisie is zaterdagavond volledig ontspoord. In de blessuretijd ontstond er een massale vechtpartij, waarbij Bryan Van Hove van de thuisploeg rood kreeg voor een vuistslag in het gezicht van Olivier de Nijs. Scheidsrechter Martin Pérez besloot het duel tijdelijk te staken.

TOP Oss kwam zaterdag vroeg in de wedstrijd op voorsprong tegen Almere City via Mart Remans, maar na ruim een halfuur trok Emanuel Poku de stand weer gelijk namens de bezoekers. Een kwartier voor tijd dacht Almere op voorsprong te komen, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Na een opleving van Oss, waarbij Mauresmo Hinoke de paal raakte, wist Almere de wedstrijd toch nog over de streep te trekken dankzij De Nijs.

Artikel gaat verder onder video

In de slotfase werd het duel echter ontsierd door een massale vechtpartij. Na een overtreding van De Nijs op Van Hove, ging laatstgenoemde helemaal door het lint. Terwijl beide spelers elkaar bij het shirt vasthielden, stootte de speler van Oss met zijn vuist vol in het gezicht van De Nijs. De spelers van Almere gingen massaal verhaal halen bij Van Hove, die door een staflid van TOP Oss naar de catacomben werd begeleid. Scheidsrechter Pérez kon niet anders dan een rode kaart trekken voor de actie.

Nadat Van Hove het veld had verlaten, keerde de rust nog altijd niet terug in Oss. Spelers gingen elkaar nog steeds te lijf, dus besloot Pérez om het duel tijdelijk stil te leggen. Na een korte periode van afkoelen konden beide ploegen de laatste minuten van het duel uitspelen. Daarin vielen geen doelpunten meer.

➡️ Meer voetbalnieuws

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
De Jong: 'Kooij stond mij op te wachten en zei dat het 100% een penalty was'

De Jong: 'Kooij stond mij op te wachten en zei dat het 100% een penalty was'

  • Gisteren, 10:01
  • Gisteren, 10:01
Joey Kooij blundert en laat in slotfase overduidelijke strafschop voor Cambuur lopen

Joey Kooij blundert en laat in slotfase overduidelijke strafschop voor Cambuur lopen

  • vr 28 november, 22:53
  • 28 nov. 22:53
celton Biai

FC Dordrecht-doelman Celton Biai is racistisch bejegend, meldt Roda JC

  • wo 26 november, 20:10
  • 26 nov. 20:10
0 2 reacties
Reageren
2 reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
175 Reacties
12 Dagen lid
379 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ongelofelijk zeg. Dat is eigenlijk 3 x rood.

JesseNL
5 Reacties
1 Dag lid
0 Likes
JesseNL
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat dit niet zwaarder word bestraft het is niet normaal meer tegenwoordig.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
175 Reacties
12 Dagen lid
379 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ongelofelijk zeg. Dat is eigenlijk 3 x rood.

JesseNL
5 Reacties
1 Dag lid
0 Likes
JesseNL
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat dit niet zwaarder word bestraft het is niet normaal meer tegenwoordig.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

TOP Oss - Almere

TOP Oss
1 - 2
Almere City FC
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Bryan Van Hove

Bryan Van Hove
TOP Oss
Team: TOP Oss
Leeftijd: 25 jaar (17 jun. 2000)
Positie: V, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
TOP Oss
0
0
2025/2026
TOP Oss
7
0
2024/2025
Helmond
32
0
2023/2024
Helmond
13
0

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
13
Jong Utrecht
18
-4
23
14
VVV
18
-6
21
15
TOP Oss
18
-9
19
16
Eindhoven
17
-16
18
17
Jong AZ
18
-8
17

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel