Martin Perez staakt Oss - Almere na massale vechtpartij, rode kaart voor vuistslag in gezicht

De wedstrijd tussen TOP Oss en Almere City in de Keuken Kampioen Divisie is zaterdagavond volledig ontspoord. In de blessuretijd ontstond er een massale vechtpartij, waarbij van de thuisploeg rood kreeg voor een vuistslag in het gezicht van . Scheidsrechter Martin Pérez besloot het duel tijdelijk te staken.

TOP Oss kwam zaterdag vroeg in de wedstrijd op voorsprong tegen Almere City via Mart Remans, maar na ruim een halfuur trok Emanuel Poku de stand weer gelijk namens de bezoekers. Een kwartier voor tijd dacht Almere op voorsprong te komen, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Na een opleving van Oss, waarbij Mauresmo Hinoke de paal raakte, wist Almere de wedstrijd toch nog over de streep te trekken dankzij De Nijs.

Artikel gaat verder onder video

In de slotfase werd het duel echter ontsierd door een massale vechtpartij. Na een overtreding van De Nijs op Van Hove, ging laatstgenoemde helemaal door het lint. Terwijl beide spelers elkaar bij het shirt vasthielden, stootte de speler van Oss met zijn vuist vol in het gezicht van De Nijs. De spelers van Almere gingen massaal verhaal halen bij Van Hove, die door een staflid van TOP Oss naar de catacomben werd begeleid. Scheidsrechter Pérez kon niet anders dan een rode kaart trekken voor de actie.

Nadat Van Hove het veld had verlaten, keerde de rust nog altijd niet terug in Oss. Spelers gingen elkaar nog steeds te lijf, dus besloot Pérez om het duel tijdelijk stil te leggen. Na een korte periode van afkoelen konden beide ploegen de laatste minuten van het duel uitspelen. Daarin vielen geen doelpunten meer.