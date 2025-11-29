Atlético Madrid meldt zich nadrukkelijk in de strijd om , zo meldt transfermarktexpert Matteo Moretto. De verdediger van Crystal Palace, die een aflopend contract heeft, leek hard op weg naar Liverpool. Nu probeert de Spaanse topclub de deal te kapen.

Guéhi was afgelopen zomer dicht bij een transfer van Crystal Palace naar Liverpool, maar in de absolute slotfase van de transferperiode ging er alsnog een streep door de deal. De aanvoerder van Palace bleef daarom op Selhurst Park, waar hij nog een contract heeft tot komende zomer. De 26-voudig international weigert dit te verlengen, waardoor dit hoe dan ook zijn laatste seizoen is bij de Londenaren.

De afgelopen tijd leek het er hard op dat alleen Liverpool serieus in de race was voor Guéhi, maar daar komt volgens Moretto een concurrent bij. “De verrassing is dat Atlético contact heeft gezocht met zijn entourage”, zo stelde de journalist bij Radio MARCA. “Er zijn veel clubs in de race, waaronder Engelse teams, Bayern München en Barcelona, maar ook Atlético is erg oplettend en geïnteresseerd.”

Atlético Madrid hoopt komende winter al toe te slaan. Vanaf januari mag Guéhi namelijk formeel gesprekken voeren met andere clubs. Mocht de Engelsman voor een avontuur in Spanje kiezen, is dat een hard gelag voor Arne Slot. De Nederlander heeft momenteel een serieus probleem centraal achterin. Virgil van Dijk en Ibrahima Konaté stellen momenteel enorm teleur, terwijl Giovanni Leoni dit seizoen naar verwachting niet meer in actie komt.